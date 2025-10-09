Magyar sportoló mentett életet az Európa-bajnokságon – újraélesztette a szívrohamot kapó versenyzőt (VIDEÓ)

Elsőként a Blikk számolt be Weidinger Gergő hőstettéről. A magyar csapat kapitánya és játékosa a valenciai szenior padel-Európa-bajnokságon megmentette az egyik játékos életét.

A magyar hős, Weidinger Gergő (Fotó: instagram.com/gweidi6)

Amikor az egyik brit padeles, az 50 éves Steven Wood váratlanul összeesett a hálónál, ő ért oda elsőként a helyszínre, majd megkezdte az újraélesztést.

A magyar hős

Weidinger maga – aki marketingvégzettsége mellett tavaly orvosi diplomát is szerzett – így emlékezett vissza: