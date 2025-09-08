Ft
09. 08.
hétfő
magyar válogatott Magyarország vb-selejtező Portugália világbajnoki selejtező Puskás aréna MLSZ

Magyarország–Portugália: elképesztő összegekért árulják a jegyeket a keddi meccsre, az MLSZ hatalmas tömegre figyelmeztet

2025. szeptember 08. 16:58

Nem pihennek a jegyüzérek, irgalmatlan összegekért kínálják a belépőiket. Az MLSZ ismét üzent a mérkőzésre kilátogató szurkolóknak.

2025. szeptember 08. 16:58
null

A Magyar Labdarúgó-szövetség hétfőn ismét üzent a Magyarország–Portugália kedd esti (20.45) világbajnoki selejtezőre kilátogató szurkolóknak. Mindeközben a jegyüzérek egy kisebb vagyonért árulják a jegyeiket a Puskás Aréna szektoraiba – erre is kitért az MLSZ közleménye.

A mérkőzés előtt az MLSZ különböző programokkal készül a kilátogató szurkolóknak
A mérkőzés előtt az MLSZ különböző programokkal készül a kilátogató szurkolóknak (Fotó: mlsz.hu)

Javasoljuk, hogy a szurkolók időben érkezzenek a helyszínre, és a lezárások okozta kellemetlenségeket elkerülendő, ne gépjárművel közelítsék meg a stadiont, helyette használják a közösségi közlekedést és ügyeljenek arra, hogy kizárólag hivatalos úton megvásárolt jeggyel érkezzenek a mérkőzésre”

– olvasható az MLSZ cikkében.

A Világgazdaság és az Origo is felhívta arra a figyelmet, hogy a jegyüzérek méregdrágán próbálják eladni a birtokukban lévő jegyeket.

A Magyarország–Portugália-mérkőzésre az MLSZ három kategóriában határozta meg a jegyárakat:

  • a legolcsóbb, kapu mögötti helyekre szóló belépők 7500 forintba kerültek,
  • a középkategóriás, jobb rálátást biztosító szektorokban 15–25 ezer forintért lehetett jegyet venni,
  • míg az első kategóriás prémiumhelyek ára 30 ezer forint volt.

A vg.hu azt írja, hogy a másodlagos piacon egy hirdető két jegyet kínált eladásra közel kétmillió forintért, míg egy másik hirdetésben három belépőért összesen 2,5 millió forintot kértek – darabonként így is több mint 800 ezer forintot.

A legtöbb feketepiaci ajánlat mára 200 ezer forint között alá kúszott, valószínűleg azért, mert kutatásunk szerint viszonylag sokan kifizetnek a 7500 forintos jegyért 100-120 ezer forintot is”

– teszik hozzá.

Az MLSZ figyelmeztet a jegyüzérekre

Az MLSZ jegyek vásárlásával kapcsolatban így fogalmaz:

„A találkozó iránt hatalmas az érdeklődés, ezért felhívjuk a szurkolók figyelmét, hogy kizárólag a hivatalos forrásból megvásárolt belépőkért vállal garanciát az MLSZ. A már értékesített jegyeket átírni csak a jegyértékesítési szabályok szerint lehetséges, a másodkézből történő vásárlás során a Szurkolói Klub alkalmazásban az eladónál megjelölésre kerül a jegy és nem használható belépésre, míg a vevő applikációjában megjelenik a belépő. Amennyiben csak a pdf-alapú jegy képezi az adás-vétel tárgyat, akkor az másolt, hamis belépő lehet. 

Akik privát csatornákon (közösségi vagy egyéb internetes platformokon) keresztül jutnak jegyhez, kiteszik magukat annak a kockázatnak, hogy hamis, hamisított, érvénytelen jegyet vásárolnak, és azzal nem tudnak belépni a stadionba.”

Az MLSZ teljes szurkolói tájékoztatóját ide kattintva olvashatja el!

Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Kaposztafeju_fideszesek_tapsoljatok
2025. szeptember 08. 18:24
A pedofil "szilvarozsa"-nak válaszom: A lányomat nem tudtam rábeszélni, de a fiaimmal a választásokra ismét Magyarországra utazunk és a Fideszre fogunk szavazni 26-ban is. Mi azt szeretnénk, hogy továbbra is minimálbéren legyetek tartva Magyarországon, és ezt a Fidesz biztosítja nektek buta magyaroknak! Ezzel szemben mi itt Németországban fejenként keresünk 3000 - 4200 eurót plusz juttatások, nekem 20 év után már javában ketyeg a 13.-ik és 14.-ik havi fizu ia. Konzultálgassatok forintcsilliárdokból hogy Orbán meg a haverja a Lölő ellopja a pénzeteket. Mészárosék az elmúlt két évben 50 és 26 milliárdot vettek ki osztalék gyanánt, így lopják el az uniós pénzeket, míg ti minimálbéren vagytok tartva ti ostoba senkik! Hajrá Fidesz! Hajrá a két évente 10 százalékos minimálbér emelés és az éves 25 százalék infláció!! PEDOFidesz🍊 2026 Mi rájuk szavazunk, hogy nektek ne legyen jó!
Válasz erre
0
0
salmonella
2025. szeptember 08. 17:26
Ha fizetnek érte, akkor elmegyek (talán) a meccsre.
Válasz erre
0
1
Reszelő Aladár
2025. szeptember 08. 17:09
Ugyanakkora tömeg lesz, mint szokott lenni, mert ezen a meccsen sem lesz teltháznál több ember. Hajrá Magyarok!
Válasz erre
3
0
Kaposztafeju_fideszesek_tapsoljatok
2025. szeptember 08. 17:07
Nem fér a fejembe, hogy miért akarna bárki is egy szégyenválogatott meccsére pénzért bemenni, amikor az interneten vagy a tv-ben ingyen is megnézheti azt a 3-4 gólos lebőgést amit a falábú magyarok fognak holnap produkálni. Miért fizetne ezért egy normális ép elméjű ember?
Válasz erre
0
4
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!