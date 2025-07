Megismétlődik a nyolc évvel ezelőtti NB I-es bajnoki döntő – a másodosztályban

A jelenleg a másodosztályban szereplő, de magyar bajnoki címmel is rendelkező, nagy múltú csapatok közül a Fehérvár, a Vasas és a Bp. Honvéd is sikeréhes, de a májusban búcsúzó Kecskemét, valamint a Mezőkövesd és a Szeged is ambiciózus tervekkel vág neki a szezonnak.

A július utolsó vasárnapján sorra kerülő 1. forduló slágermeccse a Fehérvár–Honvéd összecsapás lesz,

de a Szeged és a Kecskemét találkozója is nevezhető rangadónak. Érdekesség, hogy a Fehérvár és a Honvéd 2017 májusában még az NB I-es bajnoki címért játszott vérre menő csatát, ezúttal már más célok motiválják a játékosokat.

A labdarúgó NB II 1. fordulójának párosítása:

Budafok–Szentlőrinc

Fehérvár FC–Bp. Honvéd

BVSC–Ajka

Vasas–Csákvár

Szeged–Kecskemét

Soroksár–Békéscsaba

Mezőkövesd–Karcag

Kozármisleny–Tiszakécske

Fotó: Facebook/Fehérvár FC