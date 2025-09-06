Orbán Viktor szerint ma beveszünk egy nyugati fővárost

„Bevesszük Dublint. Hajrá, magyarok!” – írta ki a Facebook-oldalára Orbán Viktor. A miniszterelnök sohasem hagyja ki hogy sok sikert kívánjon a sportolóinknak, ez a ma esti futballmérkőzés pedig különösen fontos, hiszen a válogatott megkezdi a menetelését a vb-selejtezőkön. A cél pedig nem lehet más, mint hogy kijusson a jövő évi világbajnokságra.