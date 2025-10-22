Megérte tüntetni, elmarad a világhírű találkozó Miamiban

Óriási a felháborodás Spanyolországban: a Barca és a Real meccsén is tüntetés várható
A demonstráció már a forduló pénteki nyitó meccsén megkezdődött.
Marad az eredeti felállás. Nem rendezik meg Miamiban a Villarreal–Barcelona spanyol bajnokit.
Mégsem rendezik meg Miamiban a futballtörténelem első európai bajnoki mérkőzését, amelyen az FC Barcelona és a Villarreal csapott volna össze egymással – számolt be a Magyar Távirati Iroda.
A spanyol élvonal, azaz a La Liga hivatalos közleménye szerint a promóterrel folytatott tárgyalás után született meg a döntés, amelynek oka, hogy Spanyolországban heves tiltakozást váltott ki a terv. A La Liga ugyanakkor jelezte, mélységesen sajnálja, hogy nem jöhetett létre a projekt, amely történelmi és páratlan lehetőséget jelentett volna a spanyol futball nemzetközi terjeszkedésére.
Ez a mérkőzés hatalmas lépés lehetett volna a bajnokság globális terjeszkedésében, erősítve a klubok nemzetközi jelenlétét”
– olvasható a kommünikében.
A korábbi bejelentés szerint a Barcelona a La Liga 17. fordulójában, december 20-án csapott volna össze a Villarreallal a floridai metropoliszban, ahol klublegendája, Lionel Messi futballozik jelenleg. Így viszont a meccset december 21-én rendezik meg a „sárga tengeralattjáró” pályaválasztásával.
Az Oviedo–Espanyol meccs első 20 másodpercében tüntettek a játékosok a Villarreal–Barcelona meccs ellen Miamiban. A La Liga viszont ezt nem akarta megmutatni a nézőknek, ezért inkább kívülről a stadiont mutatták.
Fotó: Manaure Quintero/AFP