„A személyek szabad áramlása és a schengeni övezet nagyobb dicsőségére a Fradi-tábort ma nem engedték át a »légiesített« határon a salzburgi EL-meccsre. Igaz, 2003-ban sem azzal kábítottak, hogy szabadon szurkolhatsz Salzburgban, hanem azzal, hogy cukrászdát nyithatsz Bécsben. Az Európai Bizottság Budapesti Képviselete a szánalmas és infantilis plakátkampány helyett esetleg ilyen apróságokkal is foglalkozhatna...”

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

