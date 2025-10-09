Magyar sportoló mentett életet az Európa-bajnokságon – újraélesztette a szívrohamot kapó versenyzőt (VIDEÓ)

„Odasiettem az eszméletlen férfihoz, akinek sem a nyakán, sem a csuklóján nem lehetett pulzust kitapintani, ráadásul – egy-egy fölhördülést leszámítva – a légzése is leállt. Mellkaskompresszióval azonnal megkezdtem az újraélesztését, és hamarosan akadt egy segítségem is, valamelyik angol játékos családtagja, egy gyerekorvos jött oda, ő közben azt nézte meg, nem záródtak-e el a légútjai.”
Mint mondta, a mentősök gyorsan odaértek és átvették tőle az újraélesztést. Mire a defibrillátort odahozták, a férfinak helyreállt a keringése, de ezután epilepsziás rohamot kapott a mellkaskompresszió miatt. Amikor magához tért, kórházba szállították – úgy tudni, most már jól van és hamarosan kiengedhetik.