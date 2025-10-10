Ft
10. 10.
péntek
Fehéroroszország Magyarország orosz-ukrán háború Zalaegerszeg Budapest Dánia dán válogatott

Új dán hős született Magyarországon: előbb Budapestre, majd Zalaegerszegre utazott egy férfi, de nem léphetett be a stadionba

2025. október 10. 14:28

Egy dán futballszurkoló, Bjarne Petterson annak ellenére is ellátogatott Zalaegerszegre, hogy tudta, országa válogatottja zárt kapus meccset játszik a fehéroroszokkal.

2025. október 10. 14:28
null

Az orosz–ukrán háborúban játszott szerepe és Oroszország támogatása miatt Fehéroroszországban továbbra sem rendezhetnek nemzetközi mérkőzést, ezért az ország labdarúgó-válogatottja semleges helyszínen, Zalaegerszegen fogadja ellenfeleit idén ősszel a világbajnoki selejtezősorozatban. A beloruszok csütörtökön Dániával mérkőztek meg a ZTE Arénában, az európai szövetség (UEFA) döntése értelmében zárt kapuk mögött, 

ennek ellenére egy dán szurkoló kilátogatott a stadionhoz, hátha lát valamit az összecsapásból.

Bjarne Petterson a dán TV 2 stábjának elmondta, fél-egy évvel ezelőtt kezdett el gondolkodni a magyarországi úton, mert számolt annak a lehetőségével, hogy hazánkban kerül sor erre a találkozóra. Elismerte, azt hitte, hogy a meccset Budapesten rendezik majd, így azt tervezte, hogy a fővárosunkat fedezi fel, de amikor megtudta, hogy csupán 150 dán koronába (mai árfolyamon 7800 forint) kerül a vonatjegy Zalaegerszegre, úgy döntött, hogy ellátogat a meccs helyszínére.

VM 2026 Kvalifikationskamp - Belarus vs. Danmark
A dánok simán verték a fehéroroszokat Zalaegerszegen (Fotó: dbu.dk)

Petterson útja nem volt hiábavaló, egy kapunyíláson keresztül legalább a pálya egyik felét láthatta, a dánok kapusától, Kasper Schmeicheltől pedig kapott egy aláírt mezt a mérkőzés után.

Szerintem érdekes egy olyan meccset nézni, amit senki más nem láthat

– nyilatkozta az úriember, aki a különleges túrájáról a Facebook-oldalán is beszámolt az ismerőseinek. Élményeit őrületesnek és szürreálisnak nevezte, és a posztja végén megjegyezte, aggódhat majd amiatt, hogy megfájdul a torka, ugyanis Zalaegerszegen végig esett az eső a mérkőzés alatt.

 

A dánok három forduló után hét ponttal vezetik a selejtezőcsoportjukat, jobb gólkülönbségüknek köszönhetően előzik meg Skóciát.

Nyitókép: sport.tv2.dk

