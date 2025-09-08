„Ez Európa egyik legszenvedélyesebb futballstadionja” – a Puskás Arénát és a magyar tehetségeket méltatják Portugáliában

Mint ismert, nemzeti együttesünk kedd este (20.45.) a portugált fogadja világbajnoki selejtezőn a telt házas Puskás Arénában. Az egyik legnagyobb portugál sportoldal, az A Bola bemutatta olvasóinak a magyarokat.

A magyar válogatott Telkiben készül a keddi mérkőzésre (Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA)

Végig érezhető, hogy a szerző, Francisco Alves Tavares tiszteli Marco Rossi együttesét, és egyáltalán nem becsüli le. Megjegyzi, hogy abban a stadionban rendezik a két csapat mérkőzését, ahol majd az idény végén a Bajnokok Ligája döntője is lesz.

Az írja, hogy az örmények elleni 5–0-s idegenbeli győzelem után most egy teljesen másmilyen mérkőzés vár a portugálokra. Rámutatott arra, hogy a mienk a világranglistán a 38. helyen állnak, míg az örmények a 105. helyet foglalják el.