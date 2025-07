A magyar James Bond és Hide the Pain Harold rántotta le a leplet a Ferencváros olasz melójáról

Mint írják, a gyártó ismét nagy hangsúlyt fektetett a mez grafikai elemeire, amelyeket a Fradi történelme, hagyományai és szimbólumai inspiráltak, ezáltal is utalva a klub identitására és az összetartozás érzésének kifejezésére. A legszembetűnőbb újdonság, hogy a klasszikus, függőleges csíkozást vízszintesre cserélték, de a zöld-fehér színek természetesen megmaradtak. Ezen felül, a címer ezúttal nem a megszokott bal oldalon, hanem a mez közepén kapott helyet, utalva ezzel arra, hogy az egyesület mindig a középpontban áll. A dressz egy különleges, szimbolikus részlettel is gazdagodott, a belső, gumírozott szegélyén olvasható az FTC egyik legfontosabb mottója: „Fradi volt, Fradi lesz, míg a Földön ember lesz!”

Érdekesség, hogy egyetlen ilyen Eco-Fabric póló elkészítésével nagyjából 13 darab félliteres műanyag palack kerül újrahasznosításra.

Azzal folytatják, hogy a tavalyi, formabontó influenszerkampány után ismét egyedülálló módon került bejelentésre az új hazai mez, mely egy látványos, történetvezérelt reklámfilmben tűnik fel először. A sztori alapján egy titkos csomag a Macron olaszországi központjából, Bolognából elindulva, a fradisták összefogásával Budapesten keresztül átjutva végül a Groupama Arénában landol a játékosoknál.

Kiemelik: a reklámfilmben több szurkolójuk mellett számos meghatározó magyar és nemzetközileg ismert szereplő is feltűnik.

Szerepet kapott az első csapat ír vezetőedzője, Robbie Keane és három labdarúgójuk, a Bajnokok Ligája-győztes Naby Keita mellett a fiatal Tóth Alex, valamint válogatottunk centere, Varga Barnabás is.

Végezetül megemlítik: a videó narrátora a James Bond magyar hangjaként is ismert Kautzky Armand, de mindemellett megjelenik a felvételen a Ferencváros BL-csoportkörös legendája, Szűcs Mihály, illetve Arató András, ismertebb nevén „Hide the Pain Harold”, a világhírű internetes mém arca is.

A videót itt nézheti meg: