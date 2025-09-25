Wayne Rooney szerint már halott lenne, de volt, aki megmentette

Jól döntött a világsztár? – ilyen fizetésre ritkán mondanak nemet!
Brutális szerződést toltak a portugál labdarúgó orra alá.
A Manchester United legendás alakja a függőségéről beszélt. Wayne Rooney-nak komoly alkoholproblémái voltak, de felesége segített neki a gyógyulásban.
Wayne Rooney, a Manchester United és az angol labdarúgás legendás alakja Rio Ferdinand podcastjében arról beszélt, hogy súlyos alkoholproblémái voltak, és ha nincs a felesége, akkor talán ma már nem is élne – hívta fel a figyelmet a The Guardian.
Ezt is ajánljuk a témában
Brutális szerződést toltak a portugál labdarúgó orra alá.
A 2021-ben visszavonult Rooney 120-szor húzta fel az angol válogatott mezét és klubcsapataiban összesen 764 tétmérkőzésen játszott (ezeken 313 gólt és 167 gólpasszt jegyzett), a legtöbbet az MU színeiben (559), ahol legendaként tekintetek rá.
Karrierje azonban alakulhatott volna másként is, ha nincs a felesége, Coleen, aki törődött az egészségével.
Őszintén hiszem, ha ő nem lett volna mellettem, halott lennék”
– jelentette ki a 40. életévében járó exklasszis.
„Követtem el hibákat, ezeket elég jól dokumentálták, de néha kicsit másképp működöm, és ő az, aki a helyes úton tart engem. Most már több mint húsz éve” – fogalmazott. Hozzátette, hogy szerette volna élvezni az életet, a barátaival az éjszakákat járni, de annyira túlzásba vitte, hogy nagyon komoly alkoholproblémái lettek.
„Úgy éreztem, senkihez sem fordulhatok ezzel. De nem is igazán akartam, mert senkit sem akartam terhelni a problémámmal.
Két napig folyamatosan ittam. Edzésekre jártam, a hétvégén lőttem két gólt, aztán hazamentem és megint két napig ittam. Ő volt az, aki segített mindezt kontrollálni, aki segített ezt visszaszorítani. Irányított engem, mert irányítani kellett engem.”
Rooney azt is elárulta, milyen módszerekkel próbálta eltitkolni az alkoholizmusát. Az edzések előtt szemcseppet használt, a szagokat pedig rágógumival és arcszesszel próbálta elrejteni.
Rooney és Coleen 2008-ban házasodott össze, gyerekkori szerelem az övék. Négy gyermekük van, mind a négy fiú, és mind focizik.
Fotó: Darren Staples/AFP