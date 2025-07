Örülhet Bognár György: szerződést bontottak a magyar válogatott játékossal

Újabb fejlemény állt be Szappanos Péter ügyében. Mint ismert, a kétszeres magyar válogatott kapus még tavaly nyáron szerződött a Pakstól a szaúdi al-Fateh csapatához, amelynél hirtelen kegyvesztetté vált. Noha az ősszel 17 meccsen védte az arab együttes kapuját, az ottani liga külföldi játékosokra vonatkozó szabálya – maximum nyolc légiós nevezhető a bajnoki mérkőzésekre – miatt a télen fél évre kölcsönben visszatért korábbi tolnai klubjához, amellyel újból elhódította a Magyar Kupát, emellett pedig 13 NB I-es találkozón is szerepelt. Ezt követően azonban visszament az al-Fatehhez, ám most az m4sport.hu arról ír, hogy

szerződést bontottak a felek, így Szappanos szabadon igazolhatóvá vált.

A 34 éves játékos a Paksi FC első számú kiszemeltje a nyári átigazolási szezonban. Bognár György vezetőedző a Mandinernek elmondta, ha van rá mód, akkor szeretnék visszacsábítani az egyesülethez. „De azt is látni kell, hogy Magyarországon is vannak nálunk tehetősebb klubok – ha ez pénzkérdés, akkor nem tudunk, és talán nem is akarunk versenyezni velük” – tette hozzá az atomvárosiak szakvezetője.

Az mindenesetre sokat nyomhat a latba, hogy Szappanos Péter a hírek szerint a Pakson kívül nem akar más csapatban foczini Magyarországon.

A tolnaiakkal kapcsolatos hír, hogy megvan a keret a szlovén Maribor elleni hazai Konferencia-liga-selejtezőre, amelyre azután kerül sor csütörtökön 20 órától, hogy a bajnoki bronzérmes az itthoni 0–0-t követően Kolozsváron 3–0-s vereséget szenvedett a CFR-től az Európa-liga 1. selejtezőkörében, és „lebukott” a harmadik számú kontinentális sorozatba.

Paksi FC

Kapusok: Kovácsik Ádám, Gyetván Márk

Hátvédek: Kinyik Ákos, Osváth Attila, Vas Gábor, Zeke Márió, Lenzsér Bence, Szekszárdi Milán, Szabó János

Középpályások: Vécsei Bálint, Balogh Balázs, Silye Erik, Hinora Kristóf, Gyurkits Gergő, Papp Kristóf, Windecker József, Pető Milán

Támadók: Ádám Martin, Hahn János, Haraszti Zsolt, Böde Dániel, Szendrei Ákos, Tóth Barna

Vezetőedző: Bognár György