Írországban állítják, nincs veszve minden: Budapesten már bevetnék legnagyobb fegyverüket

Nagy érvágás az íreknek: a Puskásban már biztosan nem szerez szabálytalan gólt a szigetországiak sztárja
Ezt mondjuk egyáltalán nem bánjuk...
Lázban tartja az ír szurkolókat az AS Roma csatárának sérülése.
Mint azt megírtuk, sérüléssel küzd a labdarúgó vb-selejtezők során három gólt szerző, Dublinban a mieinknek is érdekes körülmények között betaláló Evan Ferguson. A csütörtöki, portugálok elleni hazai találkozón biztosan nem lehet ott, és eredetileg úgy tűnt, vasárnap a Puskásban sem. A helyi sajtó arról írt, a maródi gólzsák el sem utazik Magyarországra, rehabilitációja idejére Rómában marad. A legfrissebb hírek azonban másról szólnak.
Azóta elkezdtek reménykedni az írek, hogy a sorsdöntő budapesti vb-selejtezőre sikerül összedrótozni a támadót – a 21 éves Evan Ferguson ugyanis a bokasérülése ellenére bekerült Heimir Hallgrímsson szövetségi kapitány keretébe! A másodedző, John O'Shea is bizakodó az esélyeiket illetően – már a portugálokkal szemben is.
Természetesen lesz jelentősége annak, mi történik Jerevánban, de a mi játéktervünket ez nem fogja alapjaiban megváltoztatni.
Nagyon támadó szellemű portugál csapattal szemben kell majd fegyelmezettnek és koncentráltnak maradnunk. Az a feladatunk, hogy a saját játékunkra figyeljünk, és megtegyünk mindent a szükséges eredmény eléréséért. Hatalmas lehetőség áll előttünk, hazai vb-selejtező egy topcsapat ellen. Az ilyen meccsekért érdemes futballozni” – fogalmazott az ír válogatott másodedzője, aki a Fergusont helyettesítő Celtic-támadóról, Johnny Kennyről is elmondta a véleményét:
„Kezdetben még abban is reménykedtünk, hogy már a portugálok ellen is számíthatunk Evanra, ám az a találkozó még korai lenne a számára.
Vasárnapra azonban felépülhet, Budapesten vállalhatja a játékot,
de az idő itt is nagyon kevés a gyors és teljes javulásra. Szóval Johnny kap lehetőséget csütörtökön, látszik rajta, hogy tele van önbizalommal ennek köszönhetően” – erősítette meg O'Shea.
