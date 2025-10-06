Évtizedes hagyományt áldoznak fel: eltávolodik izraeli identitásától a világhírű együttes

Teljes körű névváltáson megy keresztül a 2026-os idényre az Israel-Premier Tech országúti kerékpáros csapat, amely több mint egy évtized után hagyja maga mögött izraeli identitását – jelentették be hétfőn.

A 2014-ben alapított, izraeli licenccel és központtal rendelkező istálló az utóbbi időben Izrael-ellenes tüntetéssorozatok célpontjává vált több versenyen, köztük a Vuelta a Espana háromhetes viadalon is. Szeptemberben már közölték, hogy felülvizsgálják a jövő évi arculatukat, miután a szponzoraik névváltoztatást sürgettek.

Rendíthetetlen az elkötelezettségünk versenyzőink, munkatársaink és értékes partnereink iránt, ezért úgy döntöttünk, hogy átnevezzük a csapatot, eltávolodva jelenlegi izraeli identitásától”

– áll a közleményben, amelyben azt is hozzátették: „A sportban gyakran áldozatokkal jár az előrelépés, ez a döntés pedig elengedhetetlen a csapatunk jövőjének biztosítása érdekében”.