A felcsúti edző beleszállt játékosaiba, Dárdait sem kímélte a kínos kupafiaskó után (VIDEÓ)

Visszatért a magyar foci megmondóembere, nem hazudtolta meg önmagát – kiesett a Puskás Akadémia
A Vasas otthonában 4–1-re kapott ki a felcsúti együttes a labdarúgó Magyar Kupában.
A Puskás Akadémia vezetőedzője, Hornyák Zsolt kifakadt a Vasas elleni kínos kupabúcsú után, támadója, Dárdai Palkó külön is terítékre került. A felcsúti tréner szerint nem a taktikában kell keresni a hibát.
Óriási meglepetésre szombaton 3 NB I-es csapat is búcsúzott alacsonyabb osztályú ellenfelével szemben már a Magyar Kupa 3. fordulójában: a Kisvárda, a Nyíregyháza és a Puskás Akadémia. Bár a felcsúti gárdáé volt talán közülük a legerősebb ellenfél, mégis ez a kiesés a legkínosabb, hiszen az előző évadban a bajnoki címért küzdő alakulat 4–1-re kapott ki a Vasas csapatától.
Ennek megfelelően a Puskás vezetőedzője, Hornyák Zsolt a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón nem is rejtette véka alá csalódottságát, egyértelműen a futballistáiban találta meg a kínos búcsú okát.
„Már elmondtam az öltözőben a játékosaimnak, min szeretnék változtatni a jövőben. Én hat tiszta helyzetet számoltam, ha a huszadik percben 2–0-ra vezettünk volna, senki nem szólhatott volna semmit. De ennyi gólhelyzet nem kihasználásával nem is érdemeltük volna meg, hogy továbbjussunk” – kezdte a szakember majd konkrétan is megnevezte néhány labdarúgóját.
„El kell gondolkodnia pár játékosnak magáról, és sok embernek a nulláról kell kezdenie a munkát, olyan alaphibákat követtünk el. (…) Meg kell dicsérnem Németh Andrást, aki nagyon jól szállt be. Volt egy beszélgetésünk a meccs előtt arról, hogyan szeretnénk őt visszahozni és felépíteni.
Ez viszont nem vonatkozik Dárdai Palkóra és Urho Nissilára, akik beálltak frissen, Palkó egy százszázalékos helyzetet üres kapura kihagyott.”
Hornyák ezután egyértelműen kijelentette: nem az ő hibája a kiesés.
„Van egy pár dolog, ami nem úgy működik, ahogy eddig – engedélyetekkel ezt majd rendezem az öltözőben. Gyerekhibákból kaptunk gólokat, pár embernek javítania kell a hozzáállásán csapatként és egyénenként is. Nem létezik, hogy egy NB I-es játékos hat százszázalékos helyzetből nem tud gólt rúgni.
Itt már ne keressük a taktikát, vagy bármi mást, ez az illetőnek a hozzáállása, a koncentrációja, meg lehet a képessége.”
