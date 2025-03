Franciaországból kértek segítséget a budaörsiektől – így még nem vártak senkit külföldön

Az első kihívás légiósként

A 31 éves Szöllősi-Schatzl korábban a Győr, az Érd és a Ferencváros játékosa is volt, az ETO-val tavaly BL-t nyert, majd nyáron szerződött Budaörsre. Pénteken a Toulon Métropole Var HB otthonában sorra kerülő bajnoki találkozón mutatkozhat be új együttesében, amely pályafutása első külföldi klubcsapata.

A Metz HB honlapjának kedd esti cikkében kiemelték, hogy a játékos négy Európa- és három világbajnokságon, valamint két olimpián szerepelt.

Nagyon boldog és izgatott vagyok! Ez egy különleges helyzet, de nagyon várom ennek az új kalandnak a kezdetét. Ez egy nagyon jó csapat, kiváló játékosokkal”

– nyilatkozta Szöllősi-Schatzl.

Hozzátette, az elmúlt években a Metz szinte mindig ott volt a BL négyes döntőjében, mindig nehéz volt ellene játszani, most viszont megtapasztalhatja, milyen velük játszani. Mint kifejtette, Szemereyvel már a válogatottbeli szereplésük előtt is ismerték egymást, fiatalabb korukban néhány évig csapattársak voltak, de Vámossal is jó a kapcsolatuk a pályán belül és azon kívül is.

Tudás, tapasztalat és ambíció

Thierry Weizman klubelnök elmondta: az volt a céljuk, hogy találjanak egy tapasztalt játékost, márpedig Szöllősi-Schatzl intelligens kézilabdázó, aki nagyon gyorsan beilleszkedik, különösen Vámos Petra és Szemerey Zsófia jelenlétének köszönhetően.

Emmanuel Mayonnade vezetőedző elárulta, nagyon sok ajánlatot kaptak menedzserektől, mégsem találták meg azt, akit kerestek, egészen addig, amíg a magyar balszélső szóba nem került, akkor aztán rövid idő alatt felgyorsultak az események.

„Ez rendkívüli dolog számunkra, túltesz azon, amire gondoltunk. Nagyon örülünk az érkezésének, mert egy személyben megtestesíti a játéktudást, a tapasztalatot és az ambíciót” – szögezte le a tréner.