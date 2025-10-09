Ft
10. 09.
csütörtök
Magyar sportoló mentett életet az Európa-bajnokságon – újraélesztette a szívrohamot kapó versenyzőt (VIDEÓ)

2025. október 09. 12:14

Weidinger Gergő azonnal megkezdte az újraélesztést, ami sikeres volt. A magyar padeles később visszaemlékezett a történekre.

2025. október 09. 12:14
null

Elsőként a Blikk számolt be Weidinger Gergő hőstettéről. A magyar csapat kapitánya és játékosa a valenciai szenior padel-Európa-bajnokságon megmentette az egyik játékos életét.

A magyar hős, Weidinger Gergő
A magyar hős, Weidinger Gergő (Fotó: instagram.com/gweidi6)

Amikor az egyik brit padeles, az 50 éves Steven Wood váratlanul összeesett a hálónál, ő ért oda elsőként a helyszínre, majd megkezdte az újraélesztést.

A magyar hős

Weidinger maga – aki marketingvégzettsége mellett tavaly orvosi diplomát is szerzett – így emlékezett vissza:

„Odasiettem az eszméletlen férfihoz, akinek sem a nyakán, sem a csuklóján nem lehetett pulzust kitapintani, ráadásul – egy-egy fölhördülést leszámítva – a légzése is leállt. Mellkaskompresszióval azonnal megkezdtem az újraélesztését, és hamarosan akadt egy segítségem is, valamelyik angol játékos családtagja, egy gyerekorvos jött oda, ő közben azt nézte meg, nem záródtak-e el a légútjai.”


Mint mondta, a mentősök gyorsan odaértek és átvették tőle az újraélesztést. Mire a defibrillátort odahozták, a férfinak helyreállt a keringése, de ezután epilepsziás rohamot kapott a mellkaskompresszió miatt. Amikor magához tért, kórházba szállították – úgy tudni, most már jól van és hamarosan kiengedhetik.

Fotó: instagram.com/gweidi6

 

SzaboGeza
2025. október 09. 12:27
Így van, ezt csak megköszönni lehet!!! KÖSZÖNÖM!!!
elmedoki
2025. október 09. 12:25
Minden elismerésem.
