Hátborzongató üzenetet kaptak a magyarok Jerevánban – ez áll a háttérben

A boncolási jegyzőkönyvre hivatkozva a Magyar Nemzet cikke felidézi, hogy Szafarov 16 ütést mért Margarjan arcára, szinte teljesen levágta a fejét. A különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkosságért Szafarovot Magyarországon életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték, de a magyar kormány 2012 augusztusában kiadta a hazájának, ahol rögtön elnöki kegyelmet kapott, és elrendelték az azonnali szabadlábra helyezését.

Azóta őrnaggyá léptették elő Azerbajdzsánban, és a helyi kormány még egy öröklakást is biztosított a számára. Az ügyben az Orbán-kormány azzal védekezett, hogy az átadáskor transzparensen, mindenben a nemzetközi jognak megfelelően járt el.

Örményország ezt követően minden diplomáciai kapcsolatot megszakított Magyarországgal, ezek helyreállítása 2022 végén kezdődött el.

Nyitókép: MTI / Czeglédi Zsolt

Örményország–Magyarország 0–1