„Az NB I-ben jobban szem előtt leszek” – ezért tért haza Angliából a magyar válogatott játékos

Megoldódott a magyar válogatott játékos ügye – hazatért Angliából az NB I-be
Az ETO vette kölcsön a kilencszeres válogatott szélsőt.
Schön Szabolcs ezt az idényt Győrben tölti. A Bolton magyar válogatott játékosa a több játéklehetőség reményében tért haza.
Ahogyan arról a Mandiner is beszámolt, a kilencszeres magyar válogatott Schön Szabolcs az ETO FC labdarúgócsapatához került kölcsönbe. A 24 éves szélső a Nemzeti Sportnak nyilatkozott.
„Győztes meccsen mutatkoztam be az ETO-ban, gólt is szereztem az Érd ellen megnyert kupatalálkozón, úgyhogy minden szuper” – mondta a lapnak Schön, aki a Bolton játékosaként az átigazolási időszak legvégén kötött egyéves kölcsönszerződést az ETO-val.
A magyar válogatott játékos alapembernek számított a harmadosztályú angol csapatánál, mégis hazatért.
„Januárban edzőt váltott a klub, és bár Steven Schumacher irányításával sok időt töltöttem a pályán, nem sikerült a feljutás, és a menedzser új játékosok szerződtetését szorgalmazta. A nyáron tucatnyi futballista érkezett, ami előrevetítette, hogy kevesebb szerepet kapnék az idényben.
Mivel mindenképpen játszani akartam, nagyszerű lehetőségnek tartottam az ETO FC-t pályafutásom szempontjából, ezért egy évre aláírtam kölcsönben.”
Schönnek nem adtak magyarázatot arra, hogy miért nem számolnak már vele.
„Konkrétan nem közölte velem senki, mi az oka, hogy másban gondolkodik az edző. Érzésem szerint tudtam volna segíteni a csapatnak, de el kellett fogadnom a helyzetet. Rossz látni, hogy a Bolton egyelőre a középmezőnyben tanyázik, túl sok döntetlent játszik, hadilábon áll a támadásbefejezéssel. Szurkolok a srácoknak, remélem, sikerül elérni az első hat hely valamelyikét.”
Schön 2024 februárjában igazolt a Boltonhoz.
„Jól éreztem magam, húsz-huszonötezer néző előtt léphettem pályára a hazai meccseken. Az angol futballkultúra magával ragadó, mindenki imádja a labdarúgást, nagyszerű volt tapasztalni a miliőt.
Fejlődött a játékom, az erőnlétem sokat javult. Korábban tűnhetett úgy, hogy nem teljes erővel megyek bele a párharcokba, ám ezen a téren óriásit léptem előre Angliában, megtanultam, hogyan kell a testemet a legjobban kihasználva megküzdeni a labdáért.”
Az ETO-val kapcsolatban a gárda szereplése győzte meg arról, hogy ezt a klubot válassza.
Nem sokat vacilláltam, miután a győri elöljárók megkerestek – már csak ezért sem, mert ez a társaság nagy célokért küzdhet, szerintem az erőviszonyok alapján éremesélyesként futballozhatunk”
– mondta és hozzátette, hogy Borbély Balázs vezetőedző jobb oldali támadóként számol vele.
„Az NB I-ben jobban szem előtt leszek, de nem gondolom, hogy innen egyszerűbb lenne bekerülni – ez kizárólag azon múlik, hogyan teljesít az ember. Tavaly ősszel Boltonból kaptam meghívást a keretbe és játszottam a Németország elleni hazai Nemzetek Ligája-mérkőzésen, úgyhogy, ha jól futballozom, lesz esélyem ismét bekerülni.”
Fotó: Kisbenedek Attila/Pool/AFP