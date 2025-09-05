Fehérorosz–amerikai csata lesz az Egyesült Államokban – volt már ilyen a nyáron… (VIDEÓ)

Fokozódik a feszültség Amerikában: Oroszország szövetségese provokálta a haditengerészetet
Eszkalálódik a helyzet az Egyesült Államok és Venezuela között.
A címvédő Arina Szabalenka és a hazai kedvenc, Amanda Anisimova jutott be az amerikai nyílt teniszbajnokság (US Open) női döntőjébe, miután az elődöntőben mindketten három játszmában nyertek.
A háromszoros Grand Slam-győztes, világelső Szabalenka a negyedik helyen kiemelt amerikai Jessica Pegulával csapott össze csütörtökön a négy között. A tavalyi döntő „visszavágóját” a hazai játékos kezdte jobban, a meccs első szakaszában lényegesen pontosabb volt Szabalenkánál, és 6:4-re megnyerte a nyitó játszmát.
A folytatásban a fehérorosz klasszis a korábbinál keményebben és energikusabban játszott, és egyértelműen átvette az irányítást, s a második szettet 6:3-ra, a döntő játszmát pedig 6:4-re nyerte meg.
Arina Szabalenka a bő kétórás mérkőzésen nyolc ászt és összesen 43 nyerőt ütött. 1988-tól számítva a fehérorosz játékos a harmadik női teniszező Steffi Graf (1988–1990) és Martina Hingis (1997–1999) után, aki egymást követő három évben bejutott mindkét kemény pályás Grand Slam-torna, az Australian Open és a US Open döntőjébe is.
A második elődöntőben Anisimova az idei versenyen eddig parádésan játszó Oszaka Naomival küzdött meg. A japán teniszező négy Grand Slam-trófeát gyűjtött, de 2021 óta nem tudott diadalmaskodni egyik kiemelt viadalon sem, és Anisimova egy maratoni, közel háromórás csata végén az idei sikertől is elütötte.
Az első játszmában a 27 éves Oszaka diktálta a tempót, rögtön elvette Anisimova szerváját, majd amikor riválisa visszabrékelt, ismét egyből visszavette előnyét. A nyolcadik kiemelt amerikai nem adta könnyen a játszmát, 4:5-nél nem engedte Oszakának kiszerválni a szettet és egyenlített, a rövidítésben azonban a japán volt a magabiztosabb.
A második játszma hullámzó játékot hozott, mindkét oldalon sok volt a hiba. Oszaka és Anisimova egyaránt háromszor bukta el szerváját, utóbbi 5:4-nél az egyenlítésért adogatott, de nem járt sikerrel. Így ismét a rövidítés döntött, amiben a hazai teniszező volt a határozottabb, és 2 óra 14 perc játék után következhetett a harmadik szett. Abban 2:1-nél Anisimova elnyerte ellenfele adogatójátékát, és előnyét végig megőrizte, majd 5:3-nál a meccsért szervált, és harmadik mérkőzéslabdáját beütve diadalmaskodott, így a wimbledoni torna után ismét finálét játszhat.
Szabalenka és Anisimova ebben az évben már két Grand Slam-tornán is összecsapott egymással:
1993 óta az idei lesz az első US Open-döntő a nőknél, melynek mindkét résztvevője szetthátrányból nyert az elődöntőben.
A felek összesített mérlegét tekintve Anisimova vezet 6–3-ra.
US OPEN
NŐI EGYES, ELŐDÖNTŐ
Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Pegula (amerikai, 4.) 4:6, 6:3, 6:4
Anisimova (amerikai, 8.)–Oszaka (japán, 23.) 6:7 (4–7), 7:6 (7–3), 6:3
(MTI/Mandiner)
Nyitókép: KENA BETANCUR / AFP