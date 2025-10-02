Szoboszlai Zsolt drámai vallomása: „Azt mondta az orvos a feleségemnek, vetesse el Dominikot!”

Egy székesfehérvári panelból a futballvilág csúcsára: könyv jelenik meg Szoboszlai Dominikről – ez van benne
„A tehetség isteni áldás, de…”
Ha a Liverpool-sztár szülei a nefrológusra hallgatnak, ma nem lenne világsztár labdarúgónk. Szerencsére Szoboszlai Zsolt és felesége, Zsanett sokkal kitartóbb és elszántabb volt, az édesanya korábbi kálváriája ellenére is.
A közelmúltban megjelent Szoboszlai Dominik-életrajz, a Szoboszlai-sztori egyik legmegrendítőbb fejezete az a rész, amelyben az edző-édesapa, Szoboszlai Zsolt eleveníti fel, terhessége elején az orvos az abortuszt javasolta feleségének, Zsanettnek. Erre azért került sor, mert a kosárlabdázó édesanya előtte egy súlyos betegségen, sokízületi gyulladáson esett át, valamennyi belső szervét megtámadta a kór, amelyet végül csak nagy erőfeszítések árán és egy természetgyógyászatban is jártas belgyógyász segítségével tudott leküzdeni.
Szoboszlai Zsolt úgy emlékszik vissza a kritikus esetre, hogy a nefrológus konkrétan azt mondta feleségének:
Hölgyem, el kell vetetni a gyereket! Az éveken át húzódó súlyos betegség és a szteroidos kezelések után túl nagy a kockázat.”
Az összetört édesanya és az édesapa végül személyesen kereste fel a pécsi orvost, hogy meggyőzzék, Zsanett már két éve tünetmentes, és nem szed gyógyszereket, mire az orvos némi töprengés után elismerte, az előző évek kálváriája után most van a legjobb állapotban arra, hogy anya legyen.
Zsanettet így veszélyeztetett terhesnek nyilvánították, az utolsó napokat már nem Székesfehérváron töltötte, hanem megfigyelés alatt a SOTE nőgyógyászati osztályán, ahol az orvosok végül császármetszéssel hozták világra a kis Dominikot.
Édesapja abban a pillanatban meg is fogadta: egy életre felhagy minden hülyeségével...
