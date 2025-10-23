Ft
10. 23.
csütörtök
salzburg Európai Bizottság Budapesti Képviselete Schengen Ferencváros focimeccs

A személyek szabad áramlása és a schengeni övezet nagyobb dicsőségére a Fradi-tábort ma nem engedték át a „légiesített határon”

2025. október 23. 20:20

Igaz, 2003-ban sem azzal kábítottak, hogy szabadon szurkolhatsz Salzburgban, hanem azzal, hogy cukrászdát nyithatsz Bécsben.

2025. október 23. 20:20
Schiffer András
Schiffer András
Facebook

„A személyek szabad áramlása és a schengeni övezet nagyobb dicsőségére a Fradi-tábort ma nem engedték át a »légiesített« határon a salzburgi EL-meccsre. Igaz, 2003-ban sem azzal kábítottak, hogy szabadon szurkolhatsz Salzburgban, hanem azzal, hogy cukrászdát nyithatsz Bécsben. Az Európai Bizottság Budapesti Képviselete a szánalmas és infantilis plakátkampány helyett esetleg ilyen apróságokkal is foglalkozhatna...”

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

ipolypart2
2025. október 23. 22:08
ÁÁÁÁÁÁ, csak a mozdony nem akart osztrák árammal menni. Nem ízlett neki, inkább visszafordult.
Cogito ergo sum
2025. október 23. 21:58
A Fradi személyvonatot nem engedték, de a gyors átszalad a Salzburgon. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
vakiki
2025. október 23. 21:02
Oszt vajon miért nem engedték át a szurkolókat?!Szemét banda. De legalább a Fradi megverte a Salzburgot. Hajrá Fradi!
billysparks
2025. október 23. 20:53
Nem baj, ma Allah nem segített nekik. 20 év múlva könyörögni fognak, hogy a Fradi tábor menjen Ausztriába, mert fehér embereket akarnak látni.
