Ez volt Szoboszlai vasárnapi programja – sikerült is lencsevégre kapni a Liverpool sztárját (FOTÓ)

Az Everton ellen megnyert városi derbi (2–1) másnapján Szoboszlai Dominik, a Liverpool magyar labdarúgója a helyszínen tekintette meg a klub U21-es csapatának Manchester United elleni mérkőzését, amelyet a Pécsi Árminnal a kapujában felálló együttes hazai környezetben 2–1-re elveszített – derül ki a Mersey-parti egyesület egyik szurkolói oldala, a This is Anfield beszámolójából.

Szoboszlai Dominik a pálya mellett (Fotó: thisisanfield.com)

A magyar válogatott csapatkapitányának Pécsi nemcsak a honfitársa, hanem mindketten Esterházy Mátyás menedzserirodája, az EM Sports Consulting képviseltjei.

A Liverpool első keretéhez tartozó játékosok közül Szoboszlain kívül a Newcastle United elleni meccs hőse, a 17 éves Rio Ngumoha is kilátogatott a vasárnap délutáni találkozóra.