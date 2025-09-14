Férfiasságát fogdosták a fradistának, aki ezért meg akarta ütni ellenfelét (VIDEÓ)

„Már nem akarok mindenkit agyonverni” – a magyar világbajnok most simán csak nyerne
A Lévai família egyetlen tagja sem indul ezúttal.
A Ferencváros birkózója, Muszukajev Iszmail nehezen viselte, hogy japán ellenfele érzékeny testrészére fogott a birkózó Európa-bajnokságon, majdnem bunyó lett a vége. Muszukajev azóta bocsánatot kért.
A szabadfogásúak 70 kilogrammos súlycsoportjában szereplő Muszukajev Iszmail elnézést kért a zágrábi birkózó-világbajnokság szombati elvesztett negyeddöntőjében tanúsított viselkedéséért – számolt be róla az MTI.
Ezt is ajánljuk a témában
A Lévai família egyetlen tagja sem indul ezúttal.
Az FTC sportolója két győztes meccs után az elsőként rangsorolt Aojagi Josinoszukével csapott össze a legjobb nyolc között, de
egy ponton elszakadt nála a cérna és többször meg akarta ütni a japánok vb-ezüstérmesét.
Végül 10–0-s hátrányban technikai tusvereséget szenvedett, de a meccs után sem tudott megnyugodni és még a folyosón is feszült pillanatok játszódtak le a felek között. Később Bánkuti Zsolt szövetségi kapitány azzal magyarázta az orosz származású birkózó tettét, hogy
érzékeny testrészére fogott a riválisa,
este pedig maga Muszukajev is reagált a történtekre.
„Ami szombaton a szőnyegen történt, arra nem vagyok büszke, és senkit sem buzdítok ilyesmire. Biztosan tudjátok, hogy békeszerető ember vagyok, és komoly ok nélkül sosem viselkednék így.
A tetteivel megsértett engem, és ezzel a becsületemet is, ami ilyen következményekhez vezetett, hiszen bármely magára valamit is adó férfit sértene ez. Nem tudom, náluk hogyan viszonyulnak ehhez, de a Kaukázusban ez elfogadhatatlan.
Békét és jóságot mindenkinek!” – írta közösségi oldalán az egy súlycsoporttal lejjebb világ- és Európa-bajnok klasszis.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor