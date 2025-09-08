„Ez Európa egyik legszenvedélyesebb futballstadionja” – a Puskás Arénát és a magyar tehetségeket méltatják Portugáliában

Magyarország–Portugália: elképesztő összegekért árulják a jegyeket a keddi meccsre, az MLSZ hatalmas tömegre figyelmeztet
Nem pihennek a jegyüzérek, irgalmatlan összegekért kínálják a belépőiket.
Kedden rendezik a Magyarország–Portugália labdarúgó világbajnoki selejtezőt. A mérkőzés előtt az egyik legnagyobb portugál sportoldal bemutatta a magyar válogatottat.
Mint ismert, nemzeti együttesünk kedd este (20.45.) a portugált fogadja világbajnoki selejtezőn a telt házas Puskás Arénában. Az egyik legnagyobb portugál sportoldal, az A Bola bemutatta olvasóinak a magyarokat.
Végig érezhető, hogy a szerző, Francisco Alves Tavares tiszteli Marco Rossi együttesét, és egyáltalán nem becsüli le. Megjegyzi, hogy abban a stadionban rendezik a két csapat mérkőzését, ahol majd az idény végén a Bajnokok Ligája döntője is lesz.
Az írja, hogy az örmények elleni 5–0-s idegenbeli győzelem után most egy teljesen másmilyen mérkőzés vár a portugálokra. Rámutatott arra, hogy a mienk a világranglistán a 38. helyen állnak, míg az örmények a 105. helyet foglalják el.
Örményországban a 13 ezer néző között rengeteg ember a portugál válogatott, de főként Cristiano Ronaldo miatt ment ki, ám ugyanez nem mondható el a több mint 60 ezer magyar szurkolóról, akik majd megtöltik azt a Puskás Arénát, amely Európa egyik legszenvedélyesebb futballstadionja”
– olvasható. Hozzáteszi, hogy a két stadion közötti különbség jelenti az egyik legnagyobb különbséget az örmény meccshez képest.
Ezt is ajánljuk a témában
Nem pihennek a jegyüzérek, irgalmatlan összegekért kínálják a belépőiket.
Felelevenítette, hogy Portugália eddig kétszer játszott az új Puskás Arénában: a 2020-as Európa-bajnokságon a mieinket 3–0-ra győzték le, míg a franciákkal 2–2-es döntetlent játszott.
Ami a magyar válogatottat illeti, ez egy olyan csapat, amely tele van nagyszerű tehetségekkel. Közülük a legjobb a csapatkapitány, a középpályás Szoboszlai Dominik”
– jelentette ki. A Liverpool magyarja kapcsán hozzátette, hogy ő a legkreatívabb játékosunk, aki nagyon nagy munkabírású és nagyon jól lő távolról. Megemlítette, hogy az Arsenal elleni meccsen ő szerezte a találkozó egyetlen gólját, és hogy a több mint 29 méterről leadott szabadrúgásánál David Rayának a védésre esélyt sem adott. Ráadásul a mérkőzésen középpályás létére jobbhátvédként játszott.
A cikk, mint fontos játékosok, Kerkez Milost és Willi Orbánt is kiemelte, valamint Varga Barnabást is szóba hozta:
A Ferencváros 30 éves csatára hihetetlen formában van: ebben a 2025–2026-os kiírásban 12 tétmeccsen 11 gólnál és két gólpassznál jár. Még a világbajnoki selejtezősorozat első magyar találkozóján is betalált az íreknek.”
Utána említést tett a magyarok rossz formájáról, ugyanis Marco Rossiék a 2024-es kontinenstorna óta 14 meccsen csak hármat nyertek meg. Utána felsorolta az eredményeinket, összegezte, ami múlt pénteken Írországban történt, majd szövetségi kapitányunk nyilatkozatából felidézte azt a részt, amelyben elmondta, hogy nem volt elégedetlen a csapat teljesítményével.
A két válogatott keddi mérkőzését 20 óra 45 perckor rendezik, a mérkőzést az M4 Sport élőben közvetíti.
Fotó: Kisbenedek Attila/AFP