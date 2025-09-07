Ft
09. 07.
vasárnap
magyar válogatott Magyarország játékvezető Portugália portugál válogatott

Kiderült, ki vezeti a meccsünket Ronaldóék ellen a Puskás Arénában

2025. szeptember 07. 19:25

Belga játékvezetője lesz a magyar–portugál világbajnoki selejtezőnek. Erik Lambrechts személyében egy 40 éves bíró vezeti a mérkőzést.

2025. szeptember 07. 19:25
null

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) kijelölte a játékvezetői csapatot a jövő keddi Magyarország–Portugália világbajnoki selejtezőre. A mérkőzést a belga Erik Lambrechts vezeti, aki már a Ferencvárosnak és a Debrecennek is fújt már meccset – írja a Nemzeti Sport.

Belga bíró vezeti a magyar válogatott következő meccsét
Belga bíró vezeti a magyar válogatott következő meccsét (Fotó: Oli Scarff/AFP)

„A belga játékvezető kétszer tevékenykedett a Fradi mérkőzésén: 2021-ben a zöld-fehérek a Zalgiris Vilnius otthonában nyertek 3–1-re a BL-selejtező második körében, míg 2024-ben az FTC tizenegyesekkel múlta felül a boszniai Borac Banja Lukát az El-selejtező második körében. Lambrechts 2016-ban a DVSC-nek is fújt El-selejtezőt (2–0-s vereség a Szutjeszka Niksics otthonában), továbbá 2015-ben az U21-es magyar válogatott Albánia elleni Eb-selejtezőjét vezette (2–2)” – olvasható.

Először vezeti a felnőtt magyar válogatott meccsét

A 40 éves játékvezető eddig 208 találkozót vezetett a belga élvonalban, és ezeken 862 sárga lapot osztott ki, vagyis meccsenként átlagosan négyszer figyelmeztet sárgával. Klubszinten mindhárom európai kupasorozatban kapott már szerepet, tehát egy rutinos bíróról van szó.

Kedden Lambrechts munkáját partjelzőként Jo De Weirdt és Kevin Monteny segíti, a videobíró Bram Van Driessche, míg a negyedik játékvezető Jasper Vergoote lesz. A mérkőzés, amelyet az M4 Sport élőben ad, 20.45-kor kezdődik.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Adrian Dennis/AFP

 

zakar zoltán béla
2025. szeptember 07. 21:21
Belga..........
hannibal2
2025. szeptember 07. 20:05
Német belga, vagy francia belga? Habár tök mindegy...
madre79
2025. szeptember 07. 19:45
A német bíró ellen nem lehet óvást kérni vagy tenni (nem tudom melyik a megfelelő)?
balbako_
2025. szeptember 07. 19:43
Lehetne egy futballbírót kérni? Vagy ez túlzás?
