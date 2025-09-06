Orbán Viktor szerint ma beveszünk egy nyugati fővárost

Alaposan leírja a magyarokat az elemzőoldal – a 2025-ös eredmények állhatnak a háttérben
Januárban még más eredményt hozott a kutatás.
A miniszterelnök nagyon bízik a magyar futballválogatott – amely megkezdi a vb-selejtezős sorozatát – győzelmében.
„Bevesszük Dublint. Hajrá, magyarok!” – írta ki a Facebook-oldalára Orbán Viktor. A miniszterelnök sohasem hagyja ki hogy sok sikert kívánjon a sportolóinknak, ez a ma esti futballmérkőzés pedig különösen fontos, hiszen a válogatott megkezdi a menetelését a vb-selejtezőkön. A cél pedig nem lehet más, mint hogy kijusson a jövő évi világbajnokságra.
Írország fővárosában telt ház, azaz több mint 51 ezer ember fogadja a két válogatottat az Aviva Stadionban. A fogadóirodák szerint közel azonos eséllyel lépnek pályára a csapatok, bár a házigazdák győzelmével kicsit kevesebbet lehet nyerni.
„Szoboszlai Dominik egy egészen csodálatos labdarúgó, és ezt mindenki hétről hétre láthatja a Liverpoolban.”
