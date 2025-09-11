Ennyit a tiszta versenyről: a párizsi játékok ezüstérmese is csatlakozott a „doppingolimpiához”

Meglepő bejelentést tett Benjamin Proud, az egyik legjobb brit úszó, aki csatlakozik a „doppingolimpia” mezőnyéhez – számolt be a Magyar Távirati Iroda.

Proud is a „doppingolimpia” híve lett (Fotó: Francois-Xavier Marit/AFP)

A tavalyi párizsi olimpián 50 méter gyorson ezüstérmes klasszis a swimswam szakportál híradása alapján azt közölte: elégedett eddigi karrierjével, most pedig elérkezett egy olyan ponthoz, hogy szeretne új dolgokat is kipróbálni. Hozzátette, mindig is a bolygó leggyorsabbja akart lenni, ezért küzdött egész pályafutása során, de most a csúcsteljesítményt szeretné elérni.

Jön a „doppingolimpia”

Az Enhanced Games elnevezésű, egy éve bejelentett és jövő májusra tervezett multisporteseményt – egy amerikai milliárdos támogatásával – Las Vegasban kívánják lebonyolítani. A szervezők elképzelése szerint a több sportágat – így az atlétikát, a súlyemelést, az úszást – magába foglaló játékokon, de már azt megelőzően is a sportolók orvosi ellenőrzés mellett tiltott szereket (is) használhatnak a teljesítményük fokozása érdekében.