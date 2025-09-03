Ft
Ft
30°C
17°C
Ft
Ft
30°C
17°C
09. 03.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 03.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
kapus Katrine Lunde kézilabda

Mindenkit sokkolt, hol tűnt fel a 45 éves csodakapus: meglepő helyen talált magának csapatot

2025. szeptember 03. 21:40

Belgrádban készül az év végi világbajnokságra.

2025. szeptember 03. 21:40
null

Nem tud leállni a norvég női kézilabda-válogatott kapusa, Katrine Lunde, aki előbb kisebb meglepetésre ismét bekerült a nemzeti csapat keretébe, majd a dán Tv2-nek bejelentette, hogy a szerb Crvena zvezdában folytatja pályafutását. A 45 éve kapuslegenda azzal a szándékkal igazolt Belgrádba, hogy játékba lendüljön és a válogatott rendelkezésére állhasson az év végi, német-holland közös rendezésű világbajnokságon.

Mint ismert, Lunde a Vipers Kristiansand év eleji megszűnése után az idény hátralevő részét a dán Odensénél töltötte,

ott bajnoki címet nyert és BL-döntőt játszott, ezt követően azonban mostanáig nem volt csapata.

„Nagyon várom már, hogy ismét edzésbe álljak és meccseket játsszak. Izgalmas kihívás lesz, mert ismernek Szerbiában, és a családom egy része is él ott” – fogalmazott Katrine Lunde, majd hozzátette, az év végéig érvényes szerződésének ideje alatt ingázni fog a hazája és Belgrád között, hogy láthassa párját, a korábbi szerb válogatott labdarúgót, Nikola Trajkovicsot és kislányát, Atinát.

Ezt is ajánljuk a témában

A váltás híre még a sportág berkein belül is meghökkentette a szereplőket, Ole Gustav Gjekstad, a norvég válogatott szövetségi kapitánya is elkerekedett szemekkel fogadta a bejelentést. „Engem is meglepett ez, de örülök, hogy talált magának egy újabb kihívást. Jó tudni, hogy rendszeresen szerepel majd új klubjában” – jelentette ki a szakember. 

A rutinos norvég kapus elképesztő pályafutásra lehet büszke: három olimpiai aranyérme mellett a világbajnokságot kétszer, míg az Európa-bajnokságot hétszer nyerte meg az északi válogatottal. Klubjaival hétszer nyerte meg a Bajnokok Ligáját, illetve a norvég bajnokságot, valamint négyszer győzött a magyar NB I-ben és a dán bajnokságban is.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Sameer Al-Doumy/AFP

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!