Az elmúlt évek legszebb góljai és védései: ezzel a videóval hangolódott Orbán Viktor a portugálok elleni mérkőzésre

A Ronaldóék elleni találkozóra hangolódva a miniszterelnök videójában felidézte Szoboszlai Dominik közös éneklését a szurkolókkal és Sallai bomba gólját. A rövid montázsban újra láthatjuk Szoboszlai Puskáséra kísértetiesen hajazó klasszis gólját, a tavalyi Európa bajnokság számunkra legszebb pillanatát, azaz Csoboth Kevin gólját és Dibusz Dénes parádés védéseit is. Ezen felül a videót a Nélküled című dalt éneklő közönség képei teszik igazán hidegrázóssá.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP