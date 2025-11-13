Ft
Szoboszlai Dominikra Vinícus Junior Haaland Liverpool Yamal

Kiderült: Szoboszlai teljesítménye többet ér, mint Viníciusé, Haalandé vagy Yamalé

2025. november 13. 13:06

A svájci székhelyű Sporttudományok Nemzetközi Központjának számításai szerint Szoboszlai éves bruttó fizetése 17,1 millió euró lenne.

2025. november 13. 13:06
null

A svájci székhelyű Sporttudományok Nemzetközi Központja (CIES Football Observatory) legfrissebb kutatása nem a játékosok piaci értékére vagy szponzori bevételeire fókuszált, hanem azt vizsgálta, hogy a pályán nyújtott teljesítményük alapján mennyi lenne az ideális fizetésük.”

Ebben a rangsorban Szoboszlai Dominik, a Liverpool magyar válogatott középpályása az ötödik helyet szerezte meg.

A CIES számításai szerint Szoboszlai éves bruttó fizetése 17,1 millió euró lenne, ami átszámítva mintegy hat és fél milliárd forintnak felel meg. Csak négy futballista előzi meg őt: Kylian Mbappé a listavezető 22,8 millió euróval, Mohamed Szalah 17,9 millióval, Jude Bellingham 17,5 millióval, és Joao Neves 17,3 millióval. A rangsor szerint Szoboszlai a világ második legjobban teljesítő támadó középpályása, egyedül Bellingham előzi meg pozícióján.

A magyar válogatott csapatkapitánya a listán olyan sztárokat utasított maga mögé, mint Vinícius Júnior (16,2 millió euró), Erling Haaland (15,2 millió) vagy Lamine Yamal (16,7 millió), aki a világ legértékesebb játékosának számít 200 millió eurós piaci értékkel.

A kutatás során figyelembe vették Szoboszlai pályán töltött perceit – az elmúlt 12 hónapban 4506 percet játszott, és a mérkőzések 88 százalékában kezdőként lépett pályára. Ezek az adatok jelentősen hozzájárultak az évi 17,1 millió eurós elméleti fizetéshez, amely jóval magasabb a Liverpoolnál feltételezett valós bérénél, ami körülbelül 6,2 millió font évente.

Ezt is ajánljuk a témában

A modell fő tényezői között szerepelt a lejátszott percek száma, a mérkőzések szintje, a kezdőként játszott meccsek aránya, valamint a poszt típusa. A vizsgálat kizárólag az alapfizetésre koncentrált, a prémiumok, szponzori bevételek és marketingjövedelmek nem kerültek figyelembevételre. A CIES így objektív módon, a pályán nyújtott teljesítmény alapján próbálta pénzben kifejezni a játékosok értékét.

Nyitókép: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

***

 

