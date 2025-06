Hajnal Tamás a Mandinernek: a Fradi legnagyobb kincséért sokan érdeklődnek – ezt lehet tudni Botka jövőjéről

„Én nem így közelíteném ezt meg” – válaszolta Hajnal. – „Van két lehetséges ellenfelünk, velük szeretnénk inkább foglalkozni, hiszen ők is nagyon komolyan fogják venni ezt a párharcot, az lesz a céljuk, hogy kiverjenek minket a Bajnokok Ligájából. Úgyhogy nem azt nézzük, ki nem lett, csak azt, ki lehet.

Az talán előny, hogy két meccset játszanak addig egymás ellen, ami lehetőséget ad arra, hogy kielemezzük a teljesítményüket.”

És vajon a két ellenfél közül van-e olyan, amelyikkel szívesebben játszana júliusban?

„Mind a két csapatot a legnagyobb tisztelettel kezeljük. Nagy előnnyel nyerték meg a saját bajnokságukat, amiről mi pontosan tudjuk, milyen nehéz feladat. Természetesen bármelyiket is kapjuk, az lesz a célunk, hogy továbbjussunk.”

A sportigazgató a két rivális feltérképezéséről is beszélt.

„Ilyenkor már azért el tudjuk kezdeni elemezni az előző idény mérkőzéseit, figyeljük a játékosmozgásokat, hogy mi történt a keretükben. Egyénileg is tudjuk már elemezni a labdarúgóikat, aztán az a két meccs majd lehetőséget ad arra, hogy a legaktuálisabb képet is megkapjuk róluk. De nem várunk addig, már most elkezdjük szétszedni a kereteiket a legapróbb részletekig.”

Felvettettük Hajnalnak: azt is lehet mondani, az örmények vagy a montenegróiak elleni lehet a legfontosabb párharcuk a nyáron, hiszen amennyiben továbbjutnak, biztos, hogy főtáblások lesznek a három európai kupasorozat egyikében.

„Tisztában vagyunk az első párharc kiemelt jelentőségével, hogy ezzel a körrel már bebiztosíthatjuk a Konferencialiga-főtáblát. Ez nyilván óriási jelentőséggel bír, de ha továbbjutunk, a harmadik körre is ugyanezt fogjuk mondani. Lépésről lépésre haladva mindig a következő párharc a legfontosabb cél.”

És vajon mi a kimondott cél: valamelyik sorozat vagy a Bajnokok Ligája főtáblája?

„Mindig a legnagyobb célokat tűzzük ki magunk elé, de közben azt is tudjuk, mennyire nehéz kihívás ez. Szeretnénk most ezt a párharcot megoldani, erre koncentrálunk, minden mást majd akkor kommunikálunk, ha újabb célt kell kitűznünk.

Az elmúlt években mindig ott voltunk valamelyik csoportkörben vagy főtáblán, amivel nemcsak magunknak, de a magyar labdarúgásnak is rengeteg sikert hoztunk. Gyűjtöttük a koefficiens pontokat, illetve pénzügyi támogatást a többi klubnak is az UEFA szolidaritási programján keresztül – bármelyik sorozatban képviselte is a Ferencváros Magyarországot.”

Ezután beszélgettünk kicsit az alakuló keretről is: az FTC alig egy napja jelentette be, hogy leigazolta bajnoki riválisa, a Puskás Akadémia lejárt szerződésű svéd szélsőjét, Jonathan Levit, amivel nyilvánvalóan tovább nőttek Robbie Keane variációs lehetőségei támadásban.