Főhet Slot feje: szörnyű hírt kaptak Szoboszlaiék a 18 éves játékosukról

Ilyen is rég volt: a keretbe sem nevezték Szoboszlait a Liverpoolnál, amelyet sokkolt Ekitiké hihetetlenül buta kiállítása
Kerkez Milos viszont igen!
A Vörösök kénytelenek lesznek pótolni a fiatal tehetséget.
Mint arról beszámoltunk, Kerkez Milos volt az egyedüli magyar, aki kedden este kivette a részét a Liverpool Ligakupa-továbbjutásából. A magyar válogatott szélső a 81. percben kapott lehetőséget Giovanni Leoni sérülése után, így a padról beszállva járult hozzá a Vörösök 2–1-es győzelméhez. Szoboszlai Dominik ezúttal pihenőt kapott, nem nevezte a Southampton elleni meccskeretbe Arne Slot.
Az olasz transzferguru, Fabrizio Romano most arról adott hírt, miszerint a liverpooli bemutatkozása során kiválóan teljesítő 18 éves középső védő a találkozó hajrájában elülső keresztszalag-szakadást szenvedett, így több hónapra kidőlt.
Az egészségügyi stáb véleménye szerint a legjobb esetben is legfeljebb az idény végén térhet vissza a pályára az olasz Parmától igazolt tehetség.
Ez a lesújtó fordulat hatással van a Liverpool Bajnokok Ligája-szezonjára is: az UEFA szabályai szerint ugyanis ha egy BL-kerettag legalább 60 napra lesérül, másik, korábban be nem nevezett játékossal pótolhatják. A jelek arra mutatnak, hogy az olaszt egy olasz helyettesítheti, még akkor is, ha más poszton szerepel.
Sajtóhírek szerint a rendkívül alázatosan futballozó, a Ligakupában két gólpasszt is kiosztó támadó, Federico Chiesa kerül majd Leoni helyére.
Mint ismert, a Liverpool 3–2-es hazai győzelemmel kezdett a BL-alapszakaszában, az Atlético Madrid elleni hazai rangadót a 92. percben nyerték meg a Vörösök Virgil van Dijk fejes góljával. A gólpasszt a szögletet középre kanyarító Szoboszlai adta.
Fotó: MTI/EPA/Peter Powell