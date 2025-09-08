Magyarország–Portugália: elképesztő összegekért árulják a jegyeket a keddi meccsre, az MLSZ hatalmas tömegre figyelmeztet

Szoboszlai a Mandinernek: Végre eljött az ideje, hogy gyerekkori példaképem, Ronaldo ellen játsszak (VIDEÓ)
Ez lesz a futballtörténelem első Szoboszlai–Ronaldo csatája.
Nem pihennek a jegyüzérek, irgalmatlan összegekért kínálják a belépőiket. Az MLSZ ismét üzent a mérkőzésre kilátogató szurkolóknak.
A Magyar Labdarúgó-szövetség hétfőn ismét üzent a Magyarország–Portugália kedd esti (20.45) világbajnoki selejtezőre kilátogató szurkolóknak. Mindeközben a jegyüzérek egy kisebb vagyonért árulják a jegyeiket a Puskás Aréna szektoraiba – erre is kitért az MLSZ közleménye.
Javasoljuk, hogy a szurkolók időben érkezzenek a helyszínre, és a lezárások okozta kellemetlenségeket elkerülendő, ne gépjárművel közelítsék meg a stadiont, helyette használják a közösségi közlekedést és ügyeljenek arra, hogy kizárólag hivatalos úton megvásárolt jeggyel érkezzenek a mérkőzésre”
– olvasható az MLSZ cikkében.
A Világgazdaság és az Origo is felhívta arra a figyelmet, hogy a jegyüzérek méregdrágán próbálják eladni a birtokukban lévő jegyeket.
A Magyarország–Portugália-mérkőzésre az MLSZ három kategóriában határozta meg a jegyárakat:
A vg.hu azt írja, hogy a másodlagos piacon egy hirdető két jegyet kínált eladásra közel kétmillió forintért, míg egy másik hirdetésben három belépőért összesen 2,5 millió forintot kértek – darabonként így is több mint 800 ezer forintot.
A legtöbb feketepiaci ajánlat mára 200 ezer forint között alá kúszott, valószínűleg azért, mert kutatásunk szerint viszonylag sokan kifizetnek a 7500 forintos jegyért 100-120 ezer forintot is”
– teszik hozzá.
Az MLSZ jegyek vásárlásával kapcsolatban így fogalmaz:
„A találkozó iránt hatalmas az érdeklődés, ezért felhívjuk a szurkolók figyelmét, hogy kizárólag a hivatalos forrásból megvásárolt belépőkért vállal garanciát az MLSZ. A már értékesített jegyeket átírni csak a jegyértékesítési szabályok szerint lehetséges, a másodkézből történő vásárlás során a Szurkolói Klub alkalmazásban az eladónál megjelölésre kerül a jegy és nem használható belépésre, míg a vevő applikációjában megjelenik a belépő. Amennyiben csak a pdf-alapú jegy képezi az adás-vétel tárgyat, akkor az másolt, hamis belépő lehet.
Akik privát csatornákon (közösségi vagy egyéb internetes platformokon) keresztül jutnak jegyhez, kiteszik magukat annak a kockázatnak, hogy hamis, hamisított, érvénytelen jegyet vásárolnak, és azzal nem tudnak belépni a stadionba.”
Az MLSZ teljes szurkolói tájékoztatóját ide kattintva olvashatja el!
Fotó: Kisbenedek Attila/AFP