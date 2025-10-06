Évtizedes hagyományt áldoznak fel: eltávolodik izraeli identitásától a világhírű együttes

„Madridban az erőszak győzött”: egymásra mutogatnak a spanyolok a felelősöket keresve (VIDEÓ)
Hasonló mértékű rendfenntartói készültségre legutóbb a három évvel ezelőtti NATO-csúcs idején volt példa.
Kritikussá vált a helyzet, miután célponttá váltak a csapat versenyzői.
Teljes körű névváltáson megy keresztül a 2026-os idényre az Israel-Premier Tech országúti kerékpáros csapat, amely több mint egy évtized után hagyja maga mögött izraeli identitását – jelentették be hétfőn.
A 2014-ben alapított, izraeli licenccel és központtal rendelkező istálló az utóbbi időben Izrael-ellenes tüntetéssorozatok célpontjává vált több versenyen, köztük a Vuelta a Espana háromhetes viadalon is. Szeptemberben már közölték, hogy felülvizsgálják a jövő évi arculatukat, miután a szponzoraik névváltoztatást sürgettek.
Rendíthetetlen az elkötelezettségünk versenyzőink, munkatársaink és értékes partnereink iránt, ezért úgy döntöttünk, hogy átnevezzük a csapatot, eltávolodva jelenlegi izraeli identitásától”
– áll a közleményben, amelyben azt is hozzátették: „A sportban gyakran áldozatokkal jár az előrelépés, ez a döntés pedig elengedhetetlen a csapatunk jövőjének biztosítása érdekében”.
Az Israel-Premier Techet a múlt szombaton rendezett Giro dell'Emilia elnevezésű versenyen közbiztonsági aggályok miatt kizárták azt követően, hogy a szeptemberi Vueltán Izrael gázai háborúja ellen tiltakozó és Palesztinát támogató tüntetők célpontjaivá váltak a sportolói. A protestálók a spanyol körverseny több szakaszán is fennakadásokat okoztak tiltakozásukkal.
A csapat többek között azt is bejelentette, hogy a tulajdonos Sylvan Adams a továbbiakban a napi munkában már nem vesz részt, és a szóvivői poszton sem marad.
Az istálló jelezte, hamarosan az átnevezés további részleteit is nyilvánosságra hozza.
A palesztinbarát tüntetők szinte mindegyik szakaszt megzavarták.
(Mandiner/MTI)
Fotó: Miguel Riopa/AFP