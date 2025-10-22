Megérte tüntetni, elmarad a világhírű találkozó Miamiban

Mégsem rendezik meg Miamiban a futballtörténelem első európai bajnoki mérkőzését, amelyen az FC Barcelona és a Villarreal csapott volna össze egymással – számolt be a Magyar Távirati Iroda.

Nem utazik Miamiba a Barcelona (Fotó: Manaure Quintero/AFP)

Nem lesz meccs Miamiban

A spanyol élvonal, azaz a La Liga hivatalos közleménye szerint a promóterrel folytatott tárgyalás után született meg a döntés, amelynek oka, hogy Spanyolországban heves tiltakozást váltott ki a terv. A La Liga ugyanakkor jelezte, mélységesen sajnálja, hogy nem jöhetett létre a projekt, amely történelmi és páratlan lehetőséget jelentett volna a spanyol futball nemzetközi terjeszkedésére.