Cser-Palkovics András kizárólag a Mandinernek nyilatkozott a Fehérvár jövőjéről: mindent elmondott Garancsi István szerepéről

Tisztában vagyunk, vagyok vele, hogy a múlthoz a siker és a kudarc egyaránt hozzátartozik. Tudom, tudjuk, hogy egyik sem végleges. Ahogy a mondás szól: „a siker nem végleges, a kudarc nem végzetes”. A mi esetünkben ez azt jelenti, hogy azoknak, akik a sikerben részt vettek, köszönetet mondunk, akik pedig a kudarcban vállaltak szerepet, azoktól azt kérjük, tegyék lehetővé, hogy a Vidi túlélje ezt a nehéz időszakot.

Akár egy átmenet után is találjunk egy olyan tulajdonost, aki lát jövőt, fantáziát az egyesületben, és átérzi annak a súlyát, hogy ennek a vezetése milyen nagy felelősség a közösségünk irányába.

Nem szabad azt sem elfelejteni, hogy ennek a klubnak alkalmazottai vannak, utánpótlása, több száz gyermek, fiatal sportol itt, akik között vannak fehérváriak és nem székesfehérváriak egyaránt.

Bár az előbb törést említett, de korábban úgy is fogalmazott, hogy a Fehérvár kiesése egy hosszú ideje fennálló folyamat eredménye. Adódik tehát a kérdés: volt, lett volna lehetősége az önkormányzatnak, a polgármesternek, hogy közbelépjen?

Mindenekelőtt egy dolgot nagyon sajnálok, mégpedig azt, hogy az elmúlt évtizedben nem a néhai Kovács Ferenc mesteredző elképzelése alapján folyt a szakmai munka a Vidinél. Ő volt ugyanis az, aki a halála előtt nem sokkal itt, a polgármesteri irodában mondta azt, hogy a megye labdarúgásának csúcspontja a Videoton.

A kisebb településektől kezdve a Puskás Akadémián keresztül a székesfehérvári utánpótlásig az lenne elsősorban a feladat, hogy a piramis csúcsán lévővel, tehát a Vidivel legyen egy rendszerben.

Az ő elképzelése az volt, hogy alapvetően magyar játékosokra épülő, minőségi légiósokkal kiegészített, tartósan, szakmailag és anyagilag is fenntartható csapatot kell kialakítani, amelynek van egy jó infrastruktúrája, stadionja, a szakmai partnerekkel – a városon belül és kívül – pedig van egy összefogás az utánpótlás-nevelés tekintetében. Én továbbra is azt gondolom, hogy hosszú távon ez a modell lenne a legkifizetődőbb.

Visszatérve az eredeti kérdésre, minden negatív folyamat megállítható bizonyos pillanatokban, és bizonyára nekem, nekünk is meg kell vizsgálni, hogy esetleg hol hibáztunk – mert biztos hibáztunk. Ugyanakkor a klubnak volt és van is egy tulajdonosa, a tulajdonosi lét pedig felelősséggel jár. Azért nyilván nem ő a felelős, hogy ki a balhátvéd, de azért igen, hogy legyen egy olyan szakmai stáb a klubon belül, aki tudja, hogy a pénzügyileg alátámasztott és fenntartható célok elérése érdekében milyen balbekkre van szüksége a csapatnak.

Két évvel ezelőtt járt nálam a tulajdonos, amikor az akkori főszponzor – amelynek nyilván a város, a közösség és a klub is sokat köszönhet – bejelentette, hogy máshol képzeli el a jövőjét. Ez nyilván az ő szíve-joga volt. Szóval a tulajdonos akkor két dolgot kért tőlem: az egyik, hogy a város támogassa az utánpótlást. Ezt megtettük, azóta évi százötvenmillió forintot biztosítunk erre. A második az volt, hogy vegyük át a stadion működtetését. Megállapodtunk, hogy a létesítményben egy másik konstrukcióban bérel magának helyet a klub, és létrejött a szerződés az ő szempontjukból nagyon kedvező feltételekkel. Mi készek lettünk volna ezt meghosszabbítani, hosszú-hosszú hetekkel ezelőtt el is küldtük róla a dokumentumokat, amelyeket azóta sem kaptunk vissza aláírva. Remélem, hogy ezt a kérdést is rendezni tudjuk a következő napokban, de itt fontos még egy dolgot elmondani a korrekt tájékoztatás érdekében:

az önkormányzatnak és a helyi közösségnek soha olyan kevés pénzébe még nem került a labdarúgás, mint az elmúlt másfél évtizedben.

Hogyan kell ezt érteni?

Úgy, hogy ennek az időszaknak a jelentős részében az önkormányzatnak a professzionális felnőttcsapat működtetéséhez egyetlen egy forinttal nem kellett hozzájárulnia, szemben a székesfehérvári jégkoronggal, kosárlabdával, kézilabdával, öttusával és még folytathatnám a sort. Hosszú évekbe telt ugyan, de felépült az ország egyik legszebb, legmodernebb stadionja a magyar kormánynak köszönhetően, nem mellékesen egy városrész rehabilitációjával, a Sóstó megmentésével.

Ekkor a stadiont is a klub működtette és jelentős részben tartotta fenn, tehát pénzügyi értelemben is felelt érte. Az elmúlt másfél évtizedben a város számára az egyik legolcsóbb sportág volt a professzionális labdarúgás, amely eddig bajnoki címektől volt hangos. Tehát ez is hozzátartozik a teljes képhez, miközben kritizálunk. Azt ugyanakkor joggal érezhetjük – és ezt viszont a tulajdonosnak is el kell fogadnia – mi, szurkolók, hogy közben mintha kicsit gazdátlanná vált volna a Vidi.

Hiszek abban, hogy Garancsi Istvánnak, a klubnak és a Videoton-családnak is az az érdeke, hogy gyorsan megoldást találjunk a kialakult helyzetre. Lehet ideiglenes, átmeneti is, csak hagyjunk időt arra, hogy ez a jövőben ezt véglegessé tudjuk tenni. Valahogy jó lenne elérni azt, hogy ez a csapat legalább a másodosztályban indulhasson, mert az az életben maradást és az időnyerést jelenti.

Közben pedig meg lehet találni azt az új tulajdonost, aki szeretné és tudja is vállalni ezt a feladatot. A játékosokon és a szakmai stábon is érzem a hajlandóságot és készséget erre, ők maguk is felelősséget vállalnak ebben. Nekik üzenném, hogy aki tud, maradjon, és vegyen részt ebben az újjáépítési folyamatban. Az akaratot, elszántságot mindig is éreztem rajtuk, de tudomásul kell venni, hogy van olyan, amikor egy keret nem tudja elkerülni a kiesést. Ez most sajnos egy ilyen idény volt.

Kik vehetnek részt ebben a megújulási folyamatban? Nem lenne például kézenfekvő egy olyan szakember segítségét kérni, mint mondjuk Szoboszlai Zsolt, aki szinte a semmiből nevelt ki Székesfehérvárnak és Magyarországnak válogatott játékosokat, és egy olyan nemzetközi sztárt is, mint Szoboszlai Dominik?

Örülök, hogy Dominik neve szóba került. Fehérváriak jelezték nekem néhány nappal ezelőtt, hogy amikor itt sétált a belvárosban, nem engedték fagyizni, mert mindenki szeretett volna vele egy közös képet. Ő pedig türelmesen tűrte, hogy az emberek fotózkodjanak vele. Tudja, hogy büszkék vagyunk rá, és arra is, hogy nem felejtette el, honnan indult. A pályafutásáról nem is beszélve: egy magyar, székesfehérvári srác, aki meghatározó játékosa tud lenni a Liverpoolnak, egyszerűen elképesztő! Édesapám nagy Liverpool-szurkoló, úgyhogy külön köszönöm ezt az élményt, renget örömet szerzett neki. Láttunk már arra is példát, hogy a sztárok valamilyen módon szerepet vállalnak a szülőhelyük klubjának megmentésében, de ez még a jövő zenéje.

A Főnix tényleg egy fontos utánpótlás-nevelő műhely, ahogy a Vidi és más megyei központok is.

Tudomásul kell azonban azt venni, hogy Székesfehérvár nem New York nagyságú, sőt Fejér vármegye sem az, naivitás lenne tehát azt gondolni, hogy egymás mellett, egymástól néhány kilométerre különböző óriási utánpótlásközpontok hosszú távon sikeresen és fenntartható módon működhetnek.

Ez csak akkor fog működni, ha legalább megyei szinten össze tudjuk fogni az utánpótlást, közösen meghatározzuk a nagycsapatok működtetését, jövőképét. Mi ebben partnerek vagyunk, és mindenkit meg fogunk keresni, akin érezzük, hogy szerepet tudna vállalni ebben, de fordítva is igaz: várjuk a jelentkezőket is.

Pletykaszinten rendre előkerül a több üzletágban érdekelt, Ausztriában alapított világhírű vállalat székesfehérvári szerepvállalása, de azt is előszeretettel emlegetik, hogy az angol Premier League egyik immár meghatározó csapata is kinézte magának az egyesületet, míg mások egy óriásbank érkezését vizionálják. Mi az igazság?

Nézze, én örülnék a legjobban, ha most bármelyikük felvenné velünk vagy a tulajdonossal a kapcsolatot. A mi részünkről azt mondhatom, várjuk őket nagy szeretettel, szívesen megadom a telefonszámomat, csak jöjjenek.

Mi nem vagyunk semmilyen információ birtokában, hogy az említett cégek, klubok közül bármelyik hivatalosan, a tulajdonosi szerepkör tekintetében megkereste volna a Vidit. Hallottunk mi is sokféle tárgyalásról, egyeztetésről, de konkrétumokról nem, erről csakis a klub tudna nyilatkozni. Higgye el mindenki, hogy én lennék az első, aki leülne velük és biztosítaná őket arról, hogy a város mögöttük fog állni.

Jól értem akkor, hogy kizártnak tartja, hogy az önkormányzat kezébe kerüljön a Fehérvár FC irányítása?

Azt látni kell, hogy az önkormányzat egy nagyon speciális jogi keretben működő struktúra. Tehát egy ilyen kérdésben lépni, döntést hozni, csak a meghatározott jogi keretek között tudunk – ezek sokkal, de sokkal szigorúbbak, mint a magánszektorban. Nekünk ezeket a szabályokat be kell tartani.

Jelenleg nem tudom megmondani, se megígérni, hogy lesz önkormányzati szerepvállalás.

Utóbbi egyébként is csak átmeneti lehetne, és a mi játékszabályaink szerint.

Nem szabad elfelejteni azt sem, hogy Székesfehérvár esetében egy olyan önkormányzatról beszélünk, amelynek nincsen adóssága, és minden területen törvényesen működik. Elsősorban ezt kell figyelembe vennünk a közösségi érdekek mellett.

Sokszor megkapjuk kritikaként, hogy Fehérvár egy erős, gazdag város, néhányan azon a véleményen vannak, az önkormányzatnak és a településen működő vállalkozásoknak, cégeknek kellene megoldaniuk a Vidi helyzetét.

Ezek szerint nem így van?

Beszéljünk akkor erről is nyíltan. Úgy gondolom, több olyan gazdasági szereplő is van jelenleg az országban, amely megengedheti magának a társadalmi felelősségvállalást. Azt, hogy az ő szívéhez közel álló szervezetek támogatásából nagyobb részt vállaljon – legyen szó színházról, sportegyesületről, oktatásról vagy az egészségügyről. Tehát én örülnék annak, ha ezek a támogatók és szponzorok nagyobb számban lépnének elő, de ne csak a labdarúgás mögé álljanak be, hanem az amerikai foci, az atlétika, a jégkorong, a kézilabda, a kosárlabda, az öttusa és a röplabda mellé is. Fehérvár esetében ugyanis ezek a legfelsőbb osztályban, sőt nemzetközi szinten is sikeres sportágak. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a székesfehérvári gazdaság alapja az itteni gyáripar. Ezek a cégek elsősorban nem végterméket gyártanak. Magyar viszonylatban tényleg nagy, sőt kiemelkedő gazdasági teljesítményt tesznek le az asztalra, de semmit nem adnak el közvetlenül a kiskereskedelmi láncok üzleteiben. Tehát a szponzoráció nehezen tud megjelenni, tárgyiasulni az ő esetükben.

Abban reménykedem persze, hogy lesznek olyan vállalatok, vállalkozók, akik majd ugyanannyi pénzért megvásárolják a másodosztályban a VIP-belépőjüket, mint tették azt az élvonalban. A stadion fenntartása ugyanis a város feladata, ezzel tehát a települést segítik. A csapat működtetéséhez azonban ez még nem lesz elég.

Térjünk rá az önkormányzatra. Ki merem jelenteni, ha nem lenne szolidaritási hozzájárulás, akkor mi ezeket a kérdéseket a helyi adóbevételek terhére meg tudnánk oldani.

Már csak azért is, mert mondjuk egy-másfél milliárd forintos költségvetésről beszélünk az NB II esetében, miközben csak az idei esztendőben kilencmilliárd forintot megközelítő összeget fizetünk be szolidaritási hozzájárulás címén.

Könnyen be lehetne tehát látni, hogy nem szorulnánk mi senkinek a támogatására, a helyi gazdaság elég erős ahhoz, hogy ezeket a tág értelemben vett közszolgáltatásokat is tudja támogatni. Nem szponzorként, hanem adófizetőként. Ha azonban nekünk ennek a gazdasági teljesítménynek egy jelentős részét be kell fizetni az állami költségvetésbe, akkor sajnos ilyenekre nem futja. Úgyhogy itt el kell dönteni nekünk és az államnak is, hogy a kultúrában, a sportban, az oktatásban, az egészségügyben milyen szerepet szánunk az önkormányzatoknak.

Számos példa van arra, hogy a magyar kormány segítségét kérik egy sportegyesület fenntartásához, üzemeltetéséhez. Fenyegeti-e ilyen „veszély” Székesfehérvárt?

Én abban hiszek, hogy nincs erős közösség sport és kultúra nélkül, tehát a fehérváriak esetében Vidi nélkül, de említhetném még a jégkorongcsapatunkat vagy a színházunkat is. A lényeg, hogy a helyi közösségeknek is erőfeszítéseket kell tenniük, mint ahogy az önkormányzatoknak is az a dolguk, hogy segítsék a kórházakat, az iskolákat, függetlenül attól, hogy nem ők a fenntartók, hanem mondjuk az állam, mert ezek mind a közösségeinknek a részei. Hadd tegyük ezeket meg a helyi adónk terhére, ne kelljen már befizetni olyat és annyit, amiből és amennyiből aztán nem az a hely lát vissza eredményeket, ahol megtermelték ezt az összeget.

Hadd költsünk ezekből akár állami feladatok támogatására is, önként vállalt, a közösségeket szolgáló projektekre, vagy akár fejlesztésekre. A vidék felzárkóztatása kifejezetten jó példa erre, ami nálunk nem csak a székesfehérváriak ügye, sokkal inkább egy agglomerációs kérdés. A Vidi-szurkolókon, -bérleteseken látjuk, tapasztaljuk ezt, nagyon-nagyon sok érkeznek messziről, akár még Budapestről is.

Ez a kérdés tehát jóval túlmutat a város közigazgatási határain. Tehát végre szakítani kellene azzal a gondolkodással, hogy egy polgármesternek, közgyűlésnek csak a közigazgatási területen belül vannak lehetőségei, feladatai, felelősségei vagy jogosítványai. A kormányzati szándékot illetően egyébként látok elmozdulást jó irányba, amit kifejezetten üdvözlök és nagyra értékelek. Minden kezdeti hibája ellenére a versenyképes járások programot is ezek közé sorolom, sportnyelven szólva szurkolok ezeknek a törekvéseknek. Ha viszont marad a szolidaritási hozzájárulás, akkor nincs miről beszélni.

Garancsi István jelezte, június 6-ig kell nevezni a másodosztályra, mellyel kapcsolatban ő már nem kíván döntést hozni, és javasolta az adásvételi szerződés mielőbbi megkötését. Leegyszerűsítve: kevesebb mint hét munkanap van megmenteni a Vidit.

Így van. Nagyon furcsa érzéseim vannak egyébként ezzel kapcsolatban, hiszen 45 éve járok Videoton-mérkőzésekre a családommal: az édesapámmal, a bátyámmal és most már a gyerekeimmel. Rengeteg élményt adott nekünk eddig ez a klub. Néha szomorkodtunk miatta, máskor meg örömöt okozott, de az is biztos, hogy érzelmek nélkül nincs foci, nincs sport – ezt a sportoló, a szurkoló, a támogató, a tulajdonos, de még a polgármester is tudja.

Az UEFA-kupa-ezüstérem 40. évfordulóján nem szűnhet meg a professzionális labdarúgás Fehérváron! Egy olyan esztendőben, amikor nemcsak a Vidi, hanem a magyar klubfutball egyik, ha nem legnagyobb sikerére emlékezünk. Egy olyan csapatra, amely kiverte többek között a Manchester Unitedet, a Paris Saint-Germaint, a Partizan Beogradot, és Mayer Lajos góljával a Santiago Bernabéu Stadionban legyőzte a Real Madridot.

Azóta szerencseszámom az általa viselt 7-es, Matyika volt ugyanis a kedvenc játékosom, nagyon sajnálom, hogy ő már nincs közöttünk! Egyszerűen nem érhet véget pont ilyenkor ez a történet, és emiatt mindenkit terhel a felelősség.

A labdarúgás vezetőinek is el kellene gondolkodniuk, hogy jó irányba mennek-e dolgok, ha ekkora múlttal rendelkező klubok pillanatok alatt ilyen helyzetbe kerülhetnek. Jó például a licencrendszer, ha csak egy pillanatról szól? Meggyőződésem, hogy ennek az ügynek nem csak a városunkban van tanulsága.

Visszatérve a határidőre, június 6-ig tényleg nincs sok hátra, mondhatni, túl rövid az idő addig, pedig elképzelhető, hogy néhány napra, akár egy-két hétre is szükségünk lehet a megoldáshoz. Ez esetben a tulajdonoshoz fordulunk majd, hogy nyújtson segítséget abban, hogy a nevezés a másodosztályba határidőre megtörténjen. Most tényleg a lét a tét.

Fotók: Földházi Árpád/ Mandiner