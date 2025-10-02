Szoboszlai Zsolt drámai vallomása: „Azt mondta az orvos a feleségemnek, vetesse el Dominikot!”

Hölgyem, el kell vetetni a gyereket! Az éveken át húzódó súlyos betegség és a szteroidos kezelések után túl nagy a kockázat.”

Az összetört édesanya és az édesapa végül személyesen kereste fel a pécsi orvost, hogy meggyőzzék, Zsanett már két éve tünetmentes, és nem szed gyógyszereket, mire az orvos némi töprengés után elismerte, az előző évek kálváriája után most van a legjobb állapotban arra, hogy anya legyen.

Zsanettet így veszélyeztetett terhesnek nyilvánították, az utolsó napokat már nem Székesfehérváron töltötte, hanem megfigyelés alatt a SOTE nőgyógyászati osztályán, ahol az orvosok végül császármetszéssel hozták világra a kis Dominikot.

Édesapja abban a pillanatban meg is fogadta: egy életre felhagy minden hülyeségével...

