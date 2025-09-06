Ft
Luis Enrique PSG baleset

Balesetet szenvedett, kórházba került a BL-győztes sztárcsapat vezetőedzője

2025. szeptember 06. 21:37

Kérdéses, mikor térhet vissza a kispadra.

2025. szeptember 06. 21:37
null

Olyan súlyos kerékpárbalesetet szenvedett a Paris Saint-Germain labdarúgócsapatának vezetőedzője, Luis Enrique, hogy kulcscsonttöréssel kórházba kellett szállítani.

A spanyol szakemberre műtét vár, így egyelőre kétséges, mikor térhet vissza a kispadra.

A Bajnokok Ligája francia címvédője – emlékezetes mérkőzésen 5–0-ra ütötték ki a párizsiak az olasz Internazionalét – szeptember 14-én a Lens-t fogadja a francia élvonalbeli bajnokságban, majd szintén otthon az Atalanta ellen kezdi a BL-t. Az, hogy Luis Enrique mikor térhet vissza, egyelőre bizonytalan.

A PSG a hivatalos honlapján megerősítette, hamarosan bővebb tájékoztatást ad a szurkolóknak a tréner állapotáról.

Fotó: Ina Fassbender/AFP

