09. 21.
Pécsi Ármin Manchester United Liverpool Premier League Szoboszlai Dominik

Ez volt Szoboszlai vasárnapi programja – sikerült is lencsevégre kapni a Liverpool sztárját (FOTÓ)

2025. szeptember 21. 20:23

Pécsi Árminnal a kapujában a Liverpool U21-es csapata vasárnap 2–1-re kikapott a Manchester Unitedtől. A mérkőzést Szoboszlai Dominik a helyszínen tekintette meg.

2025. szeptember 21. 20:23
null

Az Everton ellen megnyert városi derbi (2–1) másnapján Szoboszlai Dominik, a Liverpool magyar labdarúgója a helyszínen tekintette meg a klub U21-es csapatának Manchester United elleni mérkőzését, amelyet a Pécsi Árminnal a kapujában felálló együttes hazai környezetben 2–1-re elveszített – derül ki a Mersey-parti egyesület egyik szurkolói oldala, a This is Anfield beszámolójából.

Szoboszlai Dominik a pálya mellett (Fotó: thisisanfield.com)

A magyar válogatott csapatkapitányának Pécsi nemcsak a honfitársa, hanem mindketten Esterházy Mátyás menedzserirodája, az EM Sports Consulting képviseltjei.

A Liverpool első keretéhez tartozó játékosok közül Szoboszlain kívül a Newcastle United elleni meccs hőse, a 17 éves Rio Ngumoha is kilátogatott a vasárnap délutáni találkozóra.

Pécsiék egyébként eddig nem szerepelnek jól az angol U21-es bajnokságban: az első négy mérkőzésükből hármat elveszítettek – a Manchester United elleni vereséget megelőzően a Leicester Citytől 4–2-re, a Burnleytől 3–2-re kaptak ki –, a magyar kapus pedig ez idáig összesen tíz gólt kapott. A Vörösök korosztályos együttese a 29 csapatos ligában jelenleg a 22. helyen áll.

Nyitókép: OLI SCARFF / AFP

