Ft
Ft
23°C
15°C
Ft
Ft
23°C
15°C
09. 12.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 12.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Liverpool könyv Szoboszlai Dominik

Egy székesfehérvári panelból a futballvilág csúcsára: könyv jelenik meg Szoboszlai Dominikről – ez van benne

2025. szeptember 12. 09:47

A Liverpool és a magyar válogatott csapatkapitányának sikertörténetét most maga az edző-édesapa, Szoboszlai Zsolt meséli el.

2025. szeptember 12. 09:47
null

„A Szoboszlai-sztori” címmel életrajzi könyv jelent meg Szoboszlai Dominikről. A Szukits kiadó gondozásában készült biográfiát a Liverpool sztárjának édesapja, Szoboszlai Zsolt és a 24.hu főmunkatársa, Kálnoki Kiss Attila közösen jegyzi, a mű vezérgondolata: 

A tehetség isteni áldás, de akarat és alázat nélkül mit sem ér.”

 

Szoboszlai Dominik sikertörténetét maga a nevelőedző-édesapa, Zsolt meséli el (Forrás: szukits.hu)

A 280 oldalas kiadványról így ír az ajánló: 

Egy apa. Egy fiú. Egy futballcsoda.

Szoboszlai Dominik sztorija, ahogy még nem ismerted.

Az első magyar focista, aki angol bajnoki címet nyert, és akinek az életét most az édesapja meséli el.

Honnan indult?

Milyen pofonokat kapott az élettől?

Hogyan küzdötte fel magát a világelitbe?

Mit súgott neki Neymar?

Miért nem örült az apja, amikor a szurkolókkal pálinkázott?

Hogyan lett az álomból valóság?

Egy könyv a szenvedélyről és az alázatról.

Egy könyv arról, hogyan néz ki egy világsztár élete a kulisszák mögött.

Egy könyv, amely nemcsak a futballról szól, hanem a kitartásról, az elhivatottságról és a család erejéről.

A székesfehérvári panellakásból az angol Premier League csúcsára - Szoboszlai Dominik igaz története!

(Nyitókép: AFP/Paul Ellis)

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!