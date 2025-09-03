Videó: amikor a csapatkapitányok játszanak – Szoboszlai Dominik és Szalai Ádám egymással dekázott

A magyar válogatott már gőzerővel készül Telkiben az Írország és Portugália elleni világbajnoki selejtezőkre. Szerdán az edzőtáborban előbb Nagy Zsolt és Tóth Barna válaszolt az újságírók kérdéseire, majd az ezt követő tréning első negyedóráját is megnézhettük. Az edzés kezdete előtt a Marco Rossi stábjában dolgozó korábbi csapatkapitány, Szalai Ádám és a jelenlegi kapitány, Szoboszlai Dominik közös labdázásba kezdett. Nézze meg videónkon!