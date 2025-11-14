Hátborzongató üzenetet kaptak a magyarok Jerevánban – ez áll a háttérben

Áldozatként tüntetik fel magukat az írek, pedig az ítéletek nekik kedveznek
Az örmény szurkolók a magyaroknak üzentek. Nem felejtették el a 2004 februárjában Budapesten elkövetett brutális gyilkosságot.
A magyar labdarúgó-válogatott csütörtök este 1–0-ra nyert Örményországban világbajnoki selejtezőn. A mérkőzés előtt a hazai szurkolók kifeszítettek egy transzparenst, amelyen angol nyelven egy rejtélyes üzenet állt:
Üdvözlünk Örményországban, itt biztonságban alhattok.
A meccs másnapján a helyi sajtó adta meg a választ a molinóra.
Az örmény drukkerek a drapériával egy 2004 februárjában, Budapesten elkövetett brutális gyilkosságra emlékeztettek, amikor egy azeri tiszt, Ramil Szafarov baltával agyonverte a másik szobában alvó örmény Gurgen Margarja hadnagyot. Mindketten egy NATO-képzésen vettek részt Magyarországon.
A boncolási jegyzőkönyvre hivatkozva a Magyar Nemzet cikke felidézi, hogy Szafarov 16 ütést mért Margarjan arcára, szinte teljesen levágta a fejét. A különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkosságért Szafarovot Magyarországon életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték, de a magyar kormány 2012 augusztusában kiadta a hazájának, ahol rögtön elnöki kegyelmet kapott, és elrendelték az azonnali szabadlábra helyezését.
Azóta őrnaggyá léptették elő Azerbajdzsánban, és a helyi kormány még egy öröklakást is biztosított a számára. Az ügyben az Orbán-kormány azzal védekezett, hogy az átadáskor transzparensen, mindenben a nemzetközi jognak megfelelően járt el.
Örményország ezt követően minden diplomáciai kapcsolatot megszakított Magyarországgal, ezek helyreállítása 2022 végén kezdődött el.
