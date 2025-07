Micsoda büszkeség: a Fradi legnagyobb kincse adja átlagban a legtöbb gólpasszt – egész Európában!

Nos, a büszkeség most tovább nőhet, hiszen a labdarúgással kapcsolatos statisztikákkal foglalkozó CIES X-oldalán elképesztő adat látott Tóth Alexről napvilágot:

a 21 éven aluli játékosok között ő volt az, aki meccsenkénti átlagban a legtöbb gólpasszt osztotta ki. És nem Magyarországon, hanem egész Európában, ugyanis az összevetés során a kontinens összes bajnokságát vizsgálták!

A kimutatás szerint a középpályás 90 perc alatt 0.448 gólpasszt oszt ki, vagyis majdnem minden második meccsén volt egy gólt eredményező átadása.

Mint arról már az FTC sportigazgatója, Hajnal Tamás már beszélt a Mandinernek, Tóth Alexet több külföldi klub is szívesen látná a soraiban, viszont erre az évadra szinte biztosan marad a Fradiban. Aztán, ha hasonlóan alakul a teljesítménye az előttünk álló időszakban is, akkor szinte lehetetlen lesz őt egy év múlva is megtartani…