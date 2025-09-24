Főhet Slot feje: szörnyű hírt kaptak Szoboszlaiék a 18 éves játékosukról

Az olasz transzferguru, Fabrizio Romano most arról adott hírt, miszerint a liverpooli bemutatkozása során kiválóan teljesítő 18 éves középső védő a találkozó hajrájában elülső keresztszalag-szakadást szenvedett, így több hónapra kidőlt.

Az egészségügyi stáb véleménye szerint a legjobb esetben is legfeljebb az idény végén térhet vissza a pályára az olasz Parmától igazolt tehetség.

Ez a lesújtó fordulat hatással van a Liverpool Bajnokok Ligája-szezonjára is: az UEFA szabályai szerint ugyanis ha egy BL-kerettag legalább 60 napra lesérül, másik, korábban be nem nevezett játékossal pótolhatják. A jelek arra mutatnak, hogy az olaszt egy olasz helyettesítheti, még akkor is, ha más poszton szerepel.