Rossinak most nem kellett, a törökök lecsaptak az Eb-hős magyar játékosra

A poklot és a mennyországot is megjárta egy éve Magyarország (VIDEÓ)
Izgultunk, rettegtünk, aztán örültünk.
Csoboth Kevin Törökországban folytatja. A magyarok Európa-bajnoki hőse az idény végéig került kölcsönbe.
A 19-szeres magyar válogatott Csoboth Kevin a török élvonalbeli Genclerbirligi labdarúgócsapatához került kölcsönbe – hívta fel a figyelmet a Magyar Távirati Iroda.
Új együttese szerdán közösségi oldalán jelentette be a 25 éves magyar játékos szerződtetését.
Csoboth a svájci St. Gallenben ebben az idényben kevés játéklehetőséget – mindössze 27 percet – kapott, így ezúttal nem volt ott Marco Rossi szövetségi kapitány világbajnoki selejtezős keretében.
A támadó tavaly nyáron igazolt Újpestről Svájcba, új csapata, amely négy kör után pont nélkül áll, az idény végéig vette kölcsön.
Mint ismert, Csoboth a 2024-es Euróba-bajnokságon drámai körülmények között szerzett győztes gólt a skótoknak a csoportkör utolsó fordulójában. Később azonban kiderült, ez a gól nem volt elég ahhoz, hogy a magyar válogatott továbbjusson.
Ezt is ajánljuk a témában
Izgultunk, rettegtünk, aztán örültünk.
Fotó: Miguel Medina/AFP