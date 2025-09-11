Ft
09. 11.
csütörtök


Hírek
Vélemények
Hetilap
Edgar Szevikjan Oroszország Ferencváros

Honfitársa megjósolta: Oroszországba küldték a Fradi válogatott szélsőjét

2025. szeptember 11. 15:41

Edgar Szevikjan kölcsönbe az orosz Akron Togliattihoz került. A Fradi játékosa a mostani idényben nem sok játéklehetőséget kapott.

2025. szeptember 11. 15:41
null

Az orosz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 13. helyén álló Akron Togliatti bejelentette, hogy az idény végéig kölcsönvette az Ferencváros örmény válogatott szélsőjét, Edgar Szevikjant, akinek a végleges megszerzésére is lesz opciója – szúrta ki a Csakfoci. A Fradi játékosa alig pár percet játszott az új kiírásban.

Harojan szerint honfitársa többet tud majd játszani Oroszországban, mint a Fradiban
Harojan szerint honfitársa többet tud majd játszani Oroszországban, mint a Fradiban (Fotó: kbsc.hu)

A hivatalos bejelentés egy nappal azután történt, hogy az NB I-es Kazincbarcika hátvédje, Varazdat Harojan egy interjúban arról beszélt, honfitársának kölcsönbe Oroszországba kellene mennie, mert a Fradinál nem kap elég játéklehetőséget.

„A Ferencváros egy nagy csapat Európában, amely az Európa-ligában fog játszani. Szevikjan ennek az erős klubnak a része. A vezetőedző azt mondta Edgarnak, hogy bízik benne, és nagyon szeretné, ha a csapatban maradna. Edgar hitt neki, ám ő nem engedi játszani. Egyszer 11 percre küldte a pályára, máskor 13-ra. Ha lehetősége nyílna kölcsönben játszani az orosz élvonalban, azt meg kellene fontolnia. Sok éve ismerem és elmondhatom: olyan játékos, aki játszani akar” – idézte a Nemzeti Sport Harojant.

Az örmény és orosz állampolgársággal is rendelkező Szevikjan 2024 januárjában 1,2 millió euróért érkezett a zöld-fehérekhez. Tavasszal 16 tétmérkőzésen szerepelt, de a következő idényben a Lokomotiv Moszkvához kölcsönbe került, ahol 21 tétmeccsen négy gólpasszig jutott. Most, a 2025–2026-os kiírásban a 24 éves támadó csupán két találkozón összesen 24 percet kapott, és a Fradi az Európa-liga-főtáblás keretébe sem került be.

A kölcsönbe távozó örmény szélső 19 mérkőzésen két gólt szerzett csapatunkban, amellyel bajnoki címet nyert”

írja a Ferencváros a honlapján.

Legközelebb a Magyar Kupában játszik a Fradi

A Ferencváros egyébként legközelebb szombaton, a negyedosztályú Szarvaskend vendégeként lép pályára a Mol Magyar Kupa 3. fordulójában, aztán jövő pénteken a Diósgyőrt fogadja a bajnokságban.



 

