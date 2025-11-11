Ft
Ft
13°C
5°C
Ft
Ft
13°C
5°C
11. 12.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 12.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
magyar válogatott írország vb-selejtező

Írországban állítják, nincs veszve minden: Budapesten már bevetnék legnagyobb fegyverüket

2025. november 11. 21:49

Lázban tartja az ír szurkolókat az AS Roma csatárának sérülése.

2025. november 11. 21:49
null

Mint azt megírtuk, sérüléssel küzd a labdarúgó vb-selejtezők során három gólt szerző, Dublinban a mieinknek is érdekes körülmények között betaláló Evan Ferguson. A csütörtöki, portugálok elleni hazai találkozón biztosan nem lehet ott, és eredetileg úgy tűnt, vasárnap a Puskásban sem. A helyi sajtó arról írt, a maródi gólzsák el sem utazik Magyarországra, rehabilitációja idejére Rómában marad. A legfrissebb hírek azonban másról szólnak.

Ezt is ajánljuk a témában

Azóta elkezdtek reménykedni az írek, hogy a sorsdöntő budapesti vb-selejtezőre sikerül összedrótozni a támadót – a 21 éves Evan Ferguson ugyanis a bokasérülése ellenére bekerült Heimir Hallgrímsson szövetségi kapitány keretébe! A másodedző, John O'Shea is bizakodó az esélyeiket illetően – már a portugálokkal szemben is.

Természetesen lesz jelentősége annak, mi történik Jerevánban, de a mi játéktervünket ez nem fogja alapjaiban megváltoztatni.

Nagyon támadó szellemű portugál csapattal szemben kell majd fegyelmezettnek és koncentráltnak maradnunk. Az a feladatunk, hogy a saját játékunkra figyeljünk, és megtegyünk mindent a szükséges eredmény eléréséért. Hatalmas lehetőség áll előttünk, hazai vb-selejtező egy topcsapat ellen. Az ilyen meccsekért érdemes futballozni” – fogalmazott az ír válogatott másodedzője, aki a Fergusont helyettesítő Celtic-támadóról, Johnny Kennyről is elmondta a véleményét:

„Kezdetben még abban is reménykedtünk, hogy már a portugálok ellen is számíthatunk Evanra, ám az a találkozó még korai lenne a számára.

Vasárnapra azonban felépülhet, Budapesten vállalhatja a játékot,

de az idő itt is nagyon kevés a gyors és teljes javulásra. Szóval Johnny kap lehetőséget csütörtökön, látszik rajta, hogy tele van önbizalommal ennek köszönhetően” – erősítette meg O'Shea.

Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!