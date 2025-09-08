Magyarország–Portugália: elképesztő összegekért árulják a jegyeket a keddi meccsre, az MLSZ hatalmas tömegre figyelmeztet

A Világgazdaság és az Origo is felhívta arra a figyelmet, hogy a jegyüzérek méregdrágán próbálják eladni a birtokukban lévő jegyeket.

A Magyarország–Portugália-mérkőzésre az MLSZ három kategóriában határozta meg a jegyárakat:

a legolcsóbb, kapu mögötti helyekre szóló belépők 7500 forintba kerültek,

a középkategóriás, jobb rálátást biztosító szektorokban 15–25 ezer forintért lehetett jegyet venni,

míg az első kategóriás prémiumhelyek ára 30 ezer forint volt.

A vg.hu azt írja, hogy a másodlagos piacon egy hirdető két jegyet kínált eladásra közel kétmillió forintért, míg egy másik hirdetésben három belépőért összesen 2,5 millió forintot kértek – darabonként így is több mint 800 ezer forintot.