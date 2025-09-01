Megint megbukott a korábbi MU-edző – két forduló után kirúgták a Bayertől

A magyar hős már a pályáról felhívta édesapját az éjszakában, miután megverték a Manchester Unitedet
Két forduló után szerződést bontott Erik ten Hag vezetőedzővel a német labdarúgó-bajnokságban szereplő Leverkusen menedzsmentje.
A holland szakember a nyár elején vette át a szakmai munka irányítását a tavaly története során először bajnoki címet szerző együttesnél, s bár szerződése 2027-ig volt érvényes, hétfőn a vezetőség közölte az 55 éves trénerrel, hogy felbontja a megállapodást.
Simon Rolfes, a Bayer sportigazgatója a klub hivatalos honlapján azt mondta, bíznak a keret minőségében, de úgy látják, hogy
egy új és sikeres csapat felépítése a jelenlegi felfogással nem megvalósítható.
Ten Hag korábban három holland bajnoki címet szerzett az Ajax edzőjeként, tavaly pedig FA-kupa-győzelmet ünnepelhetett a Manchester Uniteddel. A Leverkusennél azonban már a nyári felkészülési időszakban jelentkeztek a problémák, miután a csapat 5–1-re kikapott a brazil Flamengo U20-as együttesétől, az időközben elrajtoló Bundesliga-idény első fordulójában pedig a tavasszal a kiesést éppen csak elkerülő Hoffenheimmel szemben maradt alul hazai pályán 2–1-re.
Szombaton a Werder Bremen ellen a kétgólos vezetés és fél óra emberelőny ellenére csak 3–3-as döntetlent ért el együttese, ezután a vezetőség a szerződésbontás mellett döntött.
(MTI/Mandiner)
Nyitókép: INA FASSBENDER / AFP
