Férfiasságát fogdosták a fradistának, aki ezért meg akarta ütni ellenfelét (VIDEÓ)

Végül 10–0-s hátrányban technikai tusvereséget szenvedett, de a meccs után sem tudott megnyugodni és még a folyosón is feszült pillanatok játszódtak le a felek között. Később Bánkuti Zsolt szövetségi kapitány azzal magyarázta az orosz származású birkózó tettét, hogy

érzékeny testrészére fogott a riválisa,

este pedig maga Muszukajev is reagált a történtekre.

Muszukajev reakciója