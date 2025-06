„Inkább nem is beszéltünk róla” – a győriek nem engedték, hogy a 45 éves csodakapus belemásszon a fejükbe

Úgyhogy szomorú magyar lányokkal találkoztunk a mérkőzés után az interjúfolyosón, köztük Szemerey Zsófival, aki egyetlen hetesre szállt be a találkozóba (nem tudott Reistadon kifogni) – és egyben ez volt az utolsó találkozója a francia csapatban, hiszen a nyártól a Győrben folytatja.

„Nem így akartuk, nem ezek voltak a kitűzött céljaink. Tényleg nagyon szomorúak vagyunk most, egy kicsit szerintem át kell beszélnünk a csapaton belül a dolgokat, kicsit le kell higgadnunk, mert azt látom mindenkin, most jön ki az elkeseredettség, amit érzünk azzal kapcsolatban, hogy egész évben rengeteget dolgoztunk, nagyon sok munkát fektettünk ebbe bele – és sajnos ez most erre volt elég.”

A három góllal záró Szöllősi-Schatzl Nadine története tényleg nem semmi: tavaly még BL-t nyert a Győrrel, aztán a Budaörsbe igazolt, hogy aztán idén tavaszra kölcsönvegye a Metz, így vissza is tért a legrangosabb kupasorozatba.