Új dán hős született Magyarországon: előbb Budapestre, majd Zalaegerszegre utazott egy férfi, de nem léphetett be a stadionba

Rácsodálkoztak a dánok a zalaegerszegi öltözőre – az igazi sokk a pályán érte őket
Túl kicsi, túl nagy...
Egy dán futballszurkoló, Bjarne Petterson annak ellenére is ellátogatott Zalaegerszegre, hogy tudta, országa válogatottja zárt kapus meccset játszik a fehéroroszokkal.
Az orosz–ukrán háborúban játszott szerepe és Oroszország támogatása miatt Fehéroroszországban továbbra sem rendezhetnek nemzetközi mérkőzést, ezért az ország labdarúgó-válogatottja semleges helyszínen, Zalaegerszegen fogadja ellenfeleit idén ősszel a világbajnoki selejtezősorozatban. A beloruszok csütörtökön Dániával mérkőztek meg a ZTE Arénában, az európai szövetség (UEFA) döntése értelmében zárt kapuk mögött,
ennek ellenére egy dán szurkoló kilátogatott a stadionhoz, hátha lát valamit az összecsapásból.
Bjarne Petterson a dán TV 2 stábjának elmondta, fél-egy évvel ezelőtt kezdett el gondolkodni a magyarországi úton, mert számolt annak a lehetőségével, hogy hazánkban kerül sor erre a találkozóra. Elismerte, azt hitte, hogy a meccset Budapesten rendezik majd, így azt tervezte, hogy a fővárosunkat fedezi fel, de amikor megtudta, hogy csupán 150 dán koronába (mai árfolyamon 7800 forint) kerül a vonatjegy Zalaegerszegre, úgy döntött, hogy ellátogat a meccs helyszínére.
Petterson útja nem volt hiábavaló, egy kapunyíláson keresztül legalább a pálya egyik felét láthatta, a dánok kapusától, Kasper Schmeicheltől pedig kapott egy aláírt mezt a mérkőzés után.
Szerintem érdekes egy olyan meccset nézni, amit senki más nem láthat
– nyilatkozta az úriember, aki a különleges túrájáról a Facebook-oldalán is beszámolt az ismerőseinek. Élményeit őrületesnek és szürreálisnak nevezte, és a posztja végén megjegyezte, aggódhat majd amiatt, hogy megfájdul a torka, ugyanis Zalaegerszegen végig esett az eső a mérkőzés alatt.
A dánok három forduló után hét ponttal vezetik a selejtezőcsoportjukat, jobb gólkülönbségüknek köszönhetően előzik meg Skóciát.
Nyitókép: sport.tv2.dk