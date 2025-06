Új korszak kezdődik Székesfehérváron: távozik Garancsi István

A technikai részletekről Cser-Palkovics a következőket mondta az M4 Sport egyik podcastjében:

„Jelenleg is dolgoznak az eladó tulajdonos és a vevő önkormányzat jogászai. Könyvvizsgálók, pénzügyi szakemberek nagyjából a munkát már befejezték, én úgy látom, hogy alapvetően technikai jellegű kérések vannak még vissza. Mi szeretnénk a pénteki nap folyamán aláírni az üzletrész-átruházási szerződést. Annál is inkább meg kell ezt tenni, hiszen a jövő hét hétfőn be kell adni a nevezést a másodosztályú bajnoki küzdelembe. El kellene dönteni, hogy ki az edző, milyen szakmai stáb kezdi meg a felkészülést.

Nem nagyon van élő szerződéssel rendelkező labdarúgója a csapatnak, az átigazolási időszak napokon belül elkezdődik, muszáj, hogy a döntések megszülessenek, hogy a keret összeállítása és az ehhez kapcsolódó munka is elkezdődhessen.”

A Csakfoci is úgy tudja, hogy a Vidi jelenlegi tulajdonosa, Garancsi István péntek délután hivatalos a városházára az aláírásra.

Versenyfutás az idővel

Amennyiben semmi nem jön közbe, akkor ezt követően az utolsó pillanatban ugyan, de hétfőn – az NB II-es nevezési határidő legutolsó napján – a Fehérvár immár új néven – amelyben ismét helyet kap a Videoton, de a város is szerepel majd – beadhatja hivatalos nevezését az Magyar Labdarúgó-szövetséghez (MLSZ).

A Csakfoci szerint innentől kezdve rohammunka vár a székesfehérvári illetékesekre, hiszen napok alatt kell edzőt találniuk és játékosokat szerződtetniük, hogy a felkészülés elkezdődhessen a tervezett időben.

A portál azt is kijelenti, hogy az elmúlt napokban megjelent pletykák ellenére egyelőre nincs napirenden sem Nikolics Nemanja, sem Juhász Roland visszatérése vezetőként.

Közellenség lett az egykori megmentőből

Ezzel lezárul egy korszak: Garancsi István közgazdász, üzletember ugyanis 2007 decembere óta volt a Fehérvár FC (2018. június 30-ig Videoton FC, 2018. július 1. és 2019. június 30. között Mol Vidi FC, 2019. július 1. és 2023. június 30-ig Mol Fehérvár FC ) tulajdonosa. A lapokban 2007 végén még a 129. leggazdagabb magyarként emlegették a befektetőt, aki a korabeli hírek szerint 200 millió forintért jutott hozzá a Vidihez. Garancsi ezután pontosan egy hónap alatt csodát tett a Székesfehérváron: előbb kifizette az akkor fennálló tartozásokat (durván 100 milliós adótartozás is volt közötte, de a játékosokat sem fizették ki), majd visszaszerezte a licencet, amelyet megvontak az egyesülettől. Ezt aztán az elmúlt években követte

három bajnoki cím (2011, 2015 és 2018),

nyolc további dobogós helyezés,

egy Magyar Kupa-győzelem (2019) és

két Európa-liga-csoportkör (2012 és 2018).

Most pedig a kiesés és az újabb összeomlás, hiszen a bűnbaknak kikiáltott Garancsi István immár egy forint ellenében adja át a klubot a városnak. Nemrégiben úgy fogalmazott: „a szurkolóktól nem hallott soha sportszakmai kritikákat, csak a tulajdonos személye és tevékenysége volt mindig a probléma.”

A nyitóképen Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere / Fotó: MTI/Vasvári Tamás