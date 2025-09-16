„Az NB I-ben jobban szem előtt leszek” – ezért tért haza Angliából a magyar válogatott játékos

„Januárban edzőt váltott a klub, és bár Steven Schumacher irányításával sok időt töltöttem a pályán, nem sikerült a feljutás, és a menedzser új játékosok szerződtetését szorgalmazta. A nyáron tucatnyi futballista érkezett, ami előrevetítette, hogy kevesebb szerepet kapnék az idényben.

Mivel mindenképpen játszani akartam, nagyszerű lehetőségnek tartottam az ETO FC-t pályafutásom szempontjából, ezért egy évre aláírtam kölcsönben.”

Schönnek nem adtak magyarázatot arra, hogy miért nem számolnak már vele.

„Konkrétan nem közölte velem senki, mi az oka, hogy másban gondolkodik az edző. Érzésem szerint tudtam volna segíteni a csapatnak, de el kellett fogadnom a helyzetet. Rossz látni, hogy a Bolton egyelőre a középmezőnyben tanyázik, túl sok döntetlent játszik, hadilábon áll a támadásbefejezéssel. Szurkolok a srácoknak, remélem, sikerül elérni az első hat hely valamelyikét.”

Schön 2024 februárjában igazolt a Boltonhoz.