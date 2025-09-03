Mindenkit sokkolt, hol tűnt fel a 45 éves csodakapus: meglepő helyen talált magának csapatot

Nem tud leállni a norvég női kézilabda-válogatott kapusa, Katrine Lunde, aki előbb kisebb meglepetésre ismét bekerült a nemzeti csapat keretébe, majd a dán Tv2-nek bejelentette, hogy a szerb Crvena zvezdában folytatja pályafutását. A 45 éve kapuslegenda azzal a szándékkal igazolt Belgrádba, hogy játékba lendüljön és a válogatott rendelkezésére állhasson az év végi, német-holland közös rendezésű világbajnokságon.

Mint ismert, Lunde a Vipers Kristiansand év eleji megszűnése után az idény hátralevő részét a dán Odensénél töltötte,

ott bajnoki címet nyert és BL-döntőt játszott, ezt követően azonban mostanáig nem volt csapata.

„Nagyon várom már, hogy ismét edzésbe álljak és meccseket játsszak. Izgalmas kihívás lesz, mert ismernek Szerbiában, és a családom egy része is él ott” – fogalmazott Katrine Lunde, majd hozzátette, az év végéig érvényes szerződésének ideje alatt ingázni fog a hazája és Belgrád között, hogy láthassa párját, a korábbi szerb válogatott labdarúgót, Nikola Trajkovicsot és kislányát, Atinát.