Muszukajev birkózás Muszukajev Iszmail

Férfiasságát fogdosták a fradistának, aki ezért meg akarta ütni ellenfelét (VIDEÓ)

2025. szeptember 14. 17:15

A Ferencváros birkózója, Muszukajev Iszmail nehezen viselte, hogy japán ellenfele érzékeny testrészére fogott a birkózó Európa-bajnokságon, majdnem bunyó lett a vége. Muszukajev azóta bocsánatot kért.

2025. szeptember 14. 17:15
A szabadfogásúak 70 kilogrammos súlycsoportjában szereplő Muszukajev Iszmail elnézést kért a zágrábi birkózó-világbajnokság szombati elvesztett negyeddöntőjében tanúsított viselkedéséért – számolt be róla az MTI.

Muszukajev becsületét megsértették. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Az FTC sportolója két győztes meccs után az elsőként rangsorolt Aojagi Josinoszukével csapott össze a legjobb nyolc között, de 

egy ponton elszakadt nála a cérna és többször meg akarta ütni a japánok vb-ezüstérmesét. 

Végül 10–0-s hátrányban technikai tusvereséget szenvedett, de a meccs után sem tudott megnyugodni és még a folyosón is feszült pillanatok játszódtak le a felek között. Később Bánkuti Zsolt szövetségi kapitány azzal magyarázta az orosz származású birkózó tettét, hogy 

érzékeny testrészére fogott a riválisa,

este pedig maga Muszukajev is reagált a történtekre. 

Muszukajev reakciója

„Ami szombaton a szőnyegen történt, arra nem vagyok büszke, és senkit sem buzdítok ilyesmire. Biztosan tudjátok, hogy békeszerető ember vagyok, és komoly ok nélkül sosem viselkednék így. 

A tetteivel megsértett engem, és ezzel a becsületemet is, ami ilyen következményekhez vezetett, hiszen bármely magára valamit is adó férfit sértene ez. Nem tudom, náluk hogyan viszonyulnak ehhez, de a Kaukázusban ez elfogadhatatlan.

Békét és jóságot mindenkinek!” – írta közösségi oldalán az egy súlycsoporttal lejjebb világ- és Európa-bajnok klasszis. 

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

