„Kicsit muzsikálhattunk volna jobban” – mondta a szövetségi kapitány, miután kupát nyertünk a világ egyik legjobb csapata ellen

Már a bemelegítés is vérre megy – kilépett komfortzónájából a magyar válogatott játékos
Mindenki nyerni akar.
Golovin Vlagyimir az olimpiai és világbajnoki negyedik svédek legyőzése ellenére sem volt maradéktalanul elégedett. A szövetségi kapitány nem finomkodott, de a JYSK Kupát azért így is elhódította a magyar válogatott.
A magyar női kézilabda-válogatott a szombati, tatabányai felkészülési mérkőzésen nézők előtt hátrányból fordítva, 34–32-re legyőzte az olimpiai és világbajnoki negyedik Svédországot azok után, hogy csütörtökön, a fecsúti zárt kapus edzőmeccsen még 33–27-re kikapott. Ám aki azt hinné, Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány örömtáncot járt az öt hónap után újra együtt edző csapata sikere, s a JYSK Kupa ilyetén módon történő elhódítása után, nagyobbat nem is tévedhetne.
Örültem volna, ha egy kicsit jobban muzsikálunk, de hiába, az öt hónap az öt hónap"
– mondta a meccset követően az MTI-nek annak kapcsán, hogy ekkora szünet telt el az Európa-bajnoki bronzérmes nemzeti csapat legutóbbi összetartása és a mostani között. – „Védekezésben és támadásban sok-sok elemben hiányzott a pontosság és az átadások sebessége. Védekezésben a páros kapcsolatok már nem annyira működtek, mint annak idején, de ez várható volt.”
Golovin azt is elárulta, a svédek jelentkeztek, ők akartak a magyarokkal gyakorolni, és a legutóbbi négy egymás elleni mérkőzés azt mutatja, hogy
nem találják a győzelem kulcsát Simon Petráék ellen (három magyar győzelem mellett egy hosszabbításos svéd siker).
„Biztos vagyok benne, hogy az volt a céljuk, hogy most megmutassák, kik is ők valójában. Annak örülök a legjobban, hogy hiába vezettek majdnem végig a mérkőzésen, de mi zártuk győztesként a mai meccset.”
