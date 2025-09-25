Wayne Rooney szerint már halott lenne, de volt, aki megmentette

Karrierje azonban alakulhatott volna másként is, ha nincs a felesége, Coleen, aki törődött az egészségével.

Őszintén hiszem, ha ő nem lett volna mellettem, halott lennék”

– jelentette ki a 40. életévében járó exklasszis.

„Követtem el hibákat, ezeket elég jól dokumentálták, de néha kicsit másképp működöm, és ő az, aki a helyes úton tart engem. Most már több mint húsz éve” – fogalmazott. Hozzátette, hogy szerette volna élvezni az életet, a barátaival az éjszakákat járni, de annyira túlzásba vitte, hogy nagyon komoly alkoholproblémái lettek.

„Úgy éreztem, senkihez sem fordulhatok ezzel. De nem is igazán akartam, mert senkit sem akartam terhelni a problémámmal.