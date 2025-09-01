Ft
Ft
25°C
17°C
Ft
Ft
25°C
17°C
09. 01.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 01.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
edzőváltás Simon Rolfes Manchester United Bayer Leverkusen Erik ten Hag

Megint megbukott a korábbi MU-edző – két forduló után kirúgták a Bayertől

2025. szeptember 01. 17:54

Két forduló után szerződést bontott Erik ten Hag vezetőedzővel a német labdarúgó-bajnokságban szereplő Leverkusen menedzsmentje.

2025. szeptember 01. 17:54
null

A holland szakember a nyár elején vette át a szakmai munka irányítását a tavaly története során először bajnoki címet szerző együttesnél, s bár szerződése 2027-ig volt érvényes, hétfőn a vezetőség közölte az 55 éves trénerrel, hogy felbontja a megállapodást.

Simon Rolfes, a Bayer sportigazgatója a klub hivatalos honlapján azt mondta, bíznak a keret minőségében, de úgy látják, hogy 

egy új és sikeres csapat felépítése a jelenlegi felfogással nem megvalósítható.

 

Ten Hag korábban három holland bajnoki címet szerzett az Ajax edzőjeként, tavaly pedig FA-kupa-győzelmet ünnepelhetett a Manchester Uniteddel. A Leverkusennél azonban már a nyári felkészülési időszakban jelentkeztek a problémák, miután a csapat 5–1-re kikapott a brazil Flamengo U20-as együttesétől, az időközben elrajtoló Bundesliga-idény első fordulójában pedig a tavasszal a kiesést éppen csak elkerülő Hoffenheimmel szemben maradt alul hazai pályán 2–1-re.

Szombaton a Werder Bremen ellen a kétgólos vezetés és fél óra emberelőny ellenére csak 3–3-as döntetlent ért el együttese, ezután a vezetőség a szerződésbontás mellett döntött.

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: INA FASSBENDER / AFP

A Werder–Leverkusen mérkőzés összefoglalója

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lynx
2025. szeptember 01. 18:02
Ez a nagyszerű ember volt az, aki Cristiano Ronaldót elüldözte Manchesterből. Egy igazi határozott fa..paraszt.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!