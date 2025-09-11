Ft
09. 11.
csütörtök
magyar válogatott Genclerbirligi Csoboth Kevin

Rossinak most nem kellett, a törökök lecsaptak az Eb-hős magyar játékosra

2025. szeptember 11. 09:42

Csoboth Kevin Törökországban folytatja. A magyarok Európa-bajnoki hőse az idény végéig került kölcsönbe.

2025. szeptember 11. 09:42
null

A 19-szeres magyar válogatott Csoboth Kevin a török élvonalbeli Genclerbirligi labdarúgócsapatához került kölcsönbe – hívta fel a figyelmet a Magyar Távirati Iroda.

A magyar válogatott játékos Törökországban bizonyíthat
A magyar válogatott játékos Törökországban bizonyíthat (Fotó: x.com/kirmizikara)

Új együttese szerdán közösségi oldalán jelentette be a 25 éves magyar játékos szerződtetését.

Csoboth a svájci St. Gallenben ebben az idényben kevés játéklehetőséget – mindössze 27 percet – kapott, így ezúttal nem volt ott Marco Rossi szövetségi kapitány világbajnoki selejtezős keretében.

A támadó tavaly nyáron igazolt Újpestről Svájcba, új csapata, amely négy kör után pont nélkül áll, az idény végéig vette kölcsön.

A magyarok hőse

Mint ismert, Csoboth a 2024-es Euróba-bajnokságon drámai körülmények között szerzett győztes gólt a skótoknak a csoportkör utolsó fordulójában. Később azonban kiderült, ez a gól nem volt elég ahhoz, hogy a magyar válogatott továbbjusson.

galancza-2
2025. szeptember 11. 10:29
De nyugodtan ki merem jelenteni,hogy minden kritikám ellenére sokkal fideszesebb vagyok,mint a fanatik fideszesek.
Válasz erre
0
0
galancza-2
2025. szeptember 11. 10:28
Ismét egy elképesztően primitív főcím! Ugyanis a két téma kurvára nem függ össze! Ha Rossi behívta volna csobothot, akkor is leigazolta volna a Genclerbirligi. Amúgy meg nagyon szomorú ez az átigazolás,mert csoboth egyértelműen megbukott egy svájci középcsapatban: egyértelműen kirúgták!!! Még akkor is ha kölcsönadásnak nevezzük a távozását. A török szerződés nem futballszakmai alapú, hanem sajnos menedzseri bravúr!!! 95% hogy cs. ebben a tökutolsó török csapatban is meg fog bukni. Remélem nem lesz igazam,mert ha jól játszana ott akkor a válogatottban is használható lenne. Aztán "A magyarok hőse" alcím is vérforralóan aljas és primitív! Nagyon örültem a skótok elleni góljának, de ettől még gazemberség hősnek nevezni.Az a baj a magyar szakikkal,sportfirkászokkalszurkolókkal, hogy aha egy játékos néha jól játszik,akkor már aberráltan sztárnak, hősnek látják őt. És mivel ezeket a tragikus tényeket leírtam, a fanatik fideszes olvasók engem szemét tiszásnak, libsibsibolsinak fognak nevezni
Válasz erre
0
0
