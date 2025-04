„Emberfeletti dolgokat csinál még negyvenöt évesen is” – a Fradinál tudják, rá nem lehet készülni

A hajrájához érkezett a kézilabda Bajnokok Ligája. A női mezőnyben

a négy negyeddöntős párharc mindegyikében van magyar érdekeltség,

úgyhogy szombattól kezdődően tényleg nagyon érdekes hetek várnak ránk.

Ferencváros–Odense

A Fradinál egyértelmű célkitűzés a BL-négyes döntőbe jutás. Két évvel ezelőtt ez egyszer már sikerült a zöld-fehéreknek, még Elek Gábor vezetőedző utolsó idényében. Akkor az még meglepetésnek számított, az azóta alaposan megerősített kerettel ez ma már inkább elvárás.

A dán Odense első blikkre ugyan nem tűnik megoldhatatlan feladatnak, bár az egyértelmű óvatosságra int, hogy az ősszel 7 góllal tudott nyerni Győrben a csoportkörben (igaz, otthon meg kettővel kikapott az ETO-tól), és akkor még ott sem volt a csapatban az, akitől mindenki – joggal – tarthat: Katrine Lunde.

A már 45 éves, 3-szoros olimpiai bajnok, 7-szeres Bajnokok Ligája-győztes szupersztár egyszerűen nem tud elfáradni,

és korábbi csapata, a Vipers csődje után alig egy hónappal eldőlt: a szezon végéig a dánokat erősíti.

A Storhamar elleni párharc mindkét meccsén védett a 8 közé jutásért, idegenben végig ő állt a kapuban, 33 lövésből 14-et meg is fogott, vagyis 42,42 százalékos hatékonysággal védett. Egészen elképesztő!

Amikor az Odensébe igazolt, írtam is neki, hogy bármit választhatott volna – de miért pont oda ment?

– árulta el a Mandinernek az FTC védekezőspecialistája, Tomori Zsuzsanna, aki az idén megszűnt Vipersben volt csapattársa Lundénak – nyertek is együtt BL-t. „Megbeszéltük, hogy jó lesz újra találkozni, de az egyikünk a végén szomorú lesz. Emberfeletti dolgokat csinál még negyvenöt évesen is. Készülni nem nagyon tudsz rá, mert ha lehúzza a rolót, aznap nem tudsz rajta kifogni. De úgy gondolom, ha tudjuk hozni azt a tempót és játékot, amit tervezünk, akkor sok ziccerünk lesz, is így azért kiszolgáltatottabb lehet. Nagyon bízom benne, hogy nem rajta fog múlni, és mi tudunk menni a final fourba.”