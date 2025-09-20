Már a bemelegítés is vérre megy – kilépett komfortzónájából a magyar válogatott játékos

Rácsodálkozott, meglepődött bármin új klubjában?

Igazából elvárások nélkül mentem ki, úgyhogy nem lepődtem meg nagyon semmin. Annyira nagy különbségek nincsenek, bár a felfogás az edzéseken más, mint otthon, úgyhogy azért kisebb eltérések vannak, de ezek egyáltalán nem zavarnak.

Mint például?



Hát itt már a bemelegítő játékok alatt is mindenki vérre megy és halálosan nyerni akar. Szerintem ez egy tök jó dolog, mert megadja az alaphangot az egész edzése.

Tényleg esélye sincs senkinek egy pillanatra sem lazítani. Ezzel nem azt mondom, hogy otthon így tennének az edzéseken, de itt tényleg minden vérre megy már az első pillanattól.

A pályán várnak el mást, mint korábbi csapatában vagy a válogatottban?

Igen. Az egyik, hogy most nem hármas védőként, hanem kettesként számítanak rám, ami újdonság számomra. Hozzá kell szoknom, úgyhogy még nem érzem teljesen komfortosan magam ebben a pozícióban, de próbálok minél többet elsajátítani, hogy meg tudjam oldani a feladatot, amikor ott számítanak rám. A másik, hogy úgy érzem, támadásban sokkal nagyobb lett, illetve lesz a kézilabdatudásom, mert itt rengeteg lebontása van egy adott figurának vagy szituációnak, ráadásul a másodperc törtrésze alatt kell dönteni. Az persze még időbe telik, hogy zsigerből menjen ezeknek a tökéletes megoldásoknak a kiválasztása, de ilyenkor is ott van mellettem Petra, hogy megnyugtasson: neki is két-három hónap kellett hozzá. Ezzel tudom nyugtatni magam, amikor nem úgy sülnek el a dolgok.