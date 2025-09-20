Ft
golovin vlagyimir Svédország Magyarország kézilabda

„Kicsit muzsikálhattunk volna jobban” – mondta a szövetségi kapitány, miután kupát nyertünk a világ egyik legjobb csapata ellen

2025. szeptember 20. 19:52

Golovin Vlagyimir az olimpiai és világbajnoki negyedik svédek legyőzése ellenére sem volt maradéktalanul elégedett. A szövetségi kapitány nem finomkodott, de a JYSK Kupát azért így is elhódította a magyar válogatott.

2025. szeptember 20. 19:52
null

A magyar női kézilabda-válogatott a szombati, tatabányai felkészülési mérkőzésen nézők előtt hátrányból fordítva, 34–32-re legyőzte az olimpiai és világbajnoki negyedik Svédországot azok után, hogy csütörtökön, a fecsúti zárt kapus edzőmeccsen még 33–27-re kikapott. Ám aki azt hinné, Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány örömtáncot járt az öt hónap után újra együtt edző csapata sikere, s a JYSK Kupa ilyetén módon történő elhódítása után, nagyobbat nem is tévedhetne.

KLUJBER Katrin; BLOHM, Linn; ROBERTS, Jamina
Klujber Katrin csapatkapitányként vezette (kupa)győzelemig a magyar válogatottat a világklasszis svédek ellen (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

Ezt is ajánljuk a témában

Örültem volna, ha egy kicsit jobban muzsikálunk, de hiába, az öt hónap az öt hónap"

– mondta a meccset követően az MTI-nek annak kapcsán, hogy ekkora szünet telt el az Európa-bajnoki bronzérmes nemzeti csapat legutóbbi összetartása és a mostani között. – „Védekezésben és támadásban sok-sok elemben hiányzott a pontosság és az átadások sebessége. Védekezésben a páros kapcsolatok már nem annyira működtek, mint annak idején, de ez várható volt.”

Golovin azt is elárulta, a svédek jelentkeztek, ők akartak a magyarokkal gyakorolni, és a legutóbbi négy egymás elleni mérkőzés azt mutatja, hogy 

nem találják a győzelem kulcsát Simon Petráék ellen (három magyar győzelem mellett egy hosszabbításos svéd siker).

„Biztos vagyok benne, hogy az volt a céljuk, hogy most megmutassák, kik is ők valójában. Annak örülök a legjobban, hogy hiába vezettek majdnem végig a mérkőzésen, de mi zártuk győztesként a mai meccset.”

GOLOVIN Vlagyimir
Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány szigorú volt, de igazságos (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

A mérkőzés összefoglalója itt tekinthető meg. 

(Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka)

gullwing
2025. szeptember 20. 20:56
Szép volt lányok!
Rodolfo
2025. szeptember 20. 20:10
Gratulálok!
