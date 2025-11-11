Írországban állítják, nincs veszve minden: Budapesten már bevetnék legnagyobb fegyverüket

Azóta elkezdtek reménykedni az írek, hogy a sorsdöntő budapesti vb-selejtezőre sikerül összedrótozni a támadót – a 21 éves Evan Ferguson ugyanis a bokasérülése ellenére bekerült Heimir Hallgrímsson szövetségi kapitány keretébe! A másodedző, John O'Shea is bizakodó az esélyeiket illetően – már a portugálokkal szemben is.

Természetesen lesz jelentősége annak, mi történik Jerevánban, de a mi játéktervünket ez nem fogja alapjaiban megváltoztatni.

Nagyon támadó szellemű portugál csapattal szemben kell majd fegyelmezettnek és koncentráltnak maradnunk. Az a feladatunk, hogy a saját játékunkra figyeljünk, és megtegyünk mindent a szükséges eredmény eléréséért. Hatalmas lehetőség áll előttünk, hazai vb-selejtező egy topcsapat ellen. Az ilyen meccsekért érdemes futballozni” – fogalmazott az ír válogatott másodedzője, aki a Fergusont helyettesítő Celtic-támadóról, Johnny Kennyről is elmondta a véleményét: