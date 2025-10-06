Ft
10. 06.
hétfő
10. 06.
hétfő
Évtizedes hagyományt áldoznak fel: eltávolodik izraeli identitásától a világhírű együttes

2025. október 06. 21:16

Kritikussá vált a helyzet, miután célponttá váltak a csapat versenyzői.

2025. október 06. 21:16
Teljes körű névváltáson megy keresztül a 2026-os idényre az Israel-Premier Tech országúti kerékpáros csapat, amely több mint egy évtized után hagyja maga mögött izraeli identitását – jelentették be hétfőn.

A 2014-ben alapított, izraeli licenccel és központtal rendelkező istálló az utóbbi időben Izrael-ellenes tüntetéssorozatok célpontjává vált több versenyen, köztük a Vuelta a Espana háromhetes viadalon is. Szeptemberben már közölték, hogy felülvizsgálják a jövő évi arculatukat, miután a szponzoraik névváltoztatást sürgettek.

Rendíthetetlen az elkötelezettségünk versenyzőink, munkatársaink és értékes partnereink iránt, ezért úgy döntöttünk, hogy átnevezzük a csapatot, eltávolodva jelenlegi izraeli identitásától”

– áll a közleményben, amelyben azt is hozzátették: „A sportban gyakran áldozatokkal jár az előrelépés, ez a döntés pedig elengedhetetlen a csapatunk jövőjének biztosítása érdekében”.

Az Israel-Premier Techet a múlt szombaton rendezett Giro dell'Emilia elnevezésű versenyen közbiztonsági aggályok miatt kizárták azt követően, hogy a szeptemberi Vueltán Izrael gázai háborúja ellen tiltakozó és Palesztinát támogató tüntetők célpontjaivá váltak a sportolói. A protestálók a spanyol körverseny több szakaszán is fennakadásokat okoztak tiltakozásukkal.

A csapat többek között azt is bejelentette, hogy a tulajdonos Sylvan Adams a továbbiakban a napi munkában már nem vesz részt, és a szóvivői poszton sem marad.

Az istálló jelezte, hamarosan az átnevezés további részleteit is nyilvánosságra hozza.

(Mandiner/MTI)

Fotó: Miguel Riopa/AFP

Kovacs11
2025. október 06. 21:49
Szégyen a spanyolokra és az olaszokra nézve (+ a jelenlegi európára is). Gyorsan meg kellene fordítani ezeket az őrült, gonosz trendeket!
neszteklipschik
2025. október 06. 21:30
A spanyol bevándorláspolitika "gyümölcseit" szüretelik le éppen. Ibéria lassan de biztosan újra mór befolyás alá kerül, mint 1300 éve, a Córdobai Kalifátus dicsősége pedig újra felragyog! Gratulálok....
