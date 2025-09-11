Rossinak most nem kellett, a törökök lecsaptak az Eb-hős magyar játékosra

A támadó tavaly nyáron igazolt Újpestről Svájcba, új csapata, amely négy kör után pont nélkül áll, az idény végéig vette kölcsön.

A magyarok hőse

Mint ismert, Csoboth a 2024-es Euróba-bajnokságon drámai körülmények között szerzett győztes gólt a skótoknak a csoportkör utolsó fordulójában. Később azonban kiderült, ez a gól nem volt elég ahhoz, hogy a magyar válogatott továbbjusson.