Villarreal la liga miami Barcelona Egyesült Államok

Megérte tüntetni, elmarad a világhírű találkozó Miamiban

2025. október 22. 11:13

Marad az eredeti felállás. Nem rendezik meg Miamiban a Villarreal–Barcelona spanyol bajnokit.

2025. október 22. 11:13
null

Mégsem rendezik meg Miamiban a futballtörténelem első európai bajnoki mérkőzését, amelyen az FC Barcelona és a Villarreal csapott volna össze egymással – számolt be a Magyar Távirati Iroda.

Nem utazik Miamiba a Barcelona
Nem utazik Miamiba a Barcelona (Fotó: Manaure Quintero/AFP)

Nem lesz meccs Miamiban

A spanyol élvonal, azaz a La Liga hivatalos közleménye szerint a promóterrel folytatott tárgyalás után született meg a döntés, amelynek oka, hogy Spanyolországban heves tiltakozást váltott ki a terv. A La Liga ugyanakkor jelezte, mélységesen sajnálja, hogy nem jöhetett létre a projekt, amely történelmi és páratlan lehetőséget jelentett volna a spanyol futball nemzetközi terjeszkedésére.

Ez a mérkőzés hatalmas lépés lehetett volna a bajnokság globális terjeszkedésében, erősítve a klubok nemzetközi jelenlétét”

– olvasható a kommünikében.

A korábbi bejelentés szerint a Barcelona a La Liga 17. fordulójában, december 20-án csapott volna össze a Villarreallal a floridai metropoliszban, ahol klublegendája, Lionel Messi futballozik jelenleg. Így viszont a meccset december 21-én rendezik meg a „sárga tengeralattjáró” pályaválasztásával.

Az Oviedo–Espanyol meccs első 20 másodpercében tüntettek a játékosok a Villarreal–Barcelona meccs ellen Miamiban. A La Liga viszont ezt nem akarta megmutatni a nézőknek, ezért inkább kívülről a stadiont mutatták.

Fotó: Manaure Quintero/AFP

 

