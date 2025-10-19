Kabát Péter játékra jelentkezett a Mandinernél, Hajnal Tamás szerint erre tíz éve nem volt példa

Újpest–FTC: az újpestiek szerint a Fradi elleni győzelem mindent megváltoztathat
Joao Nunes az is elárulta, hogy a portugál szurkolók haragszanak a válogatottjukra.
Az építkező újpestiek rendezték a sorokat a válogatott szünetben, a ferencvárosiak közben páratlan teljesítményről beszélnek, és folytatnák kiváló idegenbeli szereplésüket a labdarúgó NB I-ben. Ez lesz a 245. Újpest–FTC, az újabb derbi, amely az utolsó tíz évben igencsak egyoldalúvá vált.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a két hónapja nyeretlen Újpest FC vasárnap 18 órától hazai pályán játszik a Ferencvárosi Torna Clubbal a labdarúgó NB I tizedik fordulójában. Ez lesz a 245. Újpest–FTC, a párosítás ugyanakkor az utolsó tíz évben igencsak egyoldalúvá vált. A Megyeri úton tavaly decemberben döntetlent játszottak egymással a felek, de előtte sorozatban hatszor nem tudtak pontot szerezni a lila-fehérek. Az újpestiek a legutóbbi hét, a Szusza Ferenc Stadionban rendezett derbiből haton nem találtak be. A Fradi a mostani bajnoki idényben eddig mindössze egyszer volt képes két egymást követő mérkőzésén nyerni, idegenben ráadásul jobb a mérlege, mint pályaválasztóként.
A 16-szoros magyar válogatott, korábbi élvonalbeli gólkirály, Kabát Péter szerint az elmúlt két hétben rendezték a sorokat a hazaiak.
A derbi az derbi, bárcsak én is játszhatnék! Az ilyen meccseket nagyon szeretem, a felfokozott hangulatot, és hogy a két legjobb, legnépszerűbb csapat mérkőzik meg egymással Magyarországon. Nem lesz könnyű, mert tudjuk, a Fradi hogy áll, mennyire erős a kerete, és mi jelenleg hol tartunk, de bízom a srácokban. A válogatott szünet jól jött nekünk, tudtunk gyakorolni, építkezni, remélem, vasárnapra minden összeáll”
– mondta a Mandinernek a IV. kerületiek egykori legendás támadója.
Az előjelek mindenesetre mást mutatnak: az Újpest a Diósgyőr elleni nyitány óta nem igazán eredményes a saját pályáján, három vereséget követett egy döntetlen, a Nyíregyházával. A zalaegerszegi 4–1-es siker már régen volt, augusztus 23-án, így gyakorlatilag két hónapja nem szerzett három pontot Damir Krznar együttese.
Építkezünk, amihez idő kell, hiába jött hozzánk sok új játékos. Mindenki arra számított, hogy mostanra jobb helyen állunk majd, de fel fogunk jönni – remélem, minél hamarabb, mert kemény sorozat van előttünk. A Ferencváros után megyünk Debrecenbe meg Diósgyőrbe, aztán jön az ETO, majd Pakson játszunk – ez az öt meccs nem lesz könnyű. Én viszont bízom a csapatban, az elnök úrban, mindenkiben, és ott vannak a szurkolók is. Előbb-utóbb fel fogunk zárkózni!
– jegyezte meg Kabát.
Az FTC eközben négy forduló óta nem kapott ki, és ahogy azt említettük, vendégként nagyon jól teljesít, még veretlen, csak júliusban, a nyitó fordulóban, az MTK Budapest otthonában játszott döntetlennel veszített pontokat. Azóta
otthonában összesen egy gólt kapott.
„Majdnem napra pontosan tíz éve, 2015 decemberében szenvedtünk utoljára vereséget az Újpesttől – és most, ha minden sorozatot figyelembe veszünk – a 302. derbire készülünk” – emlékeztetett Hajnal Tamás, a zöld-fehérek sportigazgatója a Fradi Zóna Bemelegítés by iFOREX Europe című podcastben. Hozzátette: külön ízt ad a városi rangadóknak, hogy vezetőedzőjüket, a volt ír csatárklasszis Robbie Keane-t a kispadról is látni, mennyire átéli ezeket a mérkőzéseket, szinte visszarepül a játékoskorába.
Gyakran hangsúlyozza, hogy még ma is szívesen játszana, érezni rajta a tüzet, a versenyszellemet.Ugyanakkor mindig kiemeli, mennyire fontos a »forró szívet hideg fejjel« kombinálni: az emócióknak erőt kell adniuk, de nem szabad, hogy elragadjanak minket
– folytatta Hajnal. Elmondta, az a céljuk, hogy a jó szériájukat tovább építsék. „Szerintem páratlan teljesítményről beszélünk:
nem tudom, hány hasonló példa van arra, hogy tíz éven keresztül az ősi rivális ne tudja legyőzni a másikat.
Ez egy rendkívül erős sorozat, és hatalmas teljesítmény az elmúlt évtized csapataitól – függetlenül attól, épp milyen helyzetben voltak a tabellán” – fogalmazott a ferencvárosiak sportigazgatója.
Az Újpest kilenc ponttal a nyolcadik a tabellán, az FTC 15-tel a második, és egy meccsel kevesebbet játszott, mint a 19 egységgel rendelkező Paks.
Érdekesség, hogy az újpestiek az anyaklub UTE 140 éves fennállása előtt tisztelegve, különleges, jubileumi mezben lépnek pályára, amely csak erre a találkozóra készült, a Fradi-drukkerek pedig ezúttal nem terveznek közös felvonulást.
