Hívószó lett Magyarország Dél-Amerikában: „Egy harcos vagyok"

A magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő DVSC a hivatalos felületein bejelentette, hogy szerződtette a 4-szeres venezuelai válogatott Josua Mejíast. A 28 éves, 185 centiméter magas belső védő a legutóbbi idényt a görög első osztályú Kallithea csapatánál töltötte, amelynek a színeiben 24 mérkőzésen lépett pályára és 1 gólpasszt is jegyzett.

„Tudom, hogy együtt tudunk fejlődni, és azért jöttem ide, hogy ez megvalósuljon. Egy harcos vagyok a pályán, a csapattársaim mindig számíthatnak rám az utolsó percig. Gyors vagyok, mindig kiadom magamból a maximumot” – fogalmazott Mejías bemutatkozó interjújában, aki azt is kiemelte, hogy a Debrecen egy nagy múltú klub, amelynek hosszú történelme van Magyarországon.

A venezuelai futballista érkezése ugyanakkor nem egyedi eset a honi labdarúgásban: ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a szintén NB I-es Zalaegerszegi TE dél-amerikai, pontosabban argentin kézbe került nemrég. Argentínában úgy tudják, a ZTE közel áll ahhoz, hogy szerződtesse a 21 éves Fabricio Amatót. A csakfoci.hu szerint a 177 centis argentin védekező középpályás jelenleg az Independiente Rivadavia együttesénél szerepel kölcsönben, ám játékjogát az Estudiantes második csapata birtokolja. A portál megjegyzi, Amato eddig csupán egy mérkőzésen lépett pályára az argentin legfelsőbb osztályban: márciusban a Lanús ellen 26 percet játszott. Érdekesség, hogy a zalaiakkal korábban a Közép-Amerikában található Costa Rica felnőtt válogatottjába is meghívott Joseth Perazát is szóba hozták.

A legnagyobb dél-amerikai náció egyébként a braziloké a Fizz Ligában, a hat játékosuk közül négyet a Ferencvárosi Torna Club foglalkoztat a mértékadó Transfermarkt szerint.