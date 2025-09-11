Ft
Ft
23°C
16°C
Ft
Ft
23°C
16°C
09. 11.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 11.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
úszás Las Vegas dopping

Ennyit a tiszta versenyről: a párizsi játékok ezüstérmese is csatlakozott a „doppingolimpiához”

2025. szeptember 11. 09:19

Nagy bejelentést tett az egyik legjobb brit úszó! Benjamin Proud csatlakozik a „doppingolimpia” mezőnyéhez.

2025. szeptember 11. 09:19
null

Meglepő bejelentést tett Benjamin Proud, az egyik legjobb brit úszó, aki csatlakozik a „doppingolimpia” mezőnyéhez – számolt be a Magyar Távirati Iroda.

Proud is a „doppingolimpia” híve lett
Proud is a „doppingolimpia” híve lett (Fotó: Francois-Xavier Marit/AFP)

A tavalyi párizsi olimpián 50 méter gyorson ezüstérmes klasszis a swimswam szakportál híradása alapján azt közölte: elégedett eddigi karrierjével, most pedig elérkezett egy olyan ponthoz, hogy szeretne új dolgokat is kipróbálni. Hozzátette, mindig is a bolygó leggyorsabbja akart lenni, ezért küzdött egész pályafutása során, de most a csúcsteljesítményt szeretné elérni.

Jön a „doppingolimpia”

Az Enhanced Games elnevezésű, egy éve bejelentett és jövő májusra tervezett multisporteseményt – egy amerikai milliárdos támogatásával – Las Vegasban kívánják lebonyolítani. A szervezők elképzelése szerint a több sportágat – így az atlétikát, a súlyemelést, az úszást – magába foglaló játékokon, de már azt megelőzően is a sportolók orvosi ellenőrzés mellett tiltott szereket (is) használhatnak a teljesítményük fokozása érdekében. 

Az ötletgazdák álláspontja szerint „a sport biztonságosabb lesz doppingellenőrzés nélkül”. A Las Vegas-i győztesek félmillió dollárt kaphatnak, a világcsúcsot döntők pedig egymillió dolláros jutalommal számolhatnak.

Proud sikerekben gazdag pályafutása során két nagymedencés világbajnoki aranyérmet nyert, a nyári szingapúri világbajnokságról ezüstéremmel térhetett haza.

Proud döntésével kapcsolatban a brit úszószövetség és a vizes sportokat európai szervezet, a LEN is megszólalt. Mindkettő elítéli az úszó lépését, mivel egyaránt elkötelezettek a tiszta sport irányába.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Oli Scarff/AFP

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
madre79
2025. szeptember 11. 10:21
Ne gondoljon hosszú életre, de Magyarországon nem versenyezhet. Azok szégyenkezhetnek, akik hamis dopping vétségekkel fiatal versenyzőket tettek tönkre az ilyen szarokat meg támogatják. A nemzetközi úszószövetség mit szól hozzá?
Válasz erre
1
0
pipa89
2025. szeptember 11. 10:10
A háború béke. A sport dopping. A hamis igaz. Az élet halál. A rossz jó. Gondolkodik itt még valaki? Ez a romboló szellemi erő valahonnan jön, ha nem kapjuk el, mindent tönkre tesz. Ami zajlik, az nem más, mint DEHUMANIZÁCIÓ.
Válasz erre
1
0
5m007h 0p3ra70r
2025. szeptember 11. 09:30
És a faszát is meghosszabbíttatja. 😂😂😂😂
Válasz erre
2
0
gullwing
2025. szeptember 11. 09:26
Egyszerű a matek: hivatalosan bejelentette hogy ezentúl doppingol. Eltiltani.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!