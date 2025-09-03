Ft
magyar válogatott Szalai Ádám Szoboszlai Dominik

Videó: amikor a csapatkapitányok játszanak – Szoboszlai Dominik és Szalai Ádám egymással dekázott

2025. szeptember 03. 20:41

A magyar válogatott edzése előtt a korábbi és jelenlegi csapatkapitány, Szalai Ádám és Szoboszlai Dominik közös labdázásba kezdett. Nézze meg a Mandiner videóján!

2025. szeptember 03. 20:41
null
Nagy-Pál Tamás

A magyar válogatott már gőzerővel készül Telkiben az Írország és Portugália elleni világbajnoki selejtezőkre. Szerdán az edzőtáborban előbb Nagy Zsolt és Tóth Barna válaszolt az újságírók kérdéseire, majd az ezt követő tréning első negyedóráját is megnézhettük. Az edzés kezdete előtt a Marco Rossi stábjában dolgozó korábbi csapatkapitány, Szalai Ádám és a jelenlegi kapitány, Szoboszlai Dominik közös labdázásba kezdett. Nézze meg videónkon! 

Nyitókép: Mandiner

