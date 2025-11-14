Ft
transzparens Magyarország gyilkosság Örményország üzenet Budapest molinó

Hátborzongató üzenetet kaptak a magyarok Jerevánban – ez áll a háttérben

2025. november 14. 16:57

Az örmény szurkolók a magyaroknak üzentek. Nem felejtették el a 2004 februárjában Budapesten elkövetett brutális gyilkosságot.

2025. november 14. 16:57
null

A magyar labdarúgó-válogatott csütörtök este 1–0-ra nyert Örményországban világbajnoki selejtezőn. A mérkőzés előtt a hazai szurkolók kifeszítettek egy transzparenst, amelyen angol nyelven egy rejtélyes üzenet állt: 

Üdvözlünk Örményországban, itt biztonságban alhattok.

Az említett transzparens (Fotó: golosarmenii.am)

A meccs másnapján a helyi sajtó adta meg a választ a molinóra. 

Az örmény drukkerek a drapériával egy 2004 februárjában, Budapesten elkövetett brutális gyilkosságra emlékeztettek, amikor egy azeri tiszt, Ramil Szafarov baltával agyonverte a másik szobában alvó örmény Gurgen Margarja hadnagyot. Mindketten egy NATO-képzésen vettek részt Magyarországon.

A boncolási jegyzőkönyvre hivatkozva a Magyar Nemzet cikke felidézi, hogy Szafarov 16 ütést mért Margarjan arcára, szinte teljesen levágta a fejét. A különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkosságért Szafarovot Magyarországon életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték, de a magyar kormány 2012 augusztusában kiadta a hazájának, ahol rögtön elnöki kegyelmet kapott, és elrendelték az azonnali szabadlábra helyezését. 

Azóta őrnaggyá léptették elő Azerbajdzsánban, és a helyi kormány még egy öröklakást is biztosított a számára. Az ügyben az Orbán-kormány azzal védekezett, hogy az átadáskor transzparensen, mindenben a nemzetközi jognak megfelelően járt el.

Örményország ezt követően minden diplomáciai kapcsolatot megszakított Magyarországgal, ezek helyreállítása 2022 végén kezdődött el.

Nyitókép: MTI / Czeglédi Zsolt

Örményország–Magyarország 0–1

 

ekeke1
2025. november 14. 18:58
jarai-1 "Könnyebb átérezni a következő példával. Ausztriában egy román tiszt megöl baltával egy magyart. Ausztria a tettest kiadja Romániának, hogy ott töltse le büntetését. A románok megünneplik és kegyelmet kap." Bár a hasonlata is a hasonlatok Deák Bill Gyulája( bocs, Bill), de folytassa csak a gondolatmenetét. Ezt követően Magyarország bepereli Ausztriát minden nemzetközi fórumon, beleértve az Emberi Jogok Európai Bíróságán (EJEB) ( ahol elbukjuk a pert, mert kimondják hogy Ausztria semmilyen szabályt nem sértett), és közben Magyarország emiatt az ügy miatt minden diplomáciai kapcsolatot megszakít Ausztriával, ezek helyreállítása tíz év múlva kezdődött el.
nempolitizalok-0
2025. november 14. 18:51
Mégis mit kellett volna csinálnunk? Az azeriek megígérték, hogy büntetését letölti. Kész, pont. Támadtuk volna meg Azerbajdzsánt??? Az örmények rossz helyen reklamálnak.
ekeke1
2025. november 14. 18:48
Nemzetközi jog biztosítja hogy az elítéltnek a büntetését vagy annak egy részét a saját országában tölthesse le. Emberi jog, ha valakihez pl. beszélőre nem egy másik országba kell utaznia a hozzátartozóinak. 2. Azt bezzeg nem mondják hogy bár az örmények megpróbáltak bemószerolni minket az Emberi Jogok Európai Bíróságán (EJEB) és jártak nyolc évig oda a kiadatás után...nem sikerült nekik. 3. Magyarország Safarovot a gyilkosság után letartóztatták, elítélték a bíróságon , összesen nyolc évig ült nálunk börtönben, a magyar adófizetők pénzén. Szerintem ennél többet csak nagyon elvakultak várhattak el. Mégis , még mit kellett volna tenni? Két távoli ország hagyományos konfliktusában, amihez semmi közünk , egy sajnálatos gyilkosság történt, ami azért alakult ki (a történelmi előzményeken kívül) mert a NATO parancsnokságnak az a kiváló ötlete támadt hogy Budapestre, ráadásul egymás mellé vezényelje az örményt és az azerit.Még így is túlteljesítettünk egy olyan ügyben amihez közünk nem volt.
gullwing
2025. november 14. 17:55
Szóval egy azeri hadnagy meggyilkolt egy örményt Magyarországon egy NATO kiképzés kapcsán, és ezért mi vagyunk Magyarok a felelősek... Nem a két kibaszott ázsiai ex szovjet bagázs egymással kibékíthetetlen ellentéte!
