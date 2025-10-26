Ft
sport újságíró halálhír

Meghalt a legendás magyar sportújságíró

2025. október 26. 21:53

78 éves korában hunyt el.

2025. október 26. 21:53
null

Hosszú, súlyos betegség után, 78 éves korában elhunyt Bocsák Miklós sportújságíró, a Sport Plusz főszerkesztője – írja az nso.

Bocsák Miklós 1947. szeptember 20-án született Újpesten.

Újságírói pályáját a Népsportnál kezdte, ahol 1971 és 1978 között dolgozott, majd a Magyar Ifjúság sportrovatának vezetőjeként tevékenykedett. 

1987 és 1989 között az Állami Ifjúsági és Sporthivatal sajtófőnöke volt.

1989. január 1-jétől a Sport Plusz főszerkesztőjeként irányította a lapot, amelyet haláláig szerkesztett.

Pályafutása során számos sportkönyvet írt, köztük a több százezres példányszámban megjelent Kocsis és Czibor (1983), A Császár és utána a sötétség (1984), Mundial ’86 (1986), Pszt, jön a totókirály! (1987), Hozsanna néked, régi-új kapitány! (1988), Futballsztár Erdélyből (1988) és Vargazoli (1997) című köteteket.

Halálhírét a Nemzeti Sport közölte, a család megerősítette az információt.

Bocsák Miklós temetéséről később intézkednek.

Nyitóképünk illusztráció. Forrás: Pixabay

 

