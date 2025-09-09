Az elmúlt évek legszebb góljai és védései: ezzel a videóval hangolódott Orbán Viktor a portugálok elleni mérkőzésre

Magyarország–Portugália: Dibusz kiesett, megvan, ki védhet helyette Ronaldóék ellen
Voltak, akik már az írek ellen is őt játszatták volna.
Rövid videóval igyekezett emelni – az egyébként is pazar – hangulatot a miniszterelnök a kedd esti találkozó előtt.
A magyar válogatott legszebb pillanatait élhetjük újra Orbán Viktor legújabb Facebook-videójában a portugálok elleni, kedd esti mérkőzés előtt.
A Ronaldóék elleni találkozóra hangolódva a miniszterelnök videójában felidézte Szoboszlai Dominik közös éneklését a szurkolókkal és Sallai bomba gólját. A rövid montázsban újra láthatjuk Szoboszlai Puskáséra kísértetiesen hajazó klasszis gólját, a tavalyi Európa bajnokság számunkra legszebb pillanatát, azaz Csoboth Kevin gólját és Dibusz Dénes parádés védéseit is. Ezen felül a videót a Nélküled című dalt éneklő közönség képei teszik igazán hidegrázóssá.
