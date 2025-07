Ez még Bognár Györgynek is fájhat: magyar válogatott játékost igazolhat a Ferencváros

Bár a 34 éves futballistáról az a hír járta, hogy Magyarországon csak a Paksban focizna, úgy néz ki, hogy

a Fradi mellett a Puskás Akadémia is igényt tartana a szolgálataira.

Az FTC érdeklődéséről az m4sport.hu kérdezte a játékos menedzserét, Schultz Leventét, aki sem megerősíteni, sem cáfolni nem akarta az értesülést:

Két-három napon belül pont kerülhet az ügylet végére, feltehetően az említett három csapatból fog kikerülni Szappanos Péter következő klubja

– árulta el a játékosügynök a portálnak.

Bognár György, a paksiak vezetőedzője a Mandinernek korábban elmondta, ha van rá mód, akkor szeretnék visszacsábítani az egyesülethez Szappanost, aki az első számú jelöltjük volt a mostani átigazolási szezonban. „De azt is látni kell, hogy Magyarországon is vannak nálunk tehetősebb klubok – ha ez pénzkérdés, akkor nem tudunk, és talán nem is akarunk versenyezni velük” – tette hozzá az atomvárosiak szakvezetője.

Az ügyben kerestük a Ferencvárost, a klub azonban átigazolási sajtóhíreket nem kommentál.