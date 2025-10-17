Ft
la liga spanyol bajnokság Real Oviedo Espanyol Real Madrid Spanyolország Barcelona

Óriási a felháborodás Spanyolországban: a Barca és a Real meccsén is tüntetés várható

2025. október 17. 23:11

A spanyol bajnokság (La Liga) e hétvégi fordulójának első 15-20 másodpercében minden mérkőzésen tüntetés várható.

2025. október 17. 23:11
null

Tüntetések várhatók ezen a hétvégén a spanyol élvonalbeli futballmérkőzéseken. A játékosok érdekvédelmi szakszervezete (AFE) pénteken jelentette be, hogy a kezdő sípszótól számítva 15-20 másodpercig a futballisták nem kezdik el a játékot, így tiltakozva az ellen, hogy a La Liga a beleegyezésük nélkül úgy határozott, a 17. fordulóban esedékes Villarreal–Barcelona meccset az Egyesült Államokban, Miamiban rendezik meg december 21-én.

 

Az AFE ígéretének megfelelően már a most hétvégi forduló pénteki nyitó mérkőzése, a Real Oviedo–Espanyol (0–2) találkozó is úgy kezdődött el, hogy az első 15 másodpercben a játékosok nem értek a labdához – vagy ha úgy tetszik, a vendégcsapat nem végezte el a középkezdést –, de ezt a helyi tévések próbálták eltitkolni, ezért ez idő alatt csak madártávlatból mutatták a stadiont, és csak a 21. másodperctől kezdték el közvetíteni az összecsapást, amikor ténylegesen útjára indult a labda.

Ekkor már túl voltunk a kezdő sípszón

 

Már nyolc másodperce tartott a mérkőzés, amikor az Espanyol még nem kezdte el a középkezdést

 

Ugyanilyen demonstráció várható a forduló többi meccsén, így például a Barcelona–Girona (szombat, 16.15) és a Getafe–Real Madrid (vasárnap, 21.00) találkozón is.

A nyitóképen: Javier Tebas, a Spanyol Labdarúgóliga elnöke (Fotó: OSCAR DEL POZO / AFP)

 

