Átigazolási bomba: magyar válogatott játékost nézett ki magának a BL-győztes

2025. november 14. 23:00

Magyar futballista iránt érdeklődik a BL-győztes Paris Saint-Germain. Sallai Roland azonban valószínűleg marad a Galatasaray játékosa.

2025. november 14. 23:00
null

Átigazolási bombát robbantottak a minap a török sajtóban azzal, hogy Sallai Roland, a Galatasaray magyar válogatott labdarúgója iránt a Bajnokok Ligája-címvédő Paris Saint-Germain érdeklődik. A francia klubnak a hírek szerint Asraf Hakimi sérülése miatt lenne fontos a jobbhátvédként és szélső támadóként is bevethető magyar játékos szerződtetése, igaz, mire a téli átigazolási időszak megkezdődik, addigra a marokkói futballista valószínűleg már felépül.

Ennek ellenére a hír valós, Sallai valóban ott van a PSG radarján – ezt az édesapja, Sallai Tibor meg is erősítette a Blikknek.

„Rendszeresen kijárok Isztambulba, ha csak tehetem, ott vagyok a fiam meccsein, és tudom, hogy milyen fontos játékossá vált a Galatasarayban. 

Amikor a közelmúltban szóba került, hogy a Paris Saint-Germain figyeli Rolit, különösen Hakimi sérülését követően, azonnal jött a reakció Isztambulból, hogy Roli nem eladó. Én büszke lennék rá, ha a francia fővárosba kerülne, és a Bajnokok Ligája-győztes PSG játékosa lehetne. Ez egy újabb fontos állomás lenne a pályafutásában.

De a félreértések elkerülése végett fontos megjegyezni, hogy Roli remekül érzi magát a Galatánál, és én is büszke vagyok rá, hogy a török óriásklub játékosa” – mondta Sallai Roland apukája.

A Blikk a török sajtóra hivatkozva hozzáteszi, a Galatasaray csak aranyáron engedné el a Transfermarkt piaci portál által 10 millió euróra taksált Sallait, akire kulcsemberként tekintenek.

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

