Mindenkit sokkolt, hol tűnt fel a 45 éves csodakapus: meglepő helyen talált magának csapatot

Belgrádban készül az év végi világbajnokságra.
Nem tud leállni a norvég női kézilabda-válogatott kapusa, Katrine Lunde, aki előbb kisebb meglepetésre ismét bekerült a nemzeti csapat keretébe, majd a dán Tv2-nek bejelentette, hogy a szerb Crvena zvezdában folytatja pályafutását. A 45 éve kapuslegenda azzal a szándékkal igazolt Belgrádba, hogy játékba lendüljön és a válogatott rendelkezésére állhasson az év végi, német-holland közös rendezésű világbajnokságon.
Mint ismert, Lunde a Vipers Kristiansand év eleji megszűnése után az idény hátralevő részét a dán Odensénél töltötte,
ott bajnoki címet nyert és BL-döntőt játszott, ezt követően azonban mostanáig nem volt csapata.
„Nagyon várom már, hogy ismét edzésbe álljak és meccseket játsszak. Izgalmas kihívás lesz, mert ismernek Szerbiában, és a családom egy része is él ott” – fogalmazott Katrine Lunde, majd hozzátette, az év végéig érvényes szerződésének ideje alatt ingázni fog a hazája és Belgrád között, hogy láthassa párját, a korábbi szerb válogatott labdarúgót, Nikola Trajkovicsot és kislányát, Atinát.
A váltás híre még a sportág berkein belül is meghökkentette a szereplőket, Ole Gustav Gjekstad, a norvég válogatott szövetségi kapitánya is elkerekedett szemekkel fogadta a bejelentést. „Engem is meglepett ez, de örülök, hogy talált magának egy újabb kihívást. Jó tudni, hogy rendszeresen szerepel majd új klubjában” – jelentette ki a szakember.
A rutinos norvég kapus elképesztő pályafutásra lehet büszke: három olimpiai aranyérme mellett a világbajnokságot kétszer, míg az Európa-bajnokságot hétszer nyerte meg az északi válogatottal. Klubjaival hétszer nyerte meg a Bajnokok Ligáját, illetve a norvég bajnokságot, valamint négyszer győzött a magyar NB I-ben és a dán bajnokságban is.
