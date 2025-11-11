Kötelező pihenőidő és szabadnap – ez a döntés alapjaiban változtathatja meg a labdarúgást

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 30 futballista-szakszervezet jelenlétében Marokkóban vitatta meg a játékosok jólétét előmozdító és a játékosokat támogató kulcsfontosságú kezdeményezéseket a labdarúgásban – számolt be az eurosport.hu.

Változás jöhet a labdarúgásban (Fotó: Chandan Khanna/AFP)

Harminc futballista-szakszervezet Rabatban tanácskozott a FIFA illetékeseivel, és a megbeszélés végén bejelentették, hogy a világszövetség 2026 és 2029 között húszmillió dollárt különít el a ki nem fizetett vagy késve érkező keresetek pótlására. A különleges alaphoz akkor lehet nyúlni, ha a munkaadó pénzügyi problémák miatt nem folyósítja a sportolók bérét – tette hozzá a Magyar Távirati Iroda.

„A FIFA-nál továbbra is elkötelezettek vagyunk a játékosok jólétének és munkakörülményeinek javítása iránt. Konkrét és érdemi intézkedések végrehajtásával szeretnénk javítani a labdarúgás színvonalát a jövőben” – jelentette ki a FIFA elnöke, Gianni Infantino.

„Szeretnénk köszönetet mondani minden játékos szakszervezetnek, amely proaktívan megkereste a FIFA-t a nyílt párbeszéd folytatása érdekében. A FIFA együtt akar működni mindazokkal, akiket valóban érdekel a haladás és a tiszteletteljes párbeszéd – ajtónk mindig nyitva áll minden olyan vélemény előtt, amely tiszteletben tartja ezeket az értékeket. Ez egy valódi mozgalom a játékosok számára, és örülünk ennek” – idézte Infantinót az eurosport.hu.