Ft
Ft
23°C
11°C
Ft
Ft
23°C
11°C
09. 20.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 20.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Albek Anna Metz kézilabda

Már a bemelegítés is vérre megy – kilépett komfortzónájából a magyar válogatott játékos

2025. szeptember 20. 08:45

Albek Anna nyáron a Metz kézilabdázója lett: szép lassan kezdi felvenni a ritmust, szokik hozzá a vérre menő bemelegítésekhez, a Bajnokok Ligájához. A Mandiner interjúja a válogatott jobbátlövővel.

2025. szeptember 20. 08:45
null
Nagy-Pál Tamás

A vajdasági Zentán született, de 2019-ben már a magyar válogatottal nyert junior Európa-bajnoki címet, 2021 óta pedig már a felnőtt nemzeti csapatnak is tagja Albek Anna, aki ezen a nyáron Mosonmagyaróvárról a világ egyik legerősebb női kézilabdacsapatához, a Bajnokok Ligája négyes döntőjében szereplő francia Metzhez igazolt. A 23 éves jobbátlövő a Mandinernek beszélt a tapasztalatokról.

válogatott
A válogatottal vb-re készül Albek Anna (jobbról a harmadik) / Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Tavasszal úgy fogalmazott, azért is igazol Franciaországba, hogy kilépjen a komfortzónájából. Sikerült?
Köszönöm, igen, nagyon jól érzem magam a Metzben. Valóban nagy váltás volt ez az életemben, de csak pozitív érzésekről tudok beszámolni. Egy új ország, új csapat mindig kilépés a komfortzónából. Úgy érzem, már az elején befogadtak Franciaországban, amivel megkönnyítették a dolgomat.

Ezt is ajánljuk a témában

Mennyire könnyítette meg a beilleszkedését válogatott csapattársa, barátnője, Vámos Petra, aki már a második idényét kezdte meg a Metzben?
Nagyon! Ott van nekem támaszként, bármi is történjen. Egy rosszabb edzés vagy nap után fel tud vidítani, meg tud nyugtatni. Ha pedig éppen minden szuper, akkor még jobban tudok örülni, hogy ott van mellettem.

Rácsodálkozott, meglepődött bármin új klubjában?
Igazából elvárások nélkül mentem ki, úgyhogy nem lepődtem meg nagyon semmin. Annyira nagy különbségek nincsenek, bár a felfogás az edzéseken más, mint otthon, úgyhogy azért kisebb eltérések vannak, de ezek egyáltalán nem zavarnak.

Mint például?
 

Hát itt már a bemelegítő játékok alatt is mindenki vérre megy és halálosan nyerni akar. Szerintem ez egy tök jó dolog, mert megadja az alaphangot az egész edzése.

Tényleg esélye sincs senkinek egy pillanatra sem lazítani. Ezzel nem azt mondom, hogy otthon így tennének az edzéseken, de itt tényleg minden vérre megy már az első pillanattól.

A pályán várnak el mást, mint korábbi csapatában vagy a válogatottban?
Igen. Az egyik, hogy most nem hármas védőként, hanem kettesként számítanak rám, ami újdonság számomra. Hozzá kell szoknom, úgyhogy még nem érzem teljesen komfortosan magam ebben a pozícióban, de próbálok minél többet elsajátítani, hogy meg tudjam oldani a feladatot, amikor ott számítanak rám. A másik, hogy úgy érzem, támadásban sokkal nagyobb lett, illetve lesz a kézilabdatudásom, mert itt rengeteg lebontása van egy adott figurának vagy szituációnak, ráadásul a másodperc törtrésze alatt kell dönteni. Az persze még időbe telik, hogy zsigerből menjen ezeknek a tökéletes megoldásoknak a kiválasztása, de ilyenkor is ott van mellettem Petra, hogy megnyugtasson: neki is két-három hónap kellett hozzá. Ezzel tudom nyugtatni magam, amikor nem úgy sülnek el a dolgok.

Azért nagy változás lehet szoknyában játszani! Sikerült már megszokni?
Valóban szokatlan volt, de az elmúlt meccseken már azt éreztem, annyira nem zavar. Már szinte észre sem veszem mérkőzés közben, úgyhogy nem olyan vészes.

Szeptember 7-én az Esbjerg vendégeként léptek pályára: ez volt pályafutása első Bajnokok Ligája-mérkőzése, és rögtön az első góljait is megszerezte. Öröm emlék?
 

Igazából fel sem fogtam, hogy BL-meccsen lépek pályára egészen addig, amíg meg nem szólalt a Bajnokok Ligája-himnusz. Addig minden ment a szokásos módon: készültünk a meccsre, volt megbeszélés, majd bemelegítés. Amikor viszont befutottunk, összeálltunk és megszólalt a zene, volt nálam egy kis libabőr.

Próbáltam arra koncentrálni, hogy ne vigyenek el az izgalmak, csakis a meccsre akartam koncentrálni. Nagyon örültem az első gólnak, góloknak, reméljük, lesz belőle még jó sok.

Akár magyar csapatok ellen, hiszen a Debrecennel és a Győrrel is megmérkőznek oda-vissza a csoportkörben…
Igen, érdekes lesz. Kétszer jövünk haza Magyarországra, utána pedig majd érkeznek a magyar csapatok jönnek hozzánk egymásután. Nagyon várom már ezeket a meccseket. Nem tudom, mennyire más ellenük játszani, mert igazából minden mérkőzésre igyekszem ugyanúgy felkészülni, de nyilván más érzés lesz. Mindenesetre állunk elébe!

Alaposan átalakult a nyáron a Metz kerete. Milyen célokkal vágtak neki az idénynek?
Valóban rengeteg új játékosunk van, de úgymond megszokott dolog Metzben, hogy a vezetőedzőnek minden évben új csapatot kell építenie. A célunk nagyon egyszerű: minden meccset szeretnénk megnyerni.

Albek Anna és a válogatott

És az idei évre még nagyon fontos feladat a válogatottal a világbajnokság. A tavalyi Eb-bronzéremről sérülés miatt lemaradt, az idei tornán van lehetőség a pótlásra…
Sajnálatos módon nem tudtam ott lenni a lányokkal, de úgy örültem a bronzéremnek, mintha én is a részese lettem volna a bravúrnak. Mindenkinek megvan a maga elvárása önmagával és az egész csapattal szemben is, szeretnénk hasonló eredményeket elérni a jövőben. Meglátjuk, mi lesz, mert mi is átalakultunk egy kicsit: voltak távozók és érkezők is. Reméljük, ez a maradék idő elég lesz arra, hogy felépítsünk egy stabil teljesítményt, amivel jó eredményt érhetünk el a vb-n.

Vajon nagy lesz a csapaton a nyomás a bronz miatt? Az elvárások biztosan megnőttek.
 

Magyarországon szerintem mindig megvan a nyomás a média részéről, és ezen a bronzérem sem változtat sokat. Ezzel azonban mindenkinek meg kell tudnia birkóznia!

Nyitókép: Metz Handball

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tikkadt-szocske
2025. szeptember 20. 08:56
"Már a bemelegítés is vérre megy " De csak a női csapatban, te idétlen firkász.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!