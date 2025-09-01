Megint megbukott a korábbi MU-edző – két forduló után kirúgták a Bayertől

A holland szakember a nyár elején vette át a szakmai munka irányítását a tavaly története során először bajnoki címet szerző együttesnél, s bár szerződése 2027-ig volt érvényes, hétfőn a vezetőség közölte az 55 éves trénerrel, hogy felbontja a megállapodást.

Simon Rolfes, a Bayer sportigazgatója a klub hivatalos honlapján azt mondta, bíznak a keret minőségében, de úgy látják, hogy

egy új és sikeres csapat felépítése a jelenlegi felfogással nem megvalósítható.

Bayer 04 Leverkusen has parted ways with head coach Erik ten Hag with immediate effect.



Training will be taken over by the assistant coaching staff for the time being. pic.twitter.com/aKrEtySB46 — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) September 1, 2025

Ten Hag korábban három holland bajnoki címet szerzett az Ajax edzőjeként, tavaly pedig FA-kupa-győzelmet ünnepelhetett a Manchester Uniteddel. A Leverkusennél azonban már a nyári felkészülési időszakban jelentkeztek a problémák, miután a csapat 5–1-re kikapott a brazil Flamengo U20-as együttesétől, az időközben elrajtoló Bundesliga-idény első fordulójában pedig a tavasszal a kiesést éppen csak elkerülő Hoffenheimmel szemben maradt alul hazai pályán 2–1-re.

Szombaton a Werder Bremen ellen a kétgólos vezetés és fél óra emberelőny ellenére csak 3–3-as döntetlent ért el együttese, ezután a vezetőség a szerződésbontás mellett döntött.

