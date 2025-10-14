Ft
Daniel Arzani Ausztrália Ferencváros MLSZ NB I

„Ez a legőrültebb!” – már Ausztráliában is a magyarszabályról beszélnek

2025. október 14. 19:42

Daniel Arzani, a Ferencváros támadója frusztrálónak találja a szabályozást.

2025. október 14. 19:42
null

Az ausztrál válogatott Daniel Arzani a hosszabbításban kapott lehetőséget a Kanada elleni felkészülési mérkőzésen, magyar idő szerint szombat hajnalban. A Ferencváros támadója az ausztrál ESPN-nek nyilatkozott a mérkőzés után, és szóba került a nehéz helyzete a klubnál. Arzani számára főként az MLSZ „magyarszabálya”, valamint a leigazolása után hetekkel bevezetett „fiatalszabály” okozza. 

„Nehéz a helyzet, frusztráló ez a szabályozás, de a legjobb, amit tehetek az, amit most is csinálok: fitt maradok és mentálisan felkészült. Végül mindig megkapja az ember a lehetőséget. Tudom, hogy a mester sokat beszélt a helyzetről a sajtóban, hogy miképp hat ez a játékosokra. Frusztráló, de januárig minimum ez a helyzet – idézte Arzani nyilatkozatát a Csakfoci.hu. – Múlt héten beszéltem Keane-nel, mielőtt eljöttem a válogatott edzőtáborba. Nehéz helyzet neki is, mert a maga 3-5-2-jét akarja játszatni, én meg nem vagyok sem szélsőfutó, sem igazán center. Ez a probléma, játékosként lehetőség kell ahhoz, hogy bizonyíthassam, tudok játszani. De ez sokkal nehezebbé, szinte lehetetlenné vált.”

Arzani elárulta, hogy a januári átigazolás lehetősége már szóba került a klubbal: „Egy januári átigazolás olyasmi, amiről beszéltem már a klubbal. Ha a dolgok nem változnak, főleg ekörül a szabály körül, nagyon nehéz lesz perceket szereznem, ami nem lenne jó nekem, de a klubnak sem jó, ha csak ülök a padon, semmit sem csinálva. Ezért elgondolkodnék egy átigazoláson. 

De soha nem tudhatjuk, mi történik majd a fociban, ez a legőrültebb sport.”

A játékos hozzátette: „Úgyhogy csak dolgozom tovább, leszegem a fejem, és ha lehetőséget kapok, jó állapotban kell legyek ahhoz, hogy két kézzel megragadjam azt. A cél az a válogatottban, hogy segíthessem a csapatot és a lehető legtöbb játékpercet kapjam. Az egyetlen út számomra az, hogy az edzéseken nagyon jól teljesítek és kitűnök minden területen, az erőnléti munkában, a jógagyakorlatokon, mindenhol. Jól érzem magam, nagyon jól. Külön futásokat végeztem az edzések mellett. Mindig nehéz egy játékosnak, ha nem játszik, nem csak mentálisan, hanem fizikálisan is, nagyon könnyen szétcsúszhatnak a dolgok.”

A 26 éves Arzani a most futó idényben eddig mindössze két NB I-es mérkőzésen lépett pályára, összesen 19 percet kapott. Emellett végigjátszotta a Szarvaskend elleni, 15–0-ra megnyert Magyar Kupa-találkozót, ahol három gólt és egy gólpasszt jegyzett.

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

 

