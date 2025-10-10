Új dán hős született Magyarországon: előbb Budapestre, majd Zalaegerszegre utazott egy férfi, de nem léphetett be a stadionba

Petterson útja nem volt hiábavaló, egy kapunyíláson keresztül legalább a pálya egyik felét láthatta, a dánok kapusától, Kasper Schmeicheltől pedig kapott egy aláírt mezt a mérkőzés után.

Szerintem érdekes egy olyan meccset nézni, amit senki más nem láthat

– nyilatkozta az úriember, aki a különleges túrájáról a Facebook-oldalán is beszámolt az ismerőseinek. Élményeit őrületesnek és szürreálisnak nevezte, és a posztja végén megjegyezte, aggódhat majd amiatt, hogy megfájdul a torka, ugyanis Zalaegerszegen végig esett az eső a mérkőzés alatt.