A felcsúti edző beleszállt játékosaiba, Dárdait sem kímélte a kínos kupafiaskó után (VIDEÓ)

A felcsúti edző neveket is mondott

„El kell gondolkodnia pár játékosnak magáról, és sok embernek a nulláról kell kezdenie a munkát, olyan alaphibákat követtünk el. (…) Meg kell dicsérnem Németh Andrást, aki nagyon jól szállt be. Volt egy beszélgetésünk a meccs előtt arról, hogyan szeretnénk őt visszahozni és felépíteni.

Ez viszont nem vonatkozik Dárdai Palkóra és Urho Nissilára, akik beálltak frissen, Palkó egy százszázalékos helyzetet üres kapura kihagyott.”

Hornyák ezután egyértelműen kijelentette: nem az ő hibája a kiesés.

„Van egy pár dolog, ami nem úgy működik, ahogy eddig – engedélyetekkel ezt majd rendezem az öltözőben. Gyerekhibákból kaptunk gólokat, pár embernek javítania kell a hozzáállásán csapatként és egyénenként is. Nem létezik, hogy egy NB I-es játékos hat százszázalékos helyzetből nem tud gólt rúgni.