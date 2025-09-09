Ft
09. 09.
kedd
klasszis hangulat Csoboth Kevin Orbán Viktor Szoboszlai Dominik miniszterelnök

Az elmúlt évek legszebb góljai és védései: ezzel a videóval hangolódott Orbán Viktor a portugálok elleni mérkőzésre

2025. szeptember 09. 19:13

Rövid videóval igyekezett emelni – az egyébként is pazar – hangulatot a miniszterelnök a kedd esti találkozó előtt.

2025. szeptember 09. 19:13
null

A magyar válogatott legszebb pillanatait élhetjük újra Orbán Viktor legújabb Facebook-videójában a portugálok elleni, kedd esti mérkőzés előtt.

A Ronaldóék elleni találkozóra hangolódva a miniszterelnök videójában felidézte Szoboszlai Dominik közös éneklését a szurkolókkal és Sallai bomba gólját. A rövid montázsban újra láthatjuk Szoboszlai Puskáséra kísértetiesen hajazó klasszis gólját, a tavalyi Európa bajnokság számunkra legszebb pillanatát, azaz Csoboth Kevin gólját és Dibusz Dénes parádés védéseit is. Ezen felül a videót a Nélküled című dalt éneklő közönség képei teszik igazán hidegrázóssá. 

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

***

 

Takagi
2025. szeptember 09. 19:59
Hajrá Magyarok!
zseboszkiraly
2025. szeptember 09. 19:52
EREDETILEG A MANDINER NEM EGY SPORTHÍRADÓNAK INDULT ! MIÉRT NEM CSINÁLNAK EGY KÜLÖN MANDINER SPORT OLDALT, AHOL TELEZSÚFOLHATJÁK FOCIHÍREKKEL AZ OLDALT ! OK, LEHET HOGY O.V. FOCIRAJONGÓ , SOKAN VISZONT NEM. ETTŐL MÉG RÁ SZAVAZTAM, RÁ IS FOGOK, ÉS NEM IS HISZEM HOGY O.V. ERŐLTETNÉ EZT A FOCILIHEGÉST. EZ ANNYIRA KÍNOS, ÉS NAGYON ROSSZ AZ OPTIKÁJA ! HA A SZERKESZTŐSÉG EZT NEM ÉRZI, AKKOR KOMOLY INTELLIGENCIA HIÁNYA VAN !
cutcopy
2025. szeptember 09. 19:31
Rajtam nem múlik, hajrá..!
