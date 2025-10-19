Kabát Péter játékra jelentkezett a Mandinernél, Hajnal Tamás szerint erre tíz éve nem volt példa

– folytatta Hajnal. Elmondta, az a céljuk, hogy a jó szériájukat tovább építsék. „Szerintem páratlan teljesítményről beszélünk:

nem tudom, hány hasonló példa van arra, hogy tíz éven keresztül az ősi rivális ne tudja legyőzni a másikat.

Ez egy rendkívül erős sorozat, és hatalmas teljesítmény az elmúlt évtized csapataitól – függetlenül attól, épp milyen helyzetben voltak a tabellán” – fogalmazott a ferencvárosiak sportigazgatója.

Az Újpest kilenc ponttal a nyolcadik a tabellán, az FTC 15-tel a második, és egy meccsel kevesebbet játszott, mint a 19 egységgel rendelkező Paks.

Érdekesség, hogy az újpestiek az anyaklub UTE 140 éves fennállása előtt tisztelegve, különleges, jubileumi mezben lépnek pályára, amely csak erre a találkozóra készült, a Fradi-drukkerek pedig ezúttal nem terveznek közös felvonulást.