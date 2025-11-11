Ft
11. 11.
kedd
Kötelező pihenőidő és szabadnap – ez a döntés alapjaiban változtathatja meg a labdarúgást

2025. november 11. 12:34

Futballista-szakszervezetek tanácskoztak a FIFA illetékeseivel. Több pihenőidő jöhet a labdarúgásban.

2025. november 11. 12:34
null

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 30 futballista-szakszervezet jelenlétében Marokkóban vitatta meg a játékosok jólétét előmozdító és a játékosokat támogató kulcsfontosságú kezdeményezéseket a labdarúgásban – számolt be az eurosport.hu.

Változás jöhet a labdarúgásban
Változás jöhet a labdarúgásban (Fotó: Chandan Khanna/AFP)

Harminc futballista-szakszervezet Rabatban tanácskozott a FIFA illetékeseivel, és a megbeszélés végén bejelentették, hogy a világszövetség 2026 és 2029 között húszmillió dollárt különít el a ki nem fizetett vagy késve érkező keresetek pótlására. A különleges alaphoz akkor lehet nyúlni, ha a munkaadó pénzügyi problémák miatt nem folyósítja a sportolók bérét – tette hozzá a Magyar Távirati Iroda.

„A FIFA-nál továbbra is elkötelezettek vagyunk a játékosok jólétének és munkakörülményeinek javítása iránt. Konkrét és érdemi intézkedések végrehajtásával szeretnénk javítani a labdarúgás színvonalát a jövőben” – jelentette ki a FIFA elnöke, Gianni Infantino.

„Szeretnénk köszönetet mondani minden játékos szakszervezetnek, amely proaktívan megkereste a FIFA-t a nyílt párbeszéd folytatása érdekében. A FIFA együtt akar működni mindazokkal, akiket valóban érdekel a haladás és a tiszteletteljes párbeszéd – ajtónk mindig nyitva áll minden olyan vélemény előtt, amely tiszteletben tartja ezeket az értékeket. Ez egy valódi mozgalom a játékosok számára, és örülünk ennek” – idézte Infantinót az eurosport.hu.

Több pihenő jöhet a labdarúgásban

Továbbá a marokkói ülésen megállapodás született arról is, hogy minden játékos esetében legalább 72 órának el kell telnie két mérkőzés között, az idények közti szünetnek minimum 21 napnak kell lennie, minden labdarúgót hetente legalább egy szabadnap illet.

A következő hónapokban a FIFA és a játékosok szakszervezetei között további találkozókra kerül sor, ahol többek közt a hosszabb, kontinensek közti utazásokra vonatkozó szabályokat is le fogják fektetni.

Fotó: Chandan Khanna/AFP

 

egonsamu-2
2025. november 11. 13:03
Még bajnoki mérközések közben is megilleti az imaszünet minden mohamedán sportolót. Germanisztánban már megtörtént egy ilyen eset.... Az edzö elfelejtette idejében lecserélni az imához lehasaló játékost...
