Egy lépésre a BL-címvédéstől: kőkemény elődöntő után jutott fináléba a Győr!

A címvédő Győri Audi ETO KC 29-28-ra legyőzte a dán Esbjerget a női kézilabda Bajnokok Ligája budapesti négyes döntőjének szombati első elődöntőjében. A hatszoros BL-győztes kisalföldi alakulat 17. alkalommal volt elődöntős,

a négyes döntőben pedig – amelyet 11. alkalommal rendeznek meg a magyar fővárosban – tizedszer szerepel.

Sikerének köszönhetően 11. alkalommal jutott be a fináléba. A második elődöntőt 18 órától a francia Metz HB – három Európa-bajnoki bronzérmes magyar játékossal, Vámos Petrával, Szöllősi-Schatzl Nadine-nal és Szemerey Zsófival a soraiban – játssza a negyeddöntőben a Ferencvárost búcsúztató dán Odensével.

A győri csapat a női kézilabda Bajnokok Ligája elődöntőjében játszott Győri Audi ETO KC – Team Esbjerg mérkőzés előtt az MVM Domeban 2025. május 31-én. Fotó: MTI/Purger Tamás

Az elmúlt egy évben háromszor is találkozott egymással a két csapat, a tavalyi elődöntőben 24–23-ra, a jelenlegi idény csoportkörében hazai pályán 28–26-ra, idegenben 29–23-ra nyert az ETO. Az elődöntőt felvezető showműsor előtt sötétbe borult az MVM Dome, a telefonjukkal világító szurkolók varázsoltak remek hangulatot a csarnokba.

A mérkőzés első percei a sikeres támadásokról szóltak, 2–2 után rontott mindkét fél először befejezést. Ezt követően az ETO távolodott el egy 3-0-s periódussal, majd tíz perc elteltével is három találat volt közte (7–4). A következő percek viszont az Esbjergről szóltak, amely 7–6-ra közelített, miközben a Győr játékába több hiba csúszott. Megrázta azonban magát a címvédő (9–6), amelyben Kristina Jörgensen egy alkalommal úgy mentett az ellenfél kulcsjátékosa, Henny Reistad távoli lövésénél, hogy mögötte üres volt az ETO kapuja.

Tartósan nem tudott eltávolodni a magyar bajnoki címvédő, azonban Sandra Toft védései rendre jó ütemben érkeztek, így egyenlíteni nem tudott a rivális. A közönség az első félidőben akkor találta meg igazán a hangját, amikor Reistad ütközése és a videózás után két percre emberhátrányba került a zöld-fehér együttes. Reistad ezúttal nagyon villogott, góljai mellett büntetők és kiállítások kiharcolásával igazolta klasszisát, így az első játékrész hajrájához érve újra egyenlő körül mozgott az állás, erről újfent a magyar közönség buzdítását élvező Győr tudott elmozdulni, és a pihenőre kétgólos előnnyel vonulhatott.

A különbség a második félidő elején is két találat körül mozgott, a 42. percben 23–21-es győri vezetésnél kért időt az Esbjerg. Röviddel később viszont egyenlíthetett volna, ám a győri kapuba beállt Hatadou Sako hétméterest védett. Az utolsó tíz percbe lépve 25–22-t mutatott az eredményjelző, bár az Esbjergnek voltak lehetőségei, egyenlíteni nem tudott, a záró öt percen belül is folyamatosan egy-két gólos előnyben kézilabdázott az ETO. Amikor kellett, Sako betörésből és szélről is ziccert fogott, hétméterest védett,

73 másodperccel a végső dudaszó előtt együttese 29–27-re vezetett.

Előnyéből egyetlen találatot a legvégéig megőrzött a Győr, amely úgy jutott a fináléba, hogy az Esbjerg egyszer sem vezetett a találkozón. Az ETO az egymás elleni tizedik találkozón is hibátlan maradt dán riválisával szemben. Dione Housheer hét, Estelle Nze Minko öt góllal, Hatadou Sako öt, Sandra Toft három védéssel járult hozzá a sikerhez. A túloldalon Reistad hét, Live Rushfeldt Deila és Judith van der Helm négy-négy találatig jutott, Anna Kristensen hat, Amalie Milling három védéssel zárt.

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

NÉGYES DÖNTŐ (BUDAPEST, MVM DOME)

ELŐDÖNTŐ

Győri Audi ETO KC–Team Esbjerg (dán) 29–28 (17–15)

később: Metz HB (francia)-Odense HB (dán) 18.00

(MTI/Mandiner.hu)