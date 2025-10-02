Ft
Ft
15°C
6°C
Ft
Ft
15°C
6°C
10. 02.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 02.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Szoboszlai Zsolt szoboszlai önéletrajzi könyv abortusz Szoboszlai Dominik

Szoboszlai Zsolt drámai vallomása: „Azt mondta az orvos a feleségemnek, vetesse el Dominikot!”

2025. október 02. 14:21

Ha a Liverpool-sztár szülei a nefrológusra hallgatnak, ma nem lenne világsztár labdarúgónk. Szerencsére Szoboszlai Zsolt és felesége, Zsanett sokkal kitartóbb és elszántabb volt, az édesanya korábbi kálváriája ellenére is.

2025. október 02. 14:21
Szoboszlai Dominik, Szoboszlai Zsolt

A közelmúltban megjelent Szoboszlai Dominik-életrajz, a Szoboszlai-sztori egyik legmegrendítőbb fejezete az a rész, amelyben az edző-édesapa, Szoboszlai Zsolt eleveníti fel, terhessége elején az orvos az abortuszt javasolta feleségének, Zsanettnek. Erre azért került sor, mert a kosárlabdázó édesanya előtte egy súlyos betegségen, sokízületi gyulladáson esett át, valamennyi belső szervét megtámadta a kór, amelyet végül csak nagy erőfeszítések árán és egy természetgyógyászatban is jártas belgyógyász segítségével tudott leküzdeni.  

Szoboszlai Zsolt és Dominik sok mindenen ment keresztül
Szoboszlai Zsolt és fia, Dominik sok mindenen ment keresztül a világhírnévig tartó rögös úton (Forrás: lira.hu)

Ezt is ajánljuk a témában

A Szoboszlai-szülők együtt utaztak el meggyőzni az orvost

Szoboszlai Zsolt úgy emlékszik vissza a kritikus esetre, hogy a nefrológus konkrétan azt mondta feleségének:

Hölgyem, el kell vetetni a gyereket! Az éveken át húzódó súlyos betegség és a szteroidos kezelések után túl nagy a kockázat.” 

Az összetört édesanya és az édesapa végül személyesen kereste fel a pécsi orvost, hogy meggyőzzék, Zsanett már két éve tünetmentes, és nem szed gyógyszereket, mire az orvos némi töprengés után elismerte, az előző évek kálváriája után most van a legjobb állapotban arra, hogy anya legyen. 

Zsanettet így veszélyeztetett terhesnek nyilvánították, az utolsó napokat már nem Székesfehérváron töltötte, hanem megfigyelés alatt a SOTE nőgyógyászati osztályán, ahol az orvosok végül császármetszéssel hozták világra a kis Dominikot. 

Édesapja abban a pillanatban meg is fogadta: egy életre felhagy minden hülyeségével...

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Locomotive
2025. október 02. 14:48
Imádom ezeket a kamu történeteket :DD
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!