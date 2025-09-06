Ft
09. 06.
szombat
09. 06.
szombat
Dublint futballválogatott házigazda vb-selejtező Orbán Viktor miniszterelnök

Orbán Viktor szerint ma beveszünk egy nyugati fővárost

2025. szeptember 06. 19:39

A miniszterelnök nagyon bízik a magyar futballválogatott – amely megkezdi a vb-selejtezős sorozatát – győzelmében.

2025. szeptember 06. 19:39
Orbán Viktor sok sikert kíván a magyar futballválogatottnak

„Bevesszük Dublint. Hajrá, magyarok!” – írta ki a Facebook-oldalára Orbán Viktor. A miniszterelnök sohasem hagyja ki hogy sok sikert kívánjon a sportolóinknak, ez a ma esti futballmérkőzés pedig különösen fontos, hiszen a válogatott megkezdi a menetelését a vb-selejtezőkön. A cél pedig nem lehet más, mint hogy kijusson a jövő évi világbajnokságra.

Írország fővárosában telt ház, azaz több mint 51 ezer ember fogadja a két válogatottat az Aviva Stadionban. A fogadóirodák szerint közel azonos eséllyel lépnek pályára a csapatok, bár a házigazdák győzelmével kicsit kevesebbet lehet nyerni.

Nyitóképünk: Orbán Viktor Facebook-oldala

llnnhegyi
2025. szeptember 06. 21:06
20.percben Írország: Magyarország 0:2 Hajrá Magyarország!
pollip
2025. szeptember 06. 20:11
A helyi munkáspárt lmbtq tagozata!!!!!!!!! (van ilyen) tüntetést szervez! Biztosan lesznek néhány tucatnyian:-)))))
massivement-4
•••
2025. szeptember 06. 20:10 Szerkesztve
Mint Prükszelt, meg Budapestet :DDD Mennek majd a buzujaitok parádézni Pécsre is Gazsival, Szájerrel :DDD Ennyit a magyarkaerőről, pókfing a bőgatyában
nogradi
2025. szeptember 06. 19:52
Péntek délután Budapestről repült Dublinba a Vistajet üzleti légitársaság Embraer Legacy 650E típusú repülőgépe. A nyilvánosan elérhető repülési adatok alapján az ír fővárosba vezető utat azonban egy déli irányú kitérővel tette meg a bérelt gép: fél 5-kor leszállt a horvátországi Brac szigetén, ahol alig fél órát tartózkodott, majd repült tovább Dublinba, ahol este 7 óra után landolt.
