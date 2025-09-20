„Kicsit muzsikálhattunk volna jobban” – mondta a szövetségi kapitány, miután kupát nyertünk a világ egyik legjobb csapata ellen

Golovin azt is elárulta, a svédek jelentkeztek, ők akartak a magyarokkal gyakorolni, és a legutóbbi négy egymás elleni mérkőzés azt mutatja, hogy

nem találják a győzelem kulcsát Simon Petráék ellen (három magyar győzelem mellett egy hosszabbításos svéd siker).

„Biztos vagyok benne, hogy az volt a céljuk, hogy most megmutassák, kik is ők valójában. Annak örülök a legjobban, hogy hiába vezettek majdnem végig a mérkőzésen, de mi zártuk győztesként a mai meccset.”

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány szigorú volt, de igazságos (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

A mérkőzés összefoglalója itt tekinthető meg.